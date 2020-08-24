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【セパ公示】（２４日）阪神・北條史也、楽天・釜田佳直ら抹消
2020年8月24日 17時47分
スポーツ報知
# 野球
# プロ野球
阪神・北條史也
◆セ・リーグ
【出場選手登録抹消】
▽阪神 北條史也内野手
▽ヤクルト 大西広樹投手、濱田太貴外野手
◆パ・リーグ
【出場選手登録抹消】
▽ソフトバンク 二保旭投手
▽楽天 釜田佳直投手
▽日本ハム 吉田侑樹投手
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