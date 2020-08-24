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８月２３日の釣果速報（関西）

スポーツ報知
# ライフ# 釣り# 釣果

釣果

８月２５日のこよみ

月齢 日出 日入 月出 月入
6.0 小潮 5.26 18.34 12.02 22.42

８月２５日の潮汐

　 大阪 洲本 串本 尾鷲 舞鶴 宇和島
満潮 11.51 11.20 10.36 10.25 6.34 12.02
23.11 22.35 22.07 21.51 20.06 23.39
干潮 5.48 5.00 4.08 3.55 0.59 5.28
17.21 16.19 16.10 15.55 13.47 17.39
ところ 連絡先 サカナ 大きさ（センチ） 状況
和歌山 那智勝浦
長　島 		ＦＢ　海クン
0739・45局8450 		イシガキダイ 43 1 新宮市の須川氏　ワイヤ３８番イシダイ１６号　餌ウニ　２２日
三重 石鏡
沖　合 		幸徳丸
０９０７３０３５０８０ 		ハマチ 55～58 9 ２２日の午前便　マダイ４５～５０センチ４尾サワラ８５センチガシラなど
ヒラメ 48～58 4
三重 島勝浦
二又沖 		愛昌丸
０９０７６８０３７１０ 		イサギ - - ３０～４３センチの良型イサギ中心にマダイやアマダイなどの五目釣りが楽しめる
マダイ - -
和歌山 湯浅
日ノ岬沖 		なぎ丸
0737・62局3890 		イサギ - - ２５～３７センチが多い人３０尾ほど釣れていたハリス４号　天秤４本バリ　餌アミエビ
兵庫 明石港
明石海峡大橋下 		名田屋
078・912局7211 		ハマチ 55～70 11 姫路市の難波氏　ノマセ釣り餌アジ　タチウオ釣りも出船
兵庫 明石港
沖　合 		第二名田屋
078・912局7211 		マダコ 20～60 28 神戸市の中島氏　重量０・３～２キロ　タコエギ　乗り順調
明石 東二見
沖　合 		岩澤丸
078・942局1889 		マダコ - - ２キロ超の良型交じりで多い人３０匹ほど３．２キロの大型も釣れていた　今後も期待
福井 敦賀
沖　合 		豊漁丸
0770・26局1160 		マイカ - - 半夜や深夜便で乗り順調　イカメタル２０号他　ハマチ・メジロ狙いも出船
福井 小浜
沖　合 		信洋丸
0770・53局1305 		アジ - - 良型アジやサバにイサギやチダイなど釣れていた　夜のマイカも乗り順調
マイカ - -
福井 小浜
沖　合 		直幸丸
0770・52局1739 		マイカ 10～30 46 甲賀市の鈴木博氏　イカスッテ４～６本他　オモリ６０号
福井 若狭大島
沖　合 		川口渡船
0770・77局0435 		マイカ 12～34 86 吹田市の後氏７人　マアジやサバも　サビキとイカスッテ
レンコダイ 30～38 44
鳥取 逢坂港
沖　合 		新北斗丸
０９０５７０１３１３３ 		シロイカ 23～45 60 倉敷市の安原氏　船中２８０匹　オリジナル仕掛け　良型好調
鳴門 堂ノ浦
４号カセ 		細川渡船
088・688局0401 		チヌ 25～30 30 高松市の山田氏　１．３メートル　ハリス１号　チヌ３号　Ｂ　餌サナギ
三重 大崎
大崎イカダ 		大崎筏釣センター
0599・52局1619 		チヌ 49～49.5 2 関市の大池友三氏　マダイ４５センチ　ハリス２号　サナギとコーン
三重 賀田
中崎イカダ他 		糸川渡船
０９０５０３８５５５１ 		チヌ - - 餌オキアミで４０センチ超の良型チヌとグレ食い順調　ツバスやシオなども釣れる
グレ - -
福井
松ケ崎イカダ他 		はとう渡船
0770・52局4345 		マアジ - - ２５～４４センチのマアジ多い人４０尾ほど　ツバスやシオにタチウオなども釣れる
ツバス - -
福井 仏谷
双児島イカダ 		大住渡船
0770・52局2846 		チヌ 23～35 32 京都市の井上雄一朗氏　ハリス１．５号　チヌ３号　オキアミ　２２日
福井 音海
ヘタが崎沖イカダ 		ウミック
0770・76局1444 		ハマチ 55～60 3 茨木市の石川氏２人　大坪氏ヒラマサ５３センチハマチ４１と５２センチ
アジ 15～25 15
京都 久美浜
六本裏カセ 		いざわ渡船
0772・83局0108 		チヌ 23～38 17 宝塚市の森元氏　１・３５メートル　ハリス１．５号　チヌ５号　アケミ貝
兵庫 尼崎魚つり公園
釣台外向中央 		公園事務所
06・6417局3000 		サバ 16～23 15 高槻市の岡村氏２人　２．４メートル　サビキ３号　２ヒロ　アミエビ
イワシ 7～10 30
神戸 平磯海づり公園
全　域 		公園事務所
078・753局3973 		ガシラ - - １３～２１センチのガシラや小アジ順調　１２番テント付近で約５０センチのハマチ釣れた
アジ - -
福井 日野川
日野大橋上流 		漁協組
0778・22局0204 		アユ 16～27 23 佐用町の船引升晴氏　水中糸０・０５号　狐７号３本　１０センチ減
福井 日野川
南条大橋上流 		今庄支所
0778・45局1791 		アユ 20～25 15 京田辺市の松岡秀樹氏　水中糸０・０８号　狐７．５号ヤナギ
滋賀 安曇川朽木
道の駅前 		漁協組
0740・38局2541 		アユ 12～19.5 66 甲賀市の藤井金也氏　水中糸０．６号　狐７号３本　２０センチ減
滋賀 安曇川朽木
栃生橋下流 		さかいオトリ店
0740・38局2130 		アユ 12～19 35 大津市の細川氏　７メートル　水中糸０・２５号　狐６．５号　１３時迄
西池
１９　番 		西池
072・286局5151 		ヘラブナ 42.4以下 45 入水会の金田氏　３．９メートル　２センチズラシ　ダンゴ　２８日迄休業
八尾 中セ池
西桟橋東向中央 		中セ池
0729・41局7690 		ヘラブナ 39.2以下 41 東大阪市の奥村氏　２．４メートル　スレ４号　トントン　大助５枚
大東 阪奈園
１号池陸桟橋北向 		阪奈園
072・869局0015 		ヘラブナ 36以下 27 大東市の東口氏　３．３メートル　スレ３号　トントン　大助３枚

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