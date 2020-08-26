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８月２５日の釣果速報（関東）

スポーツ報知
# ライフ# 釣り# 釣果

８月２５日の関東地方釣果と２７日のこよみ

８月２７日のこよみ
月齢
8.0 小潮
日出 日入
5.09 18.15
月出 月入
14.00 23.54
８月２７日の潮汐
　 東京 鹿島 横浜 横須賀 御前崎 清水
満潮 13.38 20.57 13.43 13.45 14.11 13.59
22.15 - 22.12 22.09 23.22 23.25
干潮 5.26 4.28 5.26 5.27 6.11 6.03
17.20 - 17.12 17.03 18.09 18.27
　 ところ 　 連絡先 サカナ 大きさ 状況
茨城
平潟港 		平潟沖
第３隆栄丸
0293-46-2133 		ホウボウ 40-60cm 2-7 同船。スロージギングで。イシナギも０．８～２キロ計７尾
ヒラメ 0.8-3.2kg 0-2
茨城
日立久慈 		日立沖
弘漁丸
0294523504 		マダイ 0.3-1.1kg 4-15 テンヤで。黒目張等も。４時４５分集合。２９日午後船有
茨城
那珂湊 		那珂湊
源丸
029-265-7718 		マダイ - - 　マダイはテンヤで狙う。夜釣りのマルイカは１００杯超え狙える。スルメなど交じる
夜マルイカ - -
茨城
大洗港 		大洗沖
昭栄丸
029-267-5396 		マダイ - - 　臨休。マダイは一つテンヤで狙う。１キロ級主体で食う。ハナダイなど交じり多彩
茨城
鹿島港 		鹿島沖
植田丸
0299-82-3773 		マダイ - - 　マダイは午前と午後出船。一つテンヤや小型ジグで大型も食う。マゴチはルアーで
マゴチ - -
茨城
波崎港 		寒猫根
信栄丸
0479-44-1224 		アカムツ 25-38cm 0-6 水深１３０～１５０メートルを狙う。良型交じりでポツポツ食った
外房
外川港 		外川沖
大盛丸
0479-23-3362 		ヒラメ 0.3-2kg 5-9 ヒラメは水深１５メートルで。アタリ多く食い好調。虎フグも
マダイ - -
外房
飯岡港 		飯岡沖
太幸丸
0479-63-1902 		ヒラメ - - 　ヒラメは連日食い好調。マダイは一つテンヤで。シロギス船は良型の数釣り狙える
マダイ - -
外房
片貝港 		片貝沖
源七丸
0475-76-2002 		ヒラメ - - 　乗合はヒラメ釣り。南沖の水深４０メートル狙う１キロ級主体で、３～４キロ級も食ってくる
外房
大原港 		御宿沖
大原沖 		松栄丸
0470-62-0571 		鬼カサゴ - - 　鬼カサゴは１キロ超えが食う。イサキでシマアジも狙える。午前、午後のマダイ船有
イサキ - -
外房
勝浦港 		勝浦沖
勝丸
0470-73-0483 		サバ 28-40cm 16-28 リレー。スルメは序盤に乗った。後半に鬼も０～２尾
スルメ 27-38cm 0-9
南房
太海港 		太海沖
興津沖 		聡丸
04-7092-0505 		クロムツ 28-38cm 2-5 リレー。サビキでオアカムロ鯵やサバも。スルメ低調
スルメ 30-40cm 2-5
南房
千田港 		千田沖
三喜丸
0470-43-8293 		カサゴ - - 　乗合船はカサゴ主体の根魚五目釣り。アカハタなども交じる。希望でスルメに出船
南房
西川名 		西川名
竜一丸
0470-29-0605 		午前タイ 0.6-2.8kg 0-1 水深２５～４５メートル狙う。イシダイやイナダ等も。２６日定休
南房
洲崎港 		洲崎沖
第２美吉丸
0470-29-0802 		カサゴ - - 　カサゴは五目船で狙う。アカハタなども食う。マダイはコマセで。午前、午後出船
マダイ - -
洲崎
栄ノ浦 		洲崎沖
白浜沖 		早川丸
0470-29-1095 		イサキ - - 　イサキは午前、午後出船。反応多い。２７日スルメ出船。９月１日～カワハギ船開始
スルメ - -
内房
保田港 		保田沖
弥生丸
0470-55-0747 		午後アジ 20-33cm 29 １人。水深８０メートル前後を狙う黒ムツ等交じる。午前船有
内房
富津港 		富津沖
浜新丸
0439-87-4967 		スズキ - - 　スズキ船は生きエビ餌で狙う。タチウオ船は浅場で１メートル級も。反応多く今後に期待
タチウオ - -
品川
東品川 		木更津
三河屋
03-3471-3454 		シロギス - - 　乗合は土日祝限定。２９日休。３０日出船予定。８月中は親子ペア割引あり。７時半出
大田
羽田 		川崎沖
伝寿丸
03-3744-5266 		半日アジ - - 　定休日。半日アジは午前、午後出。リレー船はアジ・マダコやヒラメ・マゴチ等有
金沢
八景 		中ノ瀬
富岡沖 		弁天屋
045-701-9061 		シロギス 15-25cm 8-86 タチ船０～９尾。リレータチ０～４尾。アジ０～３８尾
