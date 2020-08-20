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８月１９日の釣果速報（関西）

スポーツ報知
# ライフ# 釣り# 釣果

釣果

８月２１日のこよみ

月齢 日出 日入 月出 月入
2.0 大潮 5.23 18.39 7.24 20.19

８月２１日の潮汐

　 大阪 洲本 串本 尾鷲 舞鶴 宇和島
満潮 7.58 7.36 6.54 6.43 4.13 8.20
20.48 20.33 19.51 19.43 15.21 21.11
干潮 1.58 1.33 1.03 0.53 9.13 2.27
14.29 14.07 13.24 13.15 22.54 14.41
ところ 連絡先 サカナ 大きさ（センチ） 状況
和歌山 那智勝浦
ワイチ 		ＦＢ　海クン
0739・45局8450 		イシガキダイ 30～38 4 大阪市の戸崎氏　ワイヤ３８番イシダイ１６号　餌ウニ　１８日
三重 石鏡
沖　合 		幸徳丸
０９０７３０３５０８０ 		ハマチ - - 落とし込みサビキでハマチ中心にマダイやヒラメ、サワラなどが釣れている
マダイ - -
三重 島勝浦
二又沖 		愛昌丸
０９０７６８０３７１０ 		イサギ 33～39 8 名古屋市の小林氏　他アマダイ２７～３７センチ３尾マアジなど
マダイ 35～45 2
和歌山 湯浅
日ノ岬沖 		なぎ丸
0737・62局3890 		イサギ - - ２５～３７センチが多い人３０尾ほど釣れていたハリス４号　天秤４本バリ　餌アミエビ
兵庫 明石港
沖　合 		名田屋
078・912局7211 		マダコ - - ３キロ級の良型交じりで乗り好調　ノマセ、タチウオに半夜のイカ釣りも出船
明石 東二見
沖　合 		岩澤丸
078・942局1889 		マダコ 20～68 25 大阪の永山氏　重量０・３～２・４キロ　タコエギ　好調
福井 敦賀
沖　合 		豊漁丸
0770・26局1160 		マイカ - - 半夜や深夜便で乗り順調　１８日に栗東市の上田氏３５匹　イカメタル２０号他
福井 小浜
沖　合 		松福丸
0770・52局6298 		アジ - - 半夜で昼は良型アジやアマダイなど釣れている　夜はマイカ多い人５０匹ほど
マイカ - -
福井 小浜
沖　合 		信洋丸
0770・53局1305 		イサギ - - 良型イサギやアジにレンコ・チダイなど釣れていた　夜のマイカも乗り順調
マイカ - -
福井 小浜
沖　合 		直幸丸
0770・52局1739 		マイカ 10～30 70 枚方市の加藤静二氏　少ない人１３匹　スッテ４～６本他
福井 若狭大島
沖　合 		川口渡船
0770・77局0435 		マイカ - - １６～３８センチのマイカ乗り順調　マサバやマアジにハマチやチダイなども釣れる
マサバ - -
福井 若狭大島
沖　合 		庄栄丸
0770・77局0241 		マイカ 12～35 44 １８日の夕方便　少ない人１０匹浮きスッテ胴突き仕掛け他
鳥取 逢坂港
沖　合 		新北斗丸
０９０５７０１３１３３ 		シロイカ 20～40 55 岡山市の梶浦氏　少ない人２５匹　オリジナル仕掛け　好調
鳴門 堂ノ浦
湾内カセ・ヤカタ 		細川渡船
088・688局0401 		チヌ - - ２５～４５センチのチヌ食い順調　良型マダイも釣れていた　サビキでアジ楽しめる
アジ - -
三重 大崎
間崎イカダ 		大崎筏釣センター
0599・52局1619 		チヌ 22～37 6 豊田市の山下善一氏　１．６メートル　ハリス２号　チヌ４号　オキアミ
三重 賀田
中崎イカダ 		糸川渡船
０９０５０３８５５５１ 		シオ 33～38 4 名古屋市の松野一夫氏　アオリイカ３７センチ　餌オキアミ他
ツバス 30～35 21
福井
松ケ崎イカダ他 		はとう渡船
0770・52局4345 		マアジ - - ２５～４４センチのマアジ多い人４０尾ほど　サバやツバスにマダイなども釣れている
サバ - -
福井 仏谷
双児島イカダ他 		大住渡船
0770・52局2846 		マアジ - - サビキで２０～３０センチのマアジ食い好調　餌サナギなどで２５～４５センチのチヌも有望
チヌ - -
福井 音海
ヘタが崎沖イカダ 		ウミック
0770・76局1444 		ヒラマサ 50～60 2 木村氏２人　チヌ３５と４０センチマダコ１．５キロ　天秤フカセ　１８日
ハマチ 50～60 5
兵庫 尼崎魚つり公園
釣台外向西側 		公園事務所
06・6417局3000 		イワシ 8～14 150 大阪市の國司氏２人　２．４メートル　サビキ６号　２ヒロ　アミエビ
サバ 15～22 8
神戸 平磯海づり公園
全　域 		公園事務所
078・753局3973 		ガシラ - - 全体で１５センチ前後のガシラやベラ　６番テント、西端付近で１２～１６センチのアジ
アジ - -
姫路 家島
イケス 		釣り堀水宝
079・327局1243 		マダイ - - 良型マダイにブリなど青物も食い好調専用イケスでマグロ、シマアジ狙える
ブリ - -
福井 九頭竜川中部
鳴鹿堰堤下 		漁協組
0776・61局3219 		アユ 18～23 33 岡崎市の江頭幸司氏　水中糸０・０４号　狐７．５号４本　平水
滋賀 安曇川朽木
北川・家一 		漁協組
0740・38局2541 		アユ 14.5～21 42 日野町の吉澤章次氏　８メートル　水中糸０・１７５号　狐７号４本
滋賀 安曇川朽木
大野キャンプ場他 		さかいオトリ店
0740・38局2130 		アユ 13～19 40 京都市の高橋光博氏　水中糸０．２号　狐６．５号３本　２０センチ減
西池
７６　番 		西池
072・286局5151 		ヘラブナ 43以下 25 大阪市の岡田氏　３．６メートル　ハリス０．６号スレ４号　トントン　ダンゴ
八尾 中セ池
東中桟橋南寄東向 		中セ池
0729・41局7690 		ヘラブナ 44.8以下 52 交野市の柏原氏　３メートル　スレ４号　トントン　大助８枚
大東 阪奈園
１号池陸桟橋北向 		阪奈園
072・869局0015 		ヘラブナ 35以下 20 寝屋川市の門脇氏　３．３メートル　スレ３号　トントン　大助３枚

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