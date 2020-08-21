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８月２０日の釣果速報（関西）

スポーツ報知
# ライフ# 釣り# 釣果

釣果

８月２２日のこよみ

月齢 日出 日入 月出 月入
3.0 中潮 5.24 18.38 8.34 20.53

８月２２日の潮汐

　 大阪 洲本 串本 尾鷲 舞鶴 宇和島
満潮 8.44 8.23 7.41 7.31 4.45 9.07
21.24 21.07 20.24 20.14 16.19 21.46
干潮 2.42 2.16 1.43 1.33 10.25 3.07
15.09 14.44 14.04 13.53 23.36 15.22
ところ 連絡先 サカナ 大きさ（センチ） 状況
三重 石鏡
沖　合 		幸徳丸
０９０７３０３５０８０ 		ハマチ - - 落とし込みサビキでハマチ中心にマダイやヒラメ、サワラなどが釣れている
マダイ - -
三重 島勝浦
二又沖 		愛昌丸
０９０７６８０３７１０ 		イサギ 23～38 12 奈良の的田氏　アマダイ３３センチオオモンハタやカイワリも
マダイ 47～60 2
和歌山 湯浅
日ノ岬沖 		なぎ丸
0737・62局3890 		イサギ - - ２５～３７センチが多い人３０尾ほど釣れていたハリス４号　天秤４本バリ　餌アミエビ
兵庫 明石港
明石海峡大橋下 		名田屋
078・912局7211 		ハマチ 45～50 23 堺市の南埜氏　ノマセ釣り　餌アジ　タチウオ釣りも出船
兵庫 明石港
沖　合 		第二名田屋
078・912局7211 		マダコ 20～70 28 神戸市の三木氏　重量０．３～２．５キロ　タコエギ　オモリ５０号
明石 東二見
沖　合 		岩澤丸
078・942局1889 		マダコ - - ２キロ超の良型交じりで多い人３０匹ほど３．２キロの大型も釣れていた　今後も期待
福井 敦賀
沖　合 		豊漁丸
0770・26局1160 		マイカ - - 半夜や深夜便で乗り順調　イカメタル他　今後ハマチ・メジロ狙いも出船
福井 小浜
沖　合 		松福丸
0770・52局6298 		アジ - - 半夜で昼は良型アジやアマダイなど釣れている　夜はマイカ多い人５０匹ほど
マイカ - -
福井 小浜
沖　合 		信洋丸
0770・53局1305 		イサギ - - 良型イサギやサバ・アジにハマチなど釣れていた　夜のマイカも乗り順調
マイカ - -
福井 若狭大島
沖　合 		川口渡船
0770・77局0435 		マイカ - - １６～３８センチのマイカ乗り順調　マサバやマアジにハマチやチダイなども釣れる
マサバ - -
福井 若狭大島
沖　合 		庄栄丸
0770・77局0241 		マイカ 12～35 39 １９日の夕方便　少ない人１０匹浮きスッテ胴突き仕掛け他
鳥取 逢坂港
沖　合 		新北斗丸
０９０５７０１３１３３ 		シロイカ 20～38 45 津山市の尾崎氏　少ない人２０匹　オリジナル仕掛け　４０号
鳴門 堂ノ浦
１０号ヤカタ 		細川渡船
088・688局0401 		アジ 13～23 70 徳島の山部氏　２メートル　ハリス２号アジ７号　１５号　餌アミエビ
三重 大崎
大崎イカダ 		大崎筏釣センター
0599・52局1619 		チヌ 29～30 2 東近江市の福嶋秀記氏　ヘダイ２６～２８センチ６尾　オキアミ他
キビレ 29～30 2
三重 賀田
中崎イカダ他 		糸川渡船
０９０５０３８５５５１ 		チヌ - - 餌オキアミで４０センチ超の良型チヌとグレ食い順調　ツバスやシオなども釣れる
グレ - -
福井
松ケ崎イカダ他 		はとう渡船
0770・52局4345 		マアジ - - ２５～４４センチのマアジ多い人４０尾ほど　ツバスやシオにマダイなども釣れている
ツバス - -
福井 仏谷
双児島イカダ他 		大住渡船
0770・52局2846 		マアジ - - サビキで２０～３０センチのマアジ食い好調　餌サナギなどで２５～４５センチのチヌも有望
チヌ - -
福井 音海
ヘタが崎沖イカダ 		ウミック
0770・76局1444 		ハマチ 50 2 京都市の藤本氏２人　アジ１５～３０センチ４０尾　食い良好　夜釣り
ケンサキイカ 40 2
京都 久美浜
宮崎沖カセ 		いざわ渡船
0772・83局0108 		チヌ 38～40 5 京阪チヌ研の兼松氏　シラサエビとオキアミ他　秋季開幕
チヌ 22～33 67
兵庫 尼崎魚つり公園
釣台内向西側 		公園事務所
06・6417局3000 		サバ 15～25 20 豊中市の好原氏２人　２．４メートル　サビキ６号　２ヒロ　アミエビ
サッパ 14～20 30
神戸 平磯海づり公園
全　域 		公園事務所
078・753局3973 		ガシラ - - １３～１８センチのガシラや小アジ順調　１１番テント付近で６０センチ前後のメジロ釣れた
アジ - -
福井 九頭竜川中部
高圧線下右岸 		漁協組
0776・61局3219 		アユ 18～23 26 浜松市の村松圭介氏　水中糸０・１５号　狐８号３本　平水
福井 日野川
日野大橋上流 		漁協組
0778・22局0204 		アユ 18～23.5 15 名古屋市の森克幸氏　水中糸０．４号　狐７号４本　１０センチ減
福井 日野川
下平吹橋下流 		今庄支所
0778・45局1791 		アユ 16～23 12 名古屋市の小川利彦氏　水中糸０．５号　狐７号　濁りなし
滋賀 安曇川朽木
船　橋 		漁協組
0740・38局2541 		アユ 13～18 82 神戸市の酢屋宏治氏　水中糸０・０７号　狐６．５号４本　２０センチ減
滋賀 安曇川朽木
大野キャンプ場 		さかいオトリ店
0740・38局2130 		アユ 13～19 59 高槻市の宮本忠実氏　水中糸０・１５号　狐６．５号　１３時半迄
西池
７８　番 		西池
072・286局5151 		ヘラブナ 42.6以下 53 大阪市の西山氏　３．６メートル　スレ４号　２センチズラシ　ダンゴ
八尾 中セ池
西中桟橋中央西向 		中セ池
0729・41局7690 		ヘラブナ 43.2以下 48 八尾市の森本氏　２．４メートル　スレ４号　ウドン　大助７枚　１９日

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