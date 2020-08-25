【巨人】菅野開幕９連勝　今季最多１８安打で連敗３で止めた…写真で振り返るヤクルト戦

◆ＪＥＲＡセ・リーグ公式戦 巨人８―４ヤクルト（２５日・神宮）

巨人は先発した菅野智之投手（３０）が７回５安打２失点の好投。７回の第４打席では左中間３点タイムリーを放った。球団では１９６６年の堀内恒夫以来の５４年ぶり、開幕投手としては１９３８年春のスタルヒン以来８２年ぶりとなる開幕９連勝を飾り、チームの連敗を３でストップした。打線は今季最多１８安打で８点を奪い快勝した。

打っては坂本が１２年連続２ケタ本塁打となる１０号ソロを含む、今季５度目の猛打賞で打線をけん引。通算２０００本安打にあと７１本とした。

【試合経過】

◆１回（巨０、ヤ２）

【ヤ】坂口左前安打、山田哲の中前安打で坂口一挙三進、青木の右前安打で坂口生還、山田哲二進、村上の遊ゴロ併殺打で山田哲三進、雄平の左前安打で山田哲生還、エスコバーのとき雄平二盗、エスコバー二ゴロ

◆２回（両軍０）

【巨】丸二ゴロ、中島右飛、大城二ゴロ

【ヤ】山崎遊ゴロ、西田投ゴロ、石川三振

◆３回（巨１、ヤ０）

【ヤ】坂口中前安打、山田哲三振のとき坂口二盗失敗で併殺、青木二飛

◆４回（両軍０）

【巨】丸遊ゴロ、中島右飛、大城四球、吉川尚の右中間二塁打で大城本塁狙うもタッチアウト

【ヤ】村上、雄平ともに三振、エスコバー遊ゴロ

◆５回（巨１、ヤ０）

【ヤ】山崎投ゴロ、西田三振、石川の代打田代遊ゴロ

◆６回（両軍０）

【巨】（投手マクガフ）大城三邪飛、吉川尚左翼線二塁打、菅野二直、坂本四球、松原三ゴロ

【ヤ】坂口一ゴロ、山田哲右飛、青木一ゴロ

◆７回（巨５、ヤ０）

【ヤ】（一塁北村、左翼重信）村上左飛、雄平二ゴロ、エスコバー三振

◇８回（巨１、ヤ０）

【巨】（投手中尾）丸左飛、重信遊撃内野安打、大城のとき重信二盗、大城中前安打で重信生還（大城の代走吉川大）、吉川尚の代打モタ四球で吉川大二進、菅野の代打岸田のとき吉川大、モタ重盗、岸田三振、坂本右飛

◇９回（巨０、ヤ２）