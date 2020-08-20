【巨人】坂本勇人の２打点で勝った！先制犠飛＆追加点二塁打…写真で振り返る阪神戦試合経過

◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人２―０阪神（２０日・東京ドーム）

巨人が歴史的な虎狩りだ。戸郷が７回途中まで３安打で自己最多の１１奪三振。７回のピンチは高梨が火消し、９回はデラロサが故障から復帰後初セーブを挙げる無失点リレー。坂本がたたき出した２得点を守り抜いた。

対阪神３連戦のオール完封は１９９５年以来、２５年ぶりの快挙で、貯金を今季最多の１３とした。

【試合経過】

４回２死、丸佳浩が二塁打を放つ

【巨】坂本三振、岡本投ゴロ、丸左翼線二塁打、大城三振

６回無死、右線へ三塁打を放ち、三塁へヘッドスライディングする重信慎之介

【巨】重信右翼線三塁打、坂本の中犠飛で重信生還、岡本三ゴロ、丸左越二塁打、大城三振

【神】（一塁北村）サンズ四球、ボーア三振、大山の右中間安打でサンズ一挙三進、梅野の三ゴロで大山二封、（投手高梨）植田の代打福留四球で満塁（一塁代走熊谷）、青柳の代打中谷三振