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【巨人】今季最多タイ１４安打８得点　９回７人継投完封は球団史上初…写真で振り返る阪神戦試合経過

スポーツ報知
# 巨人
９回を締めたビエイラ
９回を締めたビエイラ
ヒーローインタビューに答える岡本和真
ヒーローインタビューに答える岡本和真

◆ＪＥＲＡセ・リーグ　巨人８―０阪神（１９日・東京ドーム）

　巨人が今季最多タイの１４安打８得点で阪神に連勝。貯金を今季最多タイの１２とした。岡本が６回に２戦連発となる１８号右越えソロを放つなど３安打。７回には坂本の中越え適時二塁打や丸の１１号ソロなどで５点を奪った。

　先発メルセデスが肘の不調で２回無失点で緊急降板し、託されたリリーフ陣が零封リレー。９イニング７人継投完封は球団史上初となった。

　【試合経過】

　◆１回（神０、巨２）

  • ６回１死、右越えに１８号ソロ本塁打を放った岡本和真

    ６回１死、右越えに１８号ソロ本塁打を放った岡本和真

　【神】近本三ゴロ、上本左中間二塁打、サンズ四球、大山二ゴロ併殺打

  • １回、無失点に抑え大城卓三（右）とグラブを合わせるメルセデス（カメラ・中島　傑）

    １回、無失点に抑え大城卓三（右）とグラブを合わせるメルセデス（カメラ・中島　傑）

　【巨】坂本三振、松原二塁内野安打、ウィーラーの右前安打で松原一挙三進、岡本の左前安打で松原生還、ウィーラー一挙三進、丸の左犠飛でウィーラー生還、中島三振

  • １回１死一、三塁、岡本和真の左前適時打で一塁から三塁に進みヘッドスライディングをするウィーラー（カメラ・中島　傑）

    １回１死一、三塁、岡本和真の左前適時打で一塁から三塁に進みヘッドスライディングをするウィーラー（カメラ・中島　傑）

　◆２回（両軍０）

　【神】ボーア右飛、梅野四球、中谷右邪飛、木浪左飛

　【巨】大城四球、北村右飛、メルセデスの代打吉川大の投ゴロで大城二進、坂本四球、松原二ゴロ

　◆３回（両軍０）

　【神】（投手田中豊）ガルシア三邪飛、近本一ゴロ、上本三振

  • ３回から２番手でマウンドに上がった田中豊樹（カメラ・中島　傑）

    ３回から２番手でマウンドに上がった田中豊樹（カメラ・中島　傑）

　【巨】ウィーラー三ゴロ、岡本中飛、丸遊直

　◆４回（両軍０）

　【神】サンズ遊ゴロ、大山左翼線二塁打、ボーアの一ゴロで大山三進、梅野四球、中谷のとき梅野二盗、中谷三直

　【巨】中島左前安打、大城のとき中島二盗失敗、大城中前安打、北村三ゴロ併殺打

  • ４回１死、中前安打を放つ大城卓三（カメラ・中島　傑）報知新聞撮影２０２０年８月１９日撮影＝東京ド

    ４回１死、中前安打を放つ大城卓三（カメラ・中島　傑）報知新聞撮影２０２０年８月１９日撮影＝東京ド

　◆５回（両軍０）

　【神】（投手大江、二塁吉川尚）木浪三飛、ガルシア二ゴロ、近本投ゴロ

  • ５回から３番手でマウンドに上がった大江竜聖（カメラ・中島　傑）

    ５回から３番手でマウンドに上がった大江竜聖（カメラ・中島　傑）

　【巨】吉川尚三振、坂本右飛、松原三振

　◆６回（神０、巨１）

　【神】（投手大竹）上本左前安打、サンズのとき上本二盗失敗、サンズ三振、大山三ゴロ

  • ６回から４番手でマウンドに上がった大竹寛

    ６回から４番手でマウンドに上がった大竹寛

　【巨】ウィーラー投ゴロ、岡本右越１８号本塁打、丸遊ゴロ、中島左翼線二塁打（代走加藤脩）、大城投ゴロ

　◆７回（神０、巨５）

　【神】（投手高梨、一塁ウィーラー、左翼松原、右翼加藤脩）ボーア遊直、梅野四球、中谷三振、木浪三飛

  • ７回に登板した高梨雄平

    ７回に登板した高梨雄平

　【巨】（投手望月）高梨の代打石川三振、吉川尚左翼線二塁打、坂本のとき望月の暴投で吉川尚三進、坂本の中越二塁打で吉川尚生還（代走増田大）、松原のとき増田大三盗、松原の右前安打で増田大生還、ウィーラー三振、岡本の右越安打で松原一挙三進、丸左越１１号３ラン、加藤脩三振

  • ７回２死一、三塁、左中間に３ラン本塁打を放つ丸佳浩

    ７回２死一、三塁、左中間に３ラン本塁打を放つ丸佳浩

　◆８回（両軍０）

　【神】（投手中川、捕手岸田、一塁若林、遊撃増田大、左翼石川、中堅松原）望月の代打陽川右前安打、近本中飛、上本の二ゴロで陽川二進、サンズ遊ゴロ

  • ８回から６番手でマウンドに上がった中川皓太

    ８回から６番手でマウンドに上がった中川皓太

　【巨】（投手尾中、捕手坂本、左翼陽川）岸田、石川ともに遊ゴロ、吉川尚右中間二塁打、増田大の左前安打で吉川尚三進、松原左飛

　◆９回（神０、巨Ｘ）

　【神】（投手ビエイラ）大山捕邪飛、ボーア三振、尾中の代打高山、中谷ともに四球で一、二塁、木浪三振

試合詳細
９回を締めたビエイラ
ヒーローインタビューに答える岡本和真
６回１死、右越えに１８号ソロ本塁打を放った岡本和真
１回、無失点に抑え大城卓三（右）とグラブを合わせるメルセデス（カメラ・中島　傑）
１回１死一、三塁、岡本和真の左前適時打で一塁から三塁に進みヘッドスライディングをするウィーラー（カメラ・中島　傑）
３回から２番手でマウンドに上がった田中豊樹（カメラ・中島　傑）
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