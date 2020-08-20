注 目
新型コロナ関連ニュース 報知SNS
お知らせ
InstagramTwitterfacebook
ホーム 巨人 野球 芸能 競馬 サッカー ゴルフ スポーツ 東京五輪 格闘技 社会 ギャンブル ライフ 動画 写真特集 占い
 
 

【巨人】炭谷銀仁朗が通算２００犠打を達成　

スポーツ報知
# 巨人
５回無死一塁、炭谷銀仁朗が通算２００犠打となる送りバントを成功させる（捕手・梅野隆太郎）
５回無死一塁、炭谷銀仁朗が通算２００犠打となる送りバントを成功させる（捕手・梅野隆太郎）

◆ＪＥＲＡセ・リーグ公式戦　巨人―阪神（２０日・東京ドーム）

　巨人の炭谷銀仁朗捕手（３３）がプロ通算２００犠打をマークした。プロ野球４３人目。

　両者無得点の５回無死一塁で成功させ、好機を広げた。

【関連記事】

プロ野球特集

巨人

YOMIURI ONLINE GIANTS

コラムでＨｏ！

一覧へ

注目トピック

報知ブログ（最新更新分）

一覧へ
NEWS読売・報知 モバイルGIANTS ショップ報知 マガジン報知 バックナンバー申し込み 個人向け写真販売 ボーイズリーグ写真販売 法人向け紙面・写真使用申請