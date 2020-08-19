【巨人】今季最多タイ１４安打８得点　９回７人継投完封は球団史上初…写真で振り返る阪神戦試合経過

◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人８―０阪神（１９日・東京ドーム）
巨人が今季最多タイの１４安打８得点で阪神に連勝。貯金を今季最多タイの１２とした。岡本が６回に２戦連発となる１８号右越えソロを放つなど３安打。７回には坂本の中越え適時二塁打や丸の１１号ソロなどで５点を奪った。
先発メルセデスが肘の不調で２回無失点で緊急降板し、託されたリリーフ陣が零封リレー。９イニング７人継投完封は球団史上初となった。
【試合経過】
【巨】坂本三振、松原二塁内野安打、ウィーラーの右前安打で松原一挙三進、岡本の左前安打で松原生還、ウィーラー一挙三進、丸の左犠飛でウィーラー生還、中島三振
◆２回（両軍０）
【神】ボーア右飛、梅野四球、中谷右邪飛、木浪左飛
【巨】大城四球、北村右飛、メルセデスの代打吉川大の投ゴロで大城二進、坂本四球、松原二ゴロ
◆３回（両軍０）
【巨】ウィーラー三ゴロ、岡本中飛、丸遊直
◆４回（両軍０）
【神】サンズ遊ゴロ、大山左翼線二塁打、ボーアの一ゴロで大山三進、梅野四球、中谷のとき梅野二盗、中谷三直
◆５回（両軍０）
【巨】吉川尚三振、坂本右飛、松原三振
◆６回（神０、巨１）
【巨】ウィーラー投ゴロ、岡本右越１８号本塁打、丸遊ゴロ、中島左翼線二塁打（代走加藤脩）、大城投ゴロ
◆７回（神０、巨５）
【巨】（投手望月）高梨の代打石川三振、吉川尚左翼線二塁打、坂本のとき望月の暴投で吉川尚三進、坂本の中越二塁打で吉川尚生還（代走増田大）、松原のとき増田大三盗、松原の右前安打で増田大生還、ウィーラー三振、岡本の右越安打で松原一挙三進、丸左越１１号３ラン、加藤脩三振
◆８回（両軍０）
【巨】（投手尾中、捕手坂本、左翼陽川）岸田、石川ともに遊ゴロ、吉川尚右中間二塁打、増田大の左前安打で吉川尚三進、松原左飛
◆９回（神０、巨Ｘ）
【神】（投手ビエイラ）大山捕邪飛、ボーア三振、尾中の代打高山、中谷ともに四球で一、二塁、木浪三振