午後アジ 20-28cm 20-63
横須賀
走水港 		走水沖
関義丸
046-841-7154 		午後アジ 25-36cm 8-48 ２４日。食い好調。サバ交じる。午前船、タチ船も出る
三浦
長井港 		城ケ島
辰丸
046-856-2778 		スルメ - - 　乗合はスルメ船。水深１００メートル前後を狙う。ツノ１４センチ。６時出。２９日限定マルイカ出船
葉山
あぶずり 		葉山沖
長三朗丸
046-875-1800 		キハダ 23kg 0-1 生き餌で計２尾。本ガツオキメジ交じる。コマセ船有
逗子
小坪港 		小坪沖
太郎丸
0467-22-7662 		キハダ 5-30kg 0-4 タナ１５～４０メートル狙う。ルアーにヒット。コマセはバラす
湘南
腰越港 		腰越沖
孝太郎丸
0467-31-1344 		マダイ 2.4kg 0-1 マダイでイナダ等。カサゴ１人。良型主体。２７日臨休
カサゴ 15-28cm 24
湘南
片瀬港 		江の島
島きち丸
0466-25-9642 		ＬＴサバ 33-40cm 5-14 ＬＴサバ別船２～１１尾。キハダは型見ず。キス船等有
キハダ - -
湘南
茅ケ崎 		茅ケ崎
ちがさき丸
0467-85-7092 		アジ 19-23cm 6-33 同船ＬＴ五目で。後半泳がせでワラサやキジハタ等も
イサキ 20-25cm 12-26
小田原
早川港 		西沖
小田原 		平安丸
0465-22-0676 		スルメ 30-43cm 8-15 キハダはコマセでバラシもアジ船１１～１２尾。２７日定休
キハダ 4.5kg 0-1
西湘
真鶴港 		真鶴沖
誠いち丸
0465-68-2432 		スルメ - - 　スルメ船は真鶴南沖まで狙う。４０センチ級が乗る。コマセ五目でアジや黒メバルなど
半日アジ - -
東伊豆
網代港 		網代南
森竜丸
0557-68-1477 		キハダ - - 　キハダはキャスティングやジギングで狙う。カンパチなども。楽らくＦ船にも出る
南伊豆
須崎港 		銭洲
新島沖 		ほうえい丸
0558-22-1047 		カンパチ - - 　銭洲遠征船はムロアジの泳がせでカンパチ。反応多く今後も期待。キンメ船もある
キンメ - -
沼津
古宇港 		古宇沖
吉田丸
055-942-2565 		ヒラメ - - 　午前船は泳がせでヒラメやカサゴ狙う。夜釣りのタチは良型交じる。午後タイ船有
夜タチウオ - -
横浜
山下橋 		川崎堤
旧赤灯 		山本釣船店
045-622-0997 		シーバス - - 　２８日まで休業。各堤防でマダコも。川崎堤渡船始発は土日５時、横浜堤始発は６時
シロギス - -
湘南
茅ケ崎 		エボシ
磯屋
0467-82-7996 		アカハタ 32cm 1 茅ケ崎市の松本さんがエボシ本島で。イシガキダイは型見ず
箱根
芦ノ湖 		成蹊
九頭竜 		おおば
0460-84-8984 		Ｂバス 35-47cm 5 Ｂバスはポークにヒット。ワカサギはカラバリ。水温２７・２度
ワカサギ 6-11cm 320
山梨
山中湖 		桂川沖
なぎさ
0555-62-2121 		Ｂバス - - 　Ｂバスは砂岬などで３０～４０センチ級狙える。９月１日からワカサギ釣りが解禁になる
ワカサギ - -
山梨
精進湖 		赤池
赤池
0555-87-2351 		ヘラブナ 30-42cm 35 平塚市の小島さんが黒岩ロープで３．６メートル竿いっぱいで。両ダンゴ
群馬
三名湖 		桟橋
光月
0274-22-2278 		ヘラブナ - - 　日研新星へら研(1)中島５０・５キロ大手張桟橋２．７メートル竿一杯の宙両ダンゴ(2)富永(3)鈴木
群馬
鮎川湖 		桟橋
鮎川湖
0274-22-0899 		ヘラブナ 26-40cm 110 高崎市の渡木さんが３メートル竿一杯で。両ダンゴ。少ない人で３５尾
野田
幸手園 		桟橋
幸手園
04-7127-2300 		ヘラブナ 33-42cm 80 台東区の本田さんが４号桜桟橋を３．９メートル竿タナ１メートル。両ダンゴ
神奈川
相模川 		上大島
上大島友鮎販売所
042-761-9405 		アユ 18-24cm 15 相模原市の池田さんがキャンプ場前の瀬で友。平水。濁りなし
神奈川
中津川 		八菅
大川屋
046-285-1362 		アユ 18-22cm 17 府中市の沼田さんがベンテン上下流で友。平水。澄み。アカ良
伊豆
狩野川 		大見川
佐藤おとり店
08026375333 		アユ 15-25cm 21 東伊豆町の山内さんがエン堤上流のトロ場で。５センチ減水。澄み
静岡
興津川 		茂野島
さかなや
054-395-2637 		アユ 16-20cm 13 清水区の鈴木さんが茂野島で１４時半まで。２０センチ減水。濁りなし
長野
千曲川 		上小
鯉西
0268-23-2438 		アユ 19-25cm 15 東御市の福田さんが常田新橋の上下の瀬で友。１０センチ減水。澄み
長野
千曲川 		佐久
あわじ
0267-62-7538 		アユ 18-20cm 11 軽井沢町の山田さんが野沢橋上下流で友釣り。平水。濁りなし

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