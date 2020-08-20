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【巨人】炭谷銀仁朗が通算２００犠打を達成
2020年8月20日 19時42分
スポーツ報知
# 巨人
５回無死一塁、炭谷銀仁朗が通算２００犠打となる送りバントを成功させる（捕手・梅野隆太郎）
◆ＪＥＲＡセ・リーグ公式戦 巨人―阪神（２０日・東京ドーム）
巨人の炭谷銀仁朗捕手（３３）がプロ通算２００犠打をマークした。プロ野球４３人目。
両者無得点の５回無死一塁で成功させ、好機を広げた。
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