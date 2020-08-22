８月２１日の釣果速報（関西）

釣果
８月２３日のこよみ
|月齢
|潮
|日出
|日入
|月出
|月入
|4.0
|中潮
|5.24
|18.36
|9.44
|21.27
８月２３日の潮汐
|大阪
|洲本
|串本
|尾鷲
|舞鶴
|宇和島
|満潮
|9.34
|9.12
|8.31
|8.21
|5.19
|9.58
|22.01
|21.39
|20.56
|20.45
|17.23
|22.22
|干潮
|3.31
|3.02
|2.27
|2.15
|11.32
|3.49
|15.50
|15.20
|14.43
|14.32
|-
|16.04
|ところ
|連絡先
|サカナ
|大きさ（センチ）
|数
|状況
|磯
|和歌山
| 湯浅
タカ島
| なぎ丸
0737・62局3891
|グレ
|30～31
|2
|佐原氏の釣果 アイゴ３４センチ紀州釣り ハリス１．７号 ボイル
|チヌ
|37
|1
|沖
|三重
| 石鏡
沖 合
| 幸徳丸
０９０７３０３５０８０
|メジロ
|58～77
|2～6
|茨木市の日高正樹氏２人 落とし込みサビキ
|ヒラメ
|50～56
|2
|沖
|三重
| 島勝浦
二又沖
| 愛昌丸
０９０７６８０３７１０
|イサギ
|-
|-
|３０～４３センチの良型イサギ中心にマダイやアマダイなどの五目釣りが楽しめる
|マダイ
|-
|-
|沖
|兵庫
| 明石港
明石海峡大橋下
| 名田屋
078・912局7211
|ハマチ
|45～50
|18
|神戸市の上田氏 ノマセ釣り 餌アジ 好調
|沖
|兵庫
| 明石港
沖 合
| 第二名田屋
078・912局7211
|マダコ
|20～60
|26
|明石市の中村氏 重量０．３～２キロ タコエギ
|沖
|福井
| 敦賀
沖 合
| 豊漁丸
0770・26局1160
|マイカ
|-
|-
|半夜や深夜便で乗り順調 イカメタル他 今後ハマチ・メジロ狙いも出船
|沖
|福井
| 小浜
沖 合
| 信洋丸
0770・53局1305
|マダイ
|37～59
|4
|甲賀市の中村氏４人 イサギ１１尾マイカ２３匹
|ヒラマサ
|54～72
|5
|沖
|福井
| 若狭大島
沖 合
| 庄栄丸
0770・77局0241
|マイカ
|12～35
|10～51
|２０日の深夜便 マアジなども 浮きスッテ他
|沖
|鳥取
| 逢坂港
沖 合
| 新北斗丸
０９０５７０１３１３３
|シロイカ
|23～40
|20～50
|倉吉市の中西氏ら オリジナル仕掛け ３０号
|カ
|鳴門
| 堂ノ浦
Ｋ４ヤカタ
| 細川渡船
088・688局0401
|チヌ
|25～43
|6
|茨木市の田畑氏 １．５メートル ハリス１．５号 チヌ４号 餌サナギ
|カ
|三重
| 賀田
中崎イカダ他
| 糸川渡船
０９０５０３８５５５１
|チヌ
|-
|-
|餌オキアミで４０センチ超の良型チヌとグレ食い順調 ツバスやシオなども釣れる
|グレ
|-
|-
|カ
|福井
| 泊
松ケ崎イカダ他
| はとう渡船
0770・52局4345
|マアジ
|-
|-
|２５～４４センチのマアジ多い人４０尾ほど ツバスやシオにマダイなども釣れている
|ツバス
|-
|-
|カ
|福井
| 音海
ヘタが崎沖イカダ
| ウミック
0770・76局1444
|ハマチ
|55～60
|5
|亀岡市の野尻氏２人 チヌ３尾アジ５尾他 夜釣り
|ヒラマサ
|55
|1
|カ
|京都
| 久美浜
六本裏カセ
| いざわ渡船
0772・83局0108
|チヌ
|27～35
|31
|堺市の鈴木氏 オキアミとシラサ 石田氏４０センチ頭２１尾
|波
|兵庫
| 尼崎魚つり公園
釣台外向中央
| 公園事務所
06・6417局3000
|サバ
|18～22
|25
|茨木市の鹿島氏 ４．５メートル サビキ７号 ３ヒロ アミエビ
|サッパ
|13～16
|10
|波
|神戸
| 平磯海づり公園
全 域
| 公園事務所
078・753局3973
|ガシラ
|-
|-
|１３～２０センチのガシラや小アジ順調 ９番テント付近で６００グラム前後のマダコ釣れた
|アジ
|-
|-
|川
|滋賀
| 安曇川朽木
上岩瀬
| 漁協組
0740・38局2541
|アユ
|12.5～17
|32
|守口市の山條哲男氏 水中糸０・１５号 狐６．５号 ２０センチ減
|川
|滋賀
| 安曇川朽木
水管橋上流
| さかいオトリ店
0740・38局2130
|アユ
|13～18
|23
|長岡京市の松下和一郎氏 水中糸０・０５号 狐６．５号４本
|池
|堺
| 西池
８３ 番
| 西池
072・286局5151
|ヘラブナ
|42.6以下
|29
|堺の澤野氏 ３．９メートル スレ５号 トントン ダンゴ ２０日
|池
|八尾
| 中セ池
西土手北寄東向
| 中セ池
0729・41局7690
|ヘラブナ
|40.3以下
|48
|八尾市の中川氏 ２．４メートル スレ４号 大助７枚 １９日