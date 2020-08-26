８月２５日の釣果速報（関東）

８月２５日の関東地方釣果と２７日のこよみ
|月齢
|潮
|8.0
|小潮
|日出
|日入
|5.09
|18.15
|月出
|月入
|14.00
|23.54
|東京
|鹿島
|横浜
|横須賀
|御前崎
|清水
|満潮
|13.38
|20.57
|13.43
|13.45
|14.11
|13.59
|22.15
|-
|22.12
|22.09
|23.22
|23.25
|干潮
|5.26
|4.28
|5.26
|5.27
|6.11
|6.03
|17.20
|-
|17.12
|17.03
|18.09
|18.27
|ところ
|連絡先
|サカナ
|大きさ
|数
|状況
|船
| 茨城
平潟港
| 平潟沖
| 第３隆栄丸
0293-46-2133
|ホウボウ
|40-60cm
|2-7
|同船。スロージギングで。イシナギも０．８～２キロ計７尾
|ヒラメ
|0.8-3.2kg
|0-2
|船
| 茨城
日立久慈
| 日立沖
| 弘漁丸
0294523504
|マダイ
|0.3-1.1kg
|4-15
|テンヤで。黒目張等も。４時４５分集合。２９日午後船有
|船
| 茨城
那珂湊
| 那珂湊
| 源丸
029-265-7718
|マダイ
|-
|-
|マダイはテンヤで狙う。夜釣りのマルイカは１００杯超え狙える。スルメなど交じる
|夜マルイカ
|-
|-
|船
| 茨城
大洗港
| 大洗沖
| 昭栄丸
029-267-5396
|マダイ
|-
|-
|臨休。マダイは一つテンヤで狙う。１キロ級主体で食う。ハナダイなど交じり多彩
|船
| 茨城
鹿島港
| 鹿島沖
| 植田丸
0299-82-3773
|マダイ
|-
|-
|マダイは午前と午後出船。一つテンヤや小型ジグで大型も食う。マゴチはルアーで
|マゴチ
|-
|-
|船
| 茨城
波崎港
| 寒猫根
| 信栄丸
0479-44-1224
|アカムツ
|25-38cm
|0-6
|水深１３０～１５０メートルを狙う。良型交じりでポツポツ食った
|船
| 外房
外川港
| 外川沖
| 大盛丸
0479-23-3362
|ヒラメ
|0.3-2kg
|5-9
|ヒラメは水深１５メートルで。アタリ多く食い好調。虎フグも
|マダイ
|-
|-
|船
| 外房
飯岡港
| 飯岡沖
| 太幸丸
0479-63-1902
|ヒラメ
|-
|-
|ヒラメは連日食い好調。マダイは一つテンヤで。シロギス船は良型の数釣り狙える
|マダイ
|-
|-
|船
| 外房
片貝港
| 片貝沖
| 源七丸
0475-76-2002
|ヒラメ
|-
|-
|乗合はヒラメ釣り。南沖の水深４０メートル狙う１キロ級主体で、３～４キロ級も食ってくる
|船
| 外房
大原港
| 御宿沖
大原沖
| 松栄丸
0470-62-0571
|鬼カサゴ
|-
|-
|鬼カサゴは１キロ超えが食う。イサキでシマアジも狙える。午前、午後のマダイ船有
|イサキ
|-
|-
|船
| 外房
勝浦港
| 勝浦沖
| 勝丸
0470-73-0483
|サバ
|28-40cm
|16-28
|リレー。スルメは序盤に乗った。後半に鬼も０～２尾
|スルメ
|27-38cm
|0-9
|船
| 南房
太海港
| 太海沖
興津沖
| 聡丸
04-7092-0505
|クロムツ
|28-38cm
|2-5
|リレー。サビキでオアカムロ鯵やサバも。スルメ低調
|スルメ
|30-40cm
|2-5
|船
| 南房
千田港
| 千田沖
| 三喜丸
0470-43-8293
|カサゴ
|-
