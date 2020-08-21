注 目
新型コロナ関連ニュース 報知SNS
お知らせ
InstagramTwitterfacebook
ホーム 巨人 野球 芸能 競馬 サッカー ゴルフ スポーツ 東京五輪 格闘技 社会 ギャンブル ライフ 動画 写真特集 占い
 
 

桜庭和志、ＧＨＣヘビー級王者・潮崎豪をタップ、タッグ王座奪取へ前進…８・２０後楽園全成績

スポーツ報知
# 格闘技
桜庭和志
桜庭和志

プロレスリング・ノア「ＧＯ　ＦＯＲ　ＩＴ！２０２０」（２０日、後楽園ホール）観衆・未発表

　プロレスリング・ノアは２０日、後楽園ホール大会を開催。メインイベントの６人タッグで３０日の神奈川・カルッツかわさき大会でＧＨＣタッグ王座決定戦を争う潮崎豪、中嶋勝彦と杉浦貴、桜庭和志が対戦した。試合は桜庭がＧＨＣヘビー級王者の潮崎から３９ロックでタップを奪い、王座奪取へ前進した。

　８・２０後楽園大会の成績は以下の通り。

　▼６人タッグマッチ

杉浦貴、〇桜庭和志、カズ・ハヤシ（２５分２１秒　３９ロック）潮崎豪●、中嶋勝彦、原田大輔

　▼６人タッグマッチ

〇鈴木鼓太郎、小川良成、ＨＡＹＡＴＡ（１７分３２秒　タイガードライバー→エビ固め）小峠篤司、大原はじめ、吉岡世起●

　

　▼６人タッグマッチ

〇拳王、マサ北宮、稲村愛輝（１８分４９秒　Ｐ．Ｆ．Ｓ→片エビ固め）清宮海斗、稲葉大樹●、谷口周平

　

　▼６人タッグマッチ　

丸藤正道、望月成晃、〇宮本裕向（１２分４１秒　ムーンサルトプレス→片エビ固め）征矢学、覇王、仁王●

　

　▼シングルマッチ　

〇タダスケ（１０分１８秒　２ＰＡＣ）ＹＯ―ＨＥＹ●

　▼シングルマッチ　

〇モハメド　ヨネ（１１分１４秒　キン肉バスター→片エビ固め）岡田欣也●

格闘技

YOMIURI ONLINE GIANTS

コラムでＨｏ！

一覧へ

注目トピック

報知ブログ（最新更新分）

一覧へ
NEWS読売・報知 モバイルGIANTS ショップ報知 マガジン報知 バックナンバー申し込み 個人向け写真販売 ボーイズリーグ写真販売 法人向け紙面・写真使用申請