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【中日】選手、監督ら２２７人のＰＣＲ検査を行い全員陰性と発表

スポーツ報知
# 野球# プロ野球# 中日

　中日は２３日、８月度のＰＣＲ検査を行い、監督、コーチ、選手、スタッフ並びに職員（総勢２２７名）が、全員陰性だったと発表した。

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