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【巨人】菅野開幕９連勝　今季最多１８安打で連敗３で止めた…写真で振り返るヤクルト戦

スポーツ報知
# 巨人
７回２死満塁、菅野智之が走者一掃の適時二塁打を放ち笑顔を見せる原辰徳監督（左から二人目）（カメラ・中島　傑）
７回２死満塁、菅野智之が走者一掃の適時二塁打を放ち笑顔を見せる原辰徳監督（左から二人目）（カメラ・中島　傑）

◆ＪＥＲＡセ・リーグ公式戦　巨人８―４ヤクルト（２５日・神宮）

　巨人は先発した菅野智之投手（３０）が７回５安打２失点の好投。７回の第４打席では左中間３点タイムリーを放った。球団では１９６６年の堀内恒夫以来の５４年ぶり、開幕投手としては１９３８年春のスタルヒン以来８２年ぶりとなる開幕９連勝を飾り、チームの連敗を３でストップした。打線は今季最多１８安打で８点を奪い快勝した。

　打っては坂本が１２年連続２ケタ本塁打となる１０号ソロを含む、今季５度目の猛打賞で打線をけん引。通算２０００本安打にあと７１本とした。

　【試合経過】

　◆１回（巨０、ヤ２）

　【巨】坂本左越二塁打、松原三振、ウィーラーの投ゴロで坂本戻れずタッチアウト、ウィーラー二進、岡本三ゴロ

  • ３回２死、左越えに１０号ソロ本塁打を放つ坂本勇人（カメラ・泉　貫太）

    ３回２死、左越えに１０号ソロ本塁打を放つ坂本勇人（カメラ・泉　貫太）

　【ヤ】坂口左前安打、山田哲の中前安打で坂口一挙三進、青木の右前安打で坂口生還、山田哲二進、村上の遊ゴロ併殺打で山田哲三進、雄平の左前安打で山田哲生還、エスコバーのとき雄平二盗、エスコバー二ゴロ

　◆２回（両軍０）

　【巨】丸二ゴロ、中島右飛、大城二ゴロ

　【ヤ】山崎遊ゴロ、西田投ゴロ、石川三振

　◆３回（巨１、ヤ０）

　【巨】吉川尚、菅野ともに二ゴロ、坂本左越１０号本塁打、松原遊撃内野安打、ウィーラーの左翼線安打で松原二進、岡本二飛

  • ３回２死、松原聖弥が遊撃へ内野安打を放つ（カメラ・橋口　真）

    ３回２死、松原聖弥が遊撃へ内野安打を放つ（カメラ・橋口　真）

　【ヤ】坂口中前安打、山田哲三振のとき坂口二盗失敗で併殺、青木二飛

　◆４回（両軍０）

　【巨】丸遊ゴロ、中島右飛、大城四球、吉川尚の右中間二塁打で大城本塁狙うもタッチアウト

　【ヤ】村上、雄平ともに三振、エスコバー遊ゴロ

　◆５回（巨１、ヤ０）

　【巨】菅野右飛、坂本中前安打、松原の中前安打で坂本二進、ウィーラーの中前安打で坂本生還、松原二進、岡本二飛、丸の遊撃内野安打で満塁、中島中飛

  • ５回１死一、二塁、中前に同点適時打を放つゼラス・ウィーラー（カメラ・泉　貫太）

    ５回１死一、二塁、中前に同点適時打を放つゼラス・ウィーラー（カメラ・泉　貫太）

　【ヤ】山崎投ゴロ、西田三振、石川の代打田代遊ゴロ

　◆６回（両軍０）

　【巨】（投手マクガフ）大城三邪飛、吉川尚左翼線二塁打、菅野二直、坂本四球、松原三ゴロ

　【ヤ】坂口一ゴロ、山田哲右飛、青木一ゴロ

　◆７回（巨５、ヤ０）

　【巨】（投手長谷川）ウィーラー右飛、岡本中前安打、丸の中前安打で岡本一挙三進、中島のとき丸二盗、中島四球で満塁（中島の代走重信）、大城の中前安打で岡本生還、なお満塁、（投手大下）吉川尚三振、菅野の左中間二塁打で丸、重信、大城いずれも生還、坂本の三ゴロを三塁村上が失策し、菅野三進、松原の右前安打で菅野生還、坂本二進、ウィーラーの左前安打で満塁（ウィーラーの代走北村）、岡本の三ゴロで北村二封

  • ７回２死満塁、菅野が左中間に走者一掃の二塁打を放ちガッツポーズ（カメラ・橋口　真）

    ７回２死満塁、菅野が左中間に走者一掃の二塁打を放ちガッツポーズ（カメラ・橋口　真）

　【ヤ】（一塁北村、左翼重信）村上左飛、雄平二ゴロ、エスコバー三振

　◇８回（巨１、ヤ０）

　【巨】（投手中尾）丸左飛、重信遊撃内野安打、大城のとき重信二盗、大城中前安打で重信生還（大城の代走吉川大）、吉川尚の代打モタ四球で吉川大二進、菅野の代打岸田のとき吉川大、モタ重盗、岸田三振、坂本右飛

　【ヤ】（投手田中豊、捕手岸田、二塁吉川大、遊撃増田大）山崎中前安打、西田の代打宮本のとき山崎二盗、宮本の二ゴロで山崎三進、中尾の代打川端三振、坂口二ゴロ

  • ８回に登板の田中豊樹（カメラ・橋口　真）

    ８回に登板の田中豊樹（カメラ・橋口　真）

　◇９回（巨０、ヤ２）

　【巨】（投手今野、捕手井野）松原三振、北村四球、岡本三振、丸

　【ヤ】（投手ビエイラ、三塁若林）山田哲右飛、青木左越１０号本塁打、村上中前安打、雄平のとき村上二進、雄平四球、（投手デラロサ）エスコバーの中前安打で村上生還、雄平二進、山崎左飛、井野の代打西浦の遊ゴロでエスコバー二封

  • ９回、最後を締めたデラロサ（カメラ・橋口　真）

    ９回、最後を締めたデラロサ（カメラ・橋口　真）

試合詳細
７回２死満塁、菅野智之が走者一掃の適時二塁打を放ち笑顔を見せる原辰徳監督（左から二人目）（カメラ・中島　傑）
３回２死、左越えに１０号ソロ本塁打を放つ坂本勇人（カメラ・泉　貫太）
３回２死、松原聖弥が遊撃へ内野安打を放つ（カメラ・橋口　真）
５回１死一、二塁、中前に同点適時打を放つゼラス・ウィーラー（カメラ・泉　貫太）
７回２死満塁、菅野が左中間に走者一掃の二塁打を放ちガッツポーズ（カメラ・橋口　真）
８回に登板の田中豊樹（カメラ・橋口　真）
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