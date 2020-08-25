【巨人】菅野開幕９連勝　今季最多１８安打で連敗３で止めた…写真で振り返るヤクルト戦

◆ＪＥＲＡセ・リーグ公式戦 巨人８―４ヤクルト（２５日・神宮）
巨人は先発した菅野智之投手（３０）が７回５安打２失点の好投。７回の第４打席では左中間３点タイムリーを放った。球団では１９６６年の堀内恒夫以来の５４年ぶり、開幕投手としては１９３８年春のスタルヒン以来８２年ぶりとなる開幕９連勝を飾り、チームの連敗を３でストップした。打線は今季最多１８安打で８点を奪い快勝した。
打っては坂本が１２年連続２ケタ本塁打となる１０号ソロを含む、今季５度目の猛打賞で打線をけん引。通算２０００本安打にあと７１本とした。
【試合経過】
◆１回（巨０、ヤ２）
【ヤ】坂口左前安打、山田哲の中前安打で坂口一挙三進、青木の右前安打で坂口生還、山田哲二進、村上の遊ゴロ併殺打で山田哲三進、雄平の左前安打で山田哲生還、エスコバーのとき雄平二盗、エスコバー二ゴロ
◆２回（両軍０）
【巨】丸二ゴロ、中島右飛、大城二ゴロ
【ヤ】山崎遊ゴロ、西田投ゴロ、石川三振
◆３回（巨１、ヤ０）
【ヤ】坂口中前安打、山田哲三振のとき坂口二盗失敗で併殺、青木二飛
◆４回（両軍０）
【巨】丸遊ゴロ、中島右飛、大城四球、吉川尚の右中間二塁打で大城本塁狙うもタッチアウト
【ヤ】村上、雄平ともに三振、エスコバー遊ゴロ
◆５回（巨１、ヤ０）
【巨】菅野右飛、坂本中前安打、松原の中前安打で坂本二進、ウィーラーの中前安打で坂本生還、松原二進、岡本二飛、丸の遊撃内野安打で満塁、中島中飛
【ヤ】山崎投ゴロ、西田三振、石川の代打田代遊ゴロ
◆６回（両軍０）
【巨】（投手マクガフ）大城三邪飛、吉川尚左翼線二塁打、菅野二直、坂本四球、松原三ゴロ
【ヤ】坂口一ゴロ、山田哲右飛、青木一ゴロ
◆７回（巨５、ヤ０）
【巨】（投手長谷川）ウィーラー右飛、岡本中前安打、丸の中前安打で岡本一挙三進、中島のとき丸二盗、中島四球で満塁（中島の代走重信）、大城の中前安打で岡本生還、なお満塁、（投手大下）吉川尚三振、菅野の左中間二塁打で丸、重信、大城いずれも生還、坂本の三ゴロを三塁村上が失策し、菅野三進、松原の右前安打で菅野生還、坂本二進、ウィーラーの左前安打で満塁（ウィーラーの代走北村）、岡本の三ゴロで北村二封
【ヤ】（一塁北村、左翼重信）村上左飛、雄平二ゴロ、エスコバー三振
◇８回（巨１、ヤ０）
【巨】（投手中尾）丸左飛、重信遊撃内野安打、大城のとき重信二盗、大城中前安打で重信生還（大城の代走吉川大）、吉川尚の代打モタ四球で吉川大二進、菅野の代打岸田のとき吉川大、モタ重盗、岸田三振、坂本右飛
◇９回（巨０、ヤ２）
【巨】（投手今野、捕手井野）松原三振、北村四球、岡本三振、丸
【ヤ】（投手ビエイラ、三塁若林）山田哲右飛、青木左越１０号本塁打、村上中前安打、雄平のとき村上二進、雄平四球、（投手デラロサ）エスコバーの中前安打で村上生還、雄平二進、山崎左飛、井野の代打西浦の遊ゴロでエスコバー二封