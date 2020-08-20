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【巨人】坂本勇人の２打点で勝った！先制犠飛＆追加点二塁打…写真で振り返る阪神戦試合経過

スポーツ報知
# 巨人
６回無死三塁、坂本勇人の中犠飛で先制する
６回無死三塁、坂本勇人の中犠飛で先制する

◆ＪＥＲＡセ・リーグ　巨人２―０阪神（２０日・東京ドーム）

　巨人が歴史的な虎狩りだ。戸郷が７回途中まで３安打で自己最多の１１奪三振。７回のピンチは高梨が火消し、９回はデラロサが故障から復帰後初セーブを挙げる無失点リレー。坂本がたたき出した２得点を守り抜いた。

　対阪神３連戦のオール完封は１９９５年以来、２５年ぶりの快挙で、貯金を今季最多の１３とした。

　【試合経過】

　◆１回（両軍０）

　【神】近本三振、木浪三ゴロ、糸井四球、サンズ三振

  • 力投する戸郷翔征

    力投する戸郷翔征

　【巨】松原遊ゴロ、重信、坂本ともに三振

　◆２回（両軍０）

　【神】ボーア三振、大山左前安打、梅野の中前安打で大山二進、植田三邪飛、青柳捕邪飛

　【巨】岡本三振、丸二飛、大城四球、吉川尚左飛

　◆３回（両軍０）

　【神】近本、木浪ともに中飛、糸井三振

　【巨】炭谷二ゴロ、戸郷三振、松原四球、重信中飛

　◆４回（両軍０）

　【神】サンズ遊ゴロ、ボーア、大山ともに三振

　【巨】坂本三振、岡本投ゴロ、丸左翼線二塁打、大城三振

  • ４回２死、丸佳浩が二塁打を放つ

    ４回２死、丸佳浩が二塁打を放つ

　◆５回（両軍０）

　【神】梅野右飛、植田、青柳ともに三振

　【巨】吉川尚左前安打、炭谷の投前バントで吉川尚二進、戸郷三振、松原二ゴロ

  • ５回無死、左前に安打を放った吉川尚輝

    ５回無死、左前に安打を放った吉川尚輝

　◆６回（神０、巨１）

　【神】近本、木浪ともに三振、糸井投ゴロ

　【巨】重信右翼線三塁打、坂本の中犠飛で重信生還、岡本三ゴロ、丸左越二塁打、大城三振

  • ６回無死、右線へ三塁打を放ち、三塁へヘッドスライディングする重信慎之介

    ６回無死、右線へ三塁打を放ち、三塁へヘッドスライディングする重信慎之介

　◆７回（両軍０）

　【神】（一塁北村）サンズ四球、ボーア三振、大山の右中間安打でサンズ一挙三進、梅野の三ゴロで大山二封、（投手高梨）植田の代打福留四球で満塁（一塁代走熊谷）、青柳の代打中谷三振

  • ７回２死満塁のピンチをベンチから見守る戸郷翔征

    ７回２死満塁のピンチをベンチから見守る戸郷翔征

　【巨】（投手岩貞、二塁熊谷）吉川尚三振、炭谷三ゴロ、高梨の代打ウィーラー遊ゴロ

　◆８回（神０、巨１）

　【神】（投手中川）近本二ゴロ、木浪の代打上本中前安打、糸井の捕ゴロで上本二進、サンズ右飛

　【巨】（二塁上本、遊撃熊谷）松原左中間安打、重信三振、（投手馬場）坂本の左中間二塁打で松原一挙生還（代走吉川大）、岡本のとき暴投で吉川大三進、岡本中飛、丸申告敬遠、北村の代打亀井二ゴロ

  • ８回１死一塁、坂本勇人が左中間適時二塁打を放つ

    ８回１死一塁、坂本勇人が左中間適時二塁打を放つ

　◆９回（神０、巨Ｘ）

　【神】（投手デラロサ、一塁若林、遊撃吉川大）ボーア四球、大山左飛、梅野の三ゴロでボーア二封、熊谷の代打陽川のとき梅野二盗、陽川四球、馬場の代打高山二ゴロ

試合詳細
６回無死三塁、坂本勇人の中犠飛で先制する
力投する戸郷翔征
４回２死、丸佳浩が二塁打を放つ
５回無死、左前に安打を放った吉川尚輝
６回無死、右線へ三塁打を放ち、三塁へヘッドスライディングする重信慎之介
７回２死満塁のピンチをベンチから見守る戸郷翔征
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