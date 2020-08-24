８月２３日の釣果速報（関西）

釣果
８月２５日のこよみ
|月齢
|潮
|日出
|日入
|月出
|月入
|6.0
|小潮
|5.26
|18.34
|12.02
|22.42
８月２５日の潮汐
|大阪
|洲本
|串本
|尾鷲
|舞鶴
|宇和島
|満潮
|11.51
|11.20
|10.36
|10.25
|6.34
|12.02
|23.11
|22.35
|22.07
|21.51
|20.06
|23.39
|干潮
|5.48
|5.00
|4.08
|3.55
|0.59
|5.28
|17.21
|16.19
|16.10
|15.55
|13.47
|17.39
|ところ
|連絡先
|サカナ
|大きさ（センチ）
|数
|状況
|磯
|和歌山
| 那智勝浦
長 島
| ＦＢ 海クン
0739・45局8450
|イシガキダイ
|43
|1
|新宮市の須川氏 ワイヤ３８番イシダイ１６号 餌ウニ ２２日
|沖
|三重
| 石鏡
沖 合
| 幸徳丸
０９０７３０３５０８０
|ハマチ
|55～58
|9
|２２日の午前便 マダイ４５～５０センチ４尾サワラ８５センチガシラなど
|ヒラメ
|48～58
|4
|沖
|三重
| 島勝浦
二又沖
| 愛昌丸
０９０７６８０３７１０
|イサギ
|-
|-
|３０～４３センチの良型イサギ中心にマダイやアマダイなどの五目釣りが楽しめる
|マダイ
|-
|-
|沖
|和歌山
| 湯浅
日ノ岬沖
| なぎ丸
0737・62局3890
|イサギ
|-
|-
|２５～３７センチが多い人３０尾ほど釣れていたハリス４号 天秤４本バリ 餌アミエビ
|沖
|兵庫
| 明石港
明石海峡大橋下
| 名田屋
078・912局7211
|ハマチ
|55～70
|11
|姫路市の難波氏 ノマセ釣り餌アジ タチウオ釣りも出船
|沖
|兵庫
| 明石港
沖 合
| 第二名田屋
078・912局7211
|マダコ
|20～60
|28
|神戸市の中島氏 重量０・３～２キロ タコエギ 乗り順調
|沖
|明石
| 東二見
沖 合
| 岩澤丸
078・942局1889
|マダコ
|-
|-
|２キロ超の良型交じりで多い人３０匹ほど３．２キロの大型も釣れていた 今後も期待
|沖
|福井
| 敦賀
沖 合
| 豊漁丸
0770・26局1160
|マイカ
|-
|-
|半夜や深夜便で乗り順調 イカメタル２０号他 ハマチ・メジロ狙いも出船
|沖
|福井
| 小浜
沖 合
| 信洋丸
0770・53局1305
|アジ
|-
|-
|良型アジやサバにイサギやチダイなど釣れていた 夜のマイカも乗り順調
|マイカ
|-
|-
|沖
|福井
| 小浜
沖 合
| 直幸丸
0770・52局1739
|マイカ
|10～30
|46
|甲賀市の鈴木博氏 イカスッテ４～６本他 オモリ６０号
|沖
|福井
| 若狭大島
沖 合
| 川口渡船
0770・77局0435
|マイカ
|12～34
|86
|吹田市の後氏７人 マアジやサバも サビキとイカスッテ
|レンコダイ
|30～38
|44
|沖
|鳥取
| 逢坂港
沖 合
| 新北斗丸
０９０５７０１３１３３
|シロイカ
|23～45
|60
|倉敷市の安原氏 船中２８０匹 オリジナル仕掛け 良型好調
|カ
|鳴門
| 堂ノ浦
４号カセ
| 細川渡船
088・688局0401
|チヌ
|25～30
|30
|高松市の山田氏 １．３メートル ハリス１号 チヌ３号 Ｂ 餌サナギ
|カ
|三重
| 大崎
大崎イカダ
| 大崎筏釣センター
0599・52局1619
|チヌ
|49～49.5
|2
|関市の大池友三氏 マダイ４５センチ ハリス２号 サナギとコーン
|カ
|三重
| 賀田
中崎イカダ他
| 糸川渡船
０９０５０３８５５５１
|チヌ
|-
|-
|餌オキアミで４０センチ超の良型チヌとグレ食い順調 ツバスやシオなども釣れる
|グレ
|-
|-
|カ
|福井
| 泊
松ケ崎イカダ他
| はとう渡船
0770・52局4345
|マアジ
|-
|-
|２５～４４センチのマアジ多い人４０尾ほど ツバスやシオにタチウオなども釣れる
|ツバス
|-
|-
|カ
|福井
| 仏谷
双児島イカダ
| 大住渡船
0770・52局2846
|チヌ
|23～35
|32
|京都市の井上雄一朗氏 ハリス１．５号 チヌ３号 オキアミ ２２日
|カ
|福井
| 音海
ヘタが崎沖イカダ
| ウミック
0770・76局1444
|ハマチ
|55～60
|3
|茨木市の石川氏２人 大坪氏ヒラマサ５３センチハマチ４１と５２センチ
|アジ
|15～25
|15
|カ
|京都
| 久美浜
六本裏カセ
| いざわ渡船
0772・83局0108
|チヌ
|23～38
|17
|宝塚市の森元氏 １・３５メートル ハリス１．５号 チヌ５号 アケミ貝
|波
|兵庫
| 尼崎魚つり公園
釣台外向中央
| 公園事務所
06・6417局3000
|サバ
|16～23
|15
|高槻市の岡村氏２人 ２．４メートル サビキ３号 ２ヒロ アミエビ
|イワシ
|7～10
|30
|波
|神戸
| 平磯海づり公園
全 域
| 公園事務所
078・753局3973
|ガシラ
|-
|-
|１３～２１センチのガシラや小アジ順調 １２番テント付近で約５０センチのハマチ釣れた
|アジ
|-
|-
|川
|福井
| 日野川
日野大橋上流
| 漁協組
0778・22局0204
|アユ
|16～27
|23
|佐用町の船引升晴氏 水中糸０・０５号 狐７号３本 １０センチ減
|川
|福井
| 日野川
南条大橋上流
| 今庄支所
0778・45局1791
|アユ
|20～25
|15
|京田辺市の松岡秀樹氏 水中糸０・０８号 狐７．５号ヤナギ
|川
|滋賀
| 安曇川朽木
道の駅前
| 漁協組
0740・38局2541
|アユ
|12～19.5
|66
|甲賀市の藤井金也氏 水中糸０．６号 狐７号３本 ２０センチ減
|川
|滋賀
| 安曇川朽木
栃生橋下流
| さかいオトリ店
0740・38局2130
|アユ
|12～19
|35
|大津市の細川氏 ７メートル 水中糸０・２５号 狐６．５号 １３時迄
|池
|堺
| 西池
１９ 番
| 西池
072・286局5151
|ヘラブナ
|42.4以下
|45
|入水会の金田氏 ３．９メートル ２センチズラシ ダンゴ ２８日迄休業
|池
|八尾
| 中セ池
西桟橋東向中央
| 中セ池
0729・41局7690
|ヘラブナ
|39.2以下
|41
|東大阪市の奥村氏 ２．４メートル スレ４号 トントン 大助５枚
|池
|大東
| 阪奈園
１号池陸桟橋北向
| 阪奈園
072・869局0015
|ヘラブナ
|36以下
|27
|大東市の東口氏 ３．３メートル スレ３号 トントン 大助３枚