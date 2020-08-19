【巨人】今季最多タイ１４安打８得点　９回７人継投完封は球団史上初…写真で振り返る阪神戦試合経過

９回を締めたビエイラ ヒーローインタビューに答える岡本和真

◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人８―０阪神（１９日・東京ドーム）

巨人が今季最多タイの１４安打８得点で阪神に連勝。貯金を今季最多タイの１２とした。岡本が６回に２戦連発となる１８号右越えソロを放つなど３安打。７回には坂本の中越え適時二塁打や丸の１１号ソロなどで５点を奪った。

先発メルセデスが肘の不調で２回無失点で緊急降板し、託されたリリーフ陣が零封リレー。９イニング７人継投完封は球団史上初となった。

【試合経過】

◆２回（両軍０）

【神】ボーア右飛、梅野四球、中谷右邪飛、木浪左飛

【巨】大城四球、北村右飛、メルセデスの代打吉川大の投ゴロで大城二進、坂本四球、松原二ゴロ

◆３回（両軍０）

【巨】ウィーラー三ゴロ、岡本中飛、丸遊直

◆４回（両軍０）

【神】サンズ遊ゴロ、大山左翼線二塁打、ボーアの一ゴロで大山三進、梅野四球、中谷のとき梅野二盗、中谷三直

◆５回（両軍０）

【巨】吉川尚三振、坂本右飛、松原三振

◆６回（神０、巨１）

【神】（投手大竹）上本左前安打、サンズのとき上本二盗失敗、サンズ三振、大山三ゴロ ６回から４番手でマウンドに上がった大竹寛

【巨】ウィーラー投ゴロ、岡本右越１８号本塁打、丸遊ゴロ、中島左翼線二塁打（代走加藤脩）、大城投ゴロ

◆７回（神０、巨５）

【神】（投手高梨、一塁ウィーラー、左翼松原、右翼加藤脩）ボーア遊直、梅野四球、中谷三振、木浪三飛 ７回に登板した高梨雄平

◆８回（両軍０）

【神】（投手中川、捕手岸田、一塁若林、遊撃増田大、左翼石川、中堅松原）望月の代打陽川右前安打、近本中飛、上本の二ゴロで陽川二進、サンズ遊ゴロ ８回から６番手でマウンドに上がった中川皓太

【巨】（投手尾中、捕手坂本、左翼陽川）岸田、石川ともに遊ゴロ、吉川尚右中間二塁打、増田大の左前安打で吉川尚三進、松原左飛

◆９回（神０、巨Ｘ）