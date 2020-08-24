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【セパ公示】（２４日）阪神・北條史也、楽天・釜田佳直ら抹消

スポーツ報知
# 野球# プロ野球
阪神・北條史也
阪神・北條史也

　◆セ・リーグ

　【出場選手登録抹消】

　▽阪神　北條史也内野手

　▽ヤクルト　大西広樹投手、濱田太貴外野手

　◆パ・リーグ

　【出場選手登録抹消】

　▽ソフトバンク　二保旭投手

　▽楽天　釜田佳直投手

　▽日本ハム　吉田侑樹投手

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