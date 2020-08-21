桜庭和志、ＧＨＣヘビー級王者・潮崎豪をタップ、タッグ王座奪取へ前進…８・２０後楽園全成績

プロレスリング・ノア「ＧＯ ＦＯＲ ＩＴ！２０２０」（２０日、後楽園ホール）観衆・未発表
プロレスリング・ノアは２０日、後楽園ホール大会を開催。メインイベントの６人タッグで３０日の神奈川・カルッツかわさき大会でＧＨＣタッグ王座決定戦を争う潮崎豪、中嶋勝彦と杉浦貴、桜庭和志が対戦した。試合は桜庭がＧＨＣヘビー級王者の潮崎から３９ロックでタップを奪い、王座奪取へ前進した。
８・２０後楽園大会の成績は以下の通り。
▼６人タッグマッチ
杉浦貴、〇桜庭和志、カズ・ハヤシ（２５分２１秒 ３９ロック）潮崎豪●、中嶋勝彦、原田大輔
▼６人タッグマッチ
〇鈴木鼓太郎、小川良成、ＨＡＹＡＴＡ（１７分３２秒 タイガードライバー→エビ固め）小峠篤司、大原はじめ、吉岡世起●
▼６人タッグマッチ
〇拳王、マサ北宮、稲村愛輝（１８分４９秒 Ｐ．Ｆ．Ｓ→片エビ固め）清宮海斗、稲葉大樹●、谷口周平
▼６人タッグマッチ
丸藤正道、望月成晃、〇宮本裕向（１２分４１秒 ムーンサルトプレス→片エビ固め）征矢学、覇王、仁王●
▼シングルマッチ
〇タダスケ（１０分１８秒 ２ＰＡＣ）ＹＯ―ＨＥＹ●
▼シングルマッチ
〇モハメド ヨネ（１１分１４秒 キン肉バスター→片エビ固め）岡田欣也●