【巨人】坂本勇人の２打点で勝った！先制犠飛＆追加点二塁打…写真で振り返る阪神戦試合経過

◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人２―０阪神（２０日・東京ドーム）
巨人が歴史的な虎狩りだ。戸郷が７回途中まで３安打で自己最多の１１奪三振。７回のピンチは高梨が火消し、９回はデラロサが故障から復帰後初セーブを挙げる無失点リレー。坂本がたたき出した２得点を守り抜いた。
対阪神３連戦のオール完封は１９９５年以来、２５年ぶりの快挙で、貯金を今季最多の１３とした。
【試合経過】
◆１回（両軍０）
【巨】松原遊ゴロ、重信、坂本ともに三振
◆２回（両軍０）
【神】ボーア三振、大山左前安打、梅野の中前安打で大山二進、植田三邪飛、青柳捕邪飛
【巨】岡本三振、丸二飛、大城四球、吉川尚左飛
◆３回（両軍０）
【神】近本、木浪ともに中飛、糸井三振
【巨】炭谷二ゴロ、戸郷三振、松原四球、重信中飛
◆４回（両軍０）
【神】サンズ遊ゴロ、ボーア、大山ともに三振
◆５回（両軍０）
【神】梅野右飛、植田、青柳ともに三振
◆６回（神０、巨１）
【神】近本、木浪ともに三振、糸井投ゴロ
◆７回（両軍０）
【神】（一塁北村）サンズ四球、ボーア三振、大山の右中間安打でサンズ一挙三進、梅野の三ゴロで大山二封、（投手高梨）植田の代打福留四球で満塁（一塁代走熊谷）、青柳の代打中谷三振
【巨】（投手岩貞、二塁熊谷）吉川尚三振、炭谷三ゴロ、高梨の代打ウィーラー遊ゴロ
◆８回（神０、巨１）
【神】（投手中川）近本二ゴロ、木浪の代打上本中前安打、糸井の捕ゴロで上本二進、サンズ右飛
【巨】（二塁上本、遊撃熊谷）松原左中間安打、重信三振、（投手馬場）坂本の左中間二塁打で松原一挙生還（代走吉川大）、岡本のとき暴投で吉川大三進、岡本中飛、丸申告敬遠、北村の代打亀井二ゴロ
◆９回（神０、巨Ｘ）
【神】（投手デラロサ、一塁若林、遊撃吉川大）ボーア四球、大山左飛、梅野の三ゴロでボーア二封、熊谷の代打陽川のとき梅野二盗、陽川四球、馬場の代打高山二ゴロ