|-
|乗合船はカサゴ主体の根魚五目釣り。アカハタなども交じる。希望でスルメに出船
|船
| 南房
西川名
| 西川名
| 竜一丸
0470-29-0605
|午前タイ
|0.6-2.8kg
|0-1
|水深２５～４５メートル狙う。イシダイやイナダ等も。２６日定休
|船
| 南房
洲崎港
| 洲崎沖
| 第２美吉丸
0470-29-0802
|カサゴ
|-
|-
|カサゴは五目船で狙う。アカハタなども食う。マダイはコマセで。午前、午後出船
|マダイ
|-
|-
|船
| 洲崎
栄ノ浦
| 洲崎沖
白浜沖
| 早川丸
0470-29-1095
|イサキ
|-
|-
|イサキは午前、午後出船。反応多い。２７日スルメ出船。９月１日～カワハギ船開始
|スルメ
|-
|-
|船
| 内房
保田港
| 保田沖
| 弥生丸
0470-55-0747
|午後アジ
|20-33cm
|29
|１人。水深８０メートル前後を狙う黒ムツ等交じる。午前船有
|船
| 内房
富津港
| 富津沖
| 浜新丸
0439-87-4967
|スズキ
|-
|-
|スズキ船は生きエビ餌で狙う。タチウオ船は浅場で１メートル級も。反応多く今後に期待
|タチウオ
|-
|-
|船
| 品川
東品川
| 木更津
| 三河屋
03-3471-3454
|シロギス
|-
|-
|乗合は土日祝限定。２９日休。３０日出船予定。８月中は親子ペア割引あり。７時半出
|船
| 大田
羽田
| 川崎沖
| 伝寿丸
03-3744-5266
|半日アジ
|-
|-
|定休日。半日アジは午前、午後出。リレー船はアジ・マダコやヒラメ・マゴチ等有
|船
| 金沢
八景
| 中ノ瀬
富岡沖
| 弁天屋
045-701-9061
|シロギス
|15-25cm
|8-86
|タチ船０～９尾。リレータチ０～４尾。アジ０～３８尾
|午後アジ
|20-28cm
|20-63
|船
| 横須賀
走水港
| 走水沖
| 関義丸
046-841-7154
|午後アジ
|25-36cm
|8-48
|２４日。食い好調。サバ交じる。午前船、タチ船も出る
|船
| 三浦
長井港
| 城ケ島
| 辰丸
046-856-2778
|スルメ
|-
|-
|乗合はスルメ船。水深１００メートル前後を狙う。ツノ１４センチ。６時出。２９日限定マルイカ出船
|船
| 葉山
あぶずり
| 葉山沖
| 長三朗丸
046-875-1800
|キハダ
|23kg
|0-1
|生き餌で計２尾。本ガツオキメジ交じる。コマセ船有
|船
| 逗子
小坪港
| 小坪沖
| 太郎丸
0467-22-7662
|キハダ
|5-30kg
|0-4
|タナ１５～４０メートル狙う。ルアーにヒット。コマセはバラす
|船
| 湘南
腰越港
| 腰越沖
| 孝太郎丸
0467-31-1344
|マダイ
|2.4kg
|0-1
|マダイでイナダ等。カサゴ１人。良型主体。２７日臨休
|カサゴ
|15-28cm
|24
|船
| 湘南
片瀬港
| 江の島
| 島きち丸
0466-25-9642
|ＬＴサバ
|33-40cm
|5-14
|ＬＴサバ別船２～１１尾。キハダは型見ず。キス船等有
|キハダ
|-
|-
|船
| 湘南
茅ケ崎
| 茅ケ崎
| ちがさき丸
0467-85-7092
|アジ
|19-23cm
|6-33
|同船ＬＴ五目で。後半泳がせでワラサやキジハタ等も
|イサキ
|20-25cm
|12-26
|船
| 小田原
早川港
| 西沖
小田原
| 平安丸
0465-22-0676
|スルメ
|30-43cm
|8-15
|キハダはコマセでバラシもアジ船１１～１２尾。２７日定休
|キハダ
|4.5kg
|0-1
|船
| 西湘
真鶴港
| 真鶴沖
| 誠いち丸
0465-68-2432
|スルメ
|-
|-
