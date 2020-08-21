８月２０日の釣果速報（関西）

釣果
８月２２日のこよみ
|月齢
|潮
|日出
|日入
|月出
|月入
|3.0
|中潮
|5.24
|18.38
|8.34
|20.53
８月２２日の潮汐
|大阪
|洲本
|串本
|尾鷲
|舞鶴
|宇和島
|満潮
|8.44
|8.23
|7.41
|7.31
|4.45
|9.07
|21.24
|21.07
|20.24
|20.14
|16.19
|21.46
|干潮
|2.42
|2.16
|1.43
|1.33
|10.25
|3.07
|15.09
|14.44
|14.04
|13.53
|23.36
|15.22
|ところ
|連絡先
|サカナ
|大きさ（センチ）
|数
|状況
|沖
|三重
| 石鏡
沖 合
| 幸徳丸
０９０７３０３５０８０
|ハマチ
|-
|-
|落とし込みサビキでハマチ中心にマダイやヒラメ、サワラなどが釣れている
|マダイ
|-
|-
|沖
|三重
| 島勝浦
二又沖
| 愛昌丸
０９０７６８０３７１０
|イサギ
|23～38
|12
|奈良の的田氏 アマダイ３３センチオオモンハタやカイワリも
|マダイ
|47～60
|2
|沖
|和歌山
| 湯浅
日ノ岬沖
| なぎ丸
0737・62局3890
|イサギ
|-
|-
|２５～３７センチが多い人３０尾ほど釣れていたハリス４号 天秤４本バリ 餌アミエビ
|沖
|兵庫
| 明石港
明石海峡大橋下
| 名田屋
078・912局7211
|ハマチ
|45～50
|23
|堺市の南埜氏 ノマセ釣り 餌アジ タチウオ釣りも出船
|沖
|兵庫
| 明石港
沖 合
| 第二名田屋
078・912局7211
|マダコ
|20～70
|28
|神戸市の三木氏 重量０．３～２．５キロ タコエギ オモリ５０号
|沖
|明石
| 東二見
沖 合
| 岩澤丸
078・942局1889
|マダコ
|-
|-
|２キロ超の良型交じりで多い人３０匹ほど３．２キロの大型も釣れていた 今後も期待
|沖
|福井
| 敦賀
沖 合
| 豊漁丸
0770・26局1160
|マイカ
|-
|-
|半夜や深夜便で乗り順調 イカメタル他 今後ハマチ・メジロ狙いも出船
|沖
|福井
| 小浜
沖 合
| 松福丸
0770・52局6298
|アジ
|-
|-
|半夜で昼は良型アジやアマダイなど釣れている 夜はマイカ多い人５０匹ほど
|マイカ
|-
|-
|沖
|福井
| 小浜
沖 合
| 信洋丸
0770・53局1305
|イサギ
|-
|-
|良型イサギやサバ・アジにハマチなど釣れていた 夜のマイカも乗り順調
|マイカ
|-
|-
|沖
|福井
| 若狭大島
沖 合
| 川口渡船
0770・77局0435
|マイカ
|-
|-
|１６～３８センチのマイカ乗り順調 マサバやマアジにハマチやチダイなども釣れる
|マサバ
|-
|-
|沖
|福井
| 若狭大島
沖 合
| 庄栄丸
0770・77局0241
|マイカ
|12～35
|39
|１９日の夕方便 少ない人１０匹浮きスッテ胴突き仕掛け他
|沖
|鳥取
| 逢坂港
沖 合
| 新北斗丸
０９０５７０１３１３３
|シロイカ
|20～38
|45
|津山市の尾崎氏 少ない人２０匹 オリジナル仕掛け ４０号
|カ
|鳴門
| 堂ノ浦
１０号ヤカタ
| 細川渡船
088・688局0401
|アジ
|13～23
|70
|徳島の山部氏 ２メートル ハリス２号アジ７号 １５号 餌アミエビ
|カ
|三重
| 大崎
大崎イカダ
| 大崎筏釣センター
0599・52局1619
|チヌ
|29～30
|2
|東近江市の福嶋秀記氏 ヘダイ２６～２８センチ６尾 オキアミ他
|キビレ
|29～30
|2
|カ
|三重
| 賀田
中崎イカダ他
| 糸川渡船
０９０５０３８５５５１
|チヌ
|-
|-
|餌オキアミで４０センチ超の良型チヌとグレ食い順調 ツバスやシオなども釣れる
|グレ
|-
|-
|カ
|福井
| 泊
松ケ崎イカダ他
| はとう渡船
0770・52局4345
|マアジ
|-
|-
|２５～４４センチのマアジ多い人４０尾ほど ツバスやシオにマダイなども釣れている
|ツバス
|-
|-
|カ
|福井
| 仏谷
双児島イカダ他
| 大住渡船
0770・52局2846
|マアジ
|-
|-
|サビキで２０～３０センチのマアジ食い好調 餌サナギなどで２５～４５センチのチヌも有望
|チヌ
|-
|-
|カ
|福井
| 音海
ヘタが崎沖イカダ
| ウミック
0770・76局1444
|ハマチ
|50
|2
|京都市の藤本氏２人 アジ１５～３０センチ４０尾 食い良好 夜釣り
|ケンサキイカ
|40
|2
|カ
|京都
| 久美浜
宮崎沖カセ
| いざわ渡船
0772・83局0108
|チヌ
|38～40
|5
|京阪チヌ研の兼松氏 シラサエビとオキアミ他 秋季開幕
|チヌ
|22～33
|67
|波
|兵庫
| 尼崎魚つり公園
釣台内向西側
| 公園事務所
06・6417局3000
|サバ
|15～25
|20
|豊中市の好原氏２人 ２．４メートル サビキ６号 ２ヒロ アミエビ
|サッパ
|14～20
|30
|波
|神戸
| 平磯海づり公園
全 域
| 公園事務所
078・753局3973
|ガシラ
|-
|-
|１３～１８センチのガシラや小アジ順調 １１番テント付近で６０センチ前後のメジロ釣れた
|アジ
|-
|-
|川
|福井
| 九頭竜川中部
高圧線下右岸
| 漁協組
0776・61局3219
|アユ
|18～23
|26
|浜松市の村松圭介氏 水中糸０・１５号 狐８号３本 平水
|川
|福井
| 日野川
日野大橋上流
| 漁協組
0778・22局0204
|アユ
|18～23.5
|15
|名古屋市の森克幸氏 水中糸０．４号 狐７号４本 １０センチ減
|川
|福井
| 日野川
下平吹橋下流
| 今庄支所
0778・45局1791
|アユ
|16～23
|12
|名古屋市の小川利彦氏 水中糸０．５号 狐７号 濁りなし
|川
|滋賀
| 安曇川朽木
船 橋
| 漁協組
0740・38局2541
|アユ
|13～18
|82
|神戸市の酢屋宏治氏 水中糸０・０７号 狐６．５号４本 ２０センチ減
|川
|滋賀
| 安曇川朽木
大野キャンプ場
| さかいオトリ店
0740・38局2130
|アユ
|13～19
|59
|高槻市の宮本忠実氏 水中糸０・１５号 狐６．５号 １３時半迄
|池
|堺
| 西池
７８ 番
| 西池
072・286局5151
|ヘラブナ
|42.6以下
|53
|大阪市の西山氏 ３．６メートル スレ４号 ２センチズラシ ダンゴ
|池
|八尾
| 中セ池
西中桟橋中央西向
| 中セ池
0729・41局7690
|ヘラブナ
|43.2以下
|48
|八尾市の森本氏 ２．４メートル スレ４号 ウドン 大助７枚 １９日