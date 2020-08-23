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【中日】選手、監督ら２２７人のＰＣＲ検査を行い全員陰性と発表
2020年8月23日 17時58分
スポーツ報知
# 野球
# プロ野球
# 中日
中日は２３日、８月度のＰＣＲ検査を行い、監督、コーチ、選手、スタッフ並びに職員（総勢２２７名）が、全員陰性だったと発表した。
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