|スルメ船は真鶴南沖まで狙う。４０センチ級が乗る。コマセ五目でアジや黒メバルなど
|半日アジ
|-
|-
|船
| 東伊豆
網代港
| 網代南
| 森竜丸
0557-68-1477
|キハダ
|-
|-
|キハダはキャスティングやジギングで狙う。カンパチなども。楽らくＦ船にも出る
|船
| 南伊豆
須崎港
| 銭洲
新島沖
| ほうえい丸
0558-22-1047
|カンパチ
|-
|-
|銭洲遠征船はムロアジの泳がせでカンパチ。反応多く今後も期待。キンメ船もある
|キンメ
|-
|-
|船
| 沼津
古宇港
| 古宇沖
| 吉田丸
055-942-2565
|ヒラメ
|-
|-
|午前船は泳がせでヒラメやカサゴ狙う。夜釣りのタチは良型交じる。午後タイ船有
|夜タチウオ
|-
|-
|磯
| 横浜
山下橋
| 川崎堤
旧赤灯
| 山本釣船店
045-622-0997
|シーバス
|-
|-
|２８日まで休業。各堤防でマダコも。川崎堤渡船始発は土日５時、横浜堤始発は６時
|シロギス
|-
|-
|磯
| 湘南
茅ケ崎
| エボシ
| 磯屋
0467-82-7996
|アカハタ
|32cm
|1
|茅ケ崎市の松本さんがエボシ本島で。イシガキダイは型見ず
|湖
| 箱根
芦ノ湖
| 成蹊
九頭竜
| おおば
0460-84-8984
|Ｂバス
|35-47cm
|5
|Ｂバスはポークにヒット。ワカサギはカラバリ。水温２７・２度
|ワカサギ
|6-11cm
|320
|湖
| 山梨
山中湖
| 桂川沖
| なぎさ
0555-62-2121
|Ｂバス
|-
|-
|Ｂバスは砂岬などで３０～４０センチ級狙える。９月１日からワカサギ釣りが解禁になる
|ワカサギ
|-
|-
|湖
| 山梨
精進湖
| 赤池
| 赤池
0555-87-2351
|ヘラブナ
|30-42cm
|35
|平塚市の小島さんが黒岩ロープで３．６メートル竿いっぱいで。両ダンゴ
|湖
| 群馬
三名湖
| 桟橋
| 光月
0274-22-2278
|ヘラブナ
|-
|-
|日研新星へら研(1)中島５０・５キロ大手張桟橋２．７メートル竿一杯の宙両ダンゴ(2)富永(3)鈴木
|湖
| 群馬
鮎川湖
| 桟橋
| 鮎川湖
0274-22-0899
|ヘラブナ
|26-40cm
|110
|高崎市の渡木さんが３メートル竿一杯で。両ダンゴ。少ない人で３５尾
|池
| 野田
幸手園
| 桟橋
| 幸手園
04-7127-2300
|ヘラブナ
|33-42cm
|80
|台東区の本田さんが４号桜桟橋を３．９メートル竿タナ１メートル。両ダンゴ
|渓
| 神奈川
相模川
| 上大島
| 上大島友鮎販売所
042-761-9405
|アユ
|18-24cm
|15
|相模原市の池田さんがキャンプ場前の瀬で友。平水。濁りなし
|渓
| 神奈川
中津川
| 八菅
| 大川屋
046-285-1362
|アユ
|18-22cm
|17
|府中市の沼田さんがベンテン上下流で友。平水。澄み。アカ良
|渓
| 伊豆
狩野川
| 大見川
| 佐藤おとり店
08026375333
|アユ
|15-25cm
|21
|東伊豆町の山内さんがエン堤上流のトロ場で。５センチ減水。澄み
|渓
| 静岡
興津川
| 茂野島
| さかなや
054-395-2637
|アユ
|16-20cm
|13
|清水区の鈴木さんが茂野島で１４時半まで。２０センチ減水。濁りなし
|渓
| 長野
千曲川
| 上小
| 鯉西
0268-23-2438
|アユ
|19-25cm
|15
|東御市の福田さんが常田新橋の上下の瀬で友。１０センチ減水。澄み
|渓
| 長野
千曲川
| 佐久
| あわじ
0267-62-7538
|アユ
|18-20cm
|11
|軽井沢町の山田さんが野沢橋上下流で友釣り。平水。濁りなし