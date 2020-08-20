８月１９日の釣果速報（関西）

釣果
８月２１日のこよみ
|月齢
|潮
|日出
|日入
|月出
|月入
|2.0
|大潮
|5.23
|18.39
|7.24
|20.19
８月２１日の潮汐
|大阪
|洲本
|串本
|尾鷲
|舞鶴
|宇和島
|満潮
|7.58
|7.36
|6.54
|6.43
|4.13
|8.20
|20.48
|20.33
|19.51
|19.43
|15.21
|21.11
|干潮
|1.58
|1.33
|1.03
|0.53
|9.13
|2.27
|14.29
|14.07
|13.24
|13.15
|22.54
|14.41
|ところ
|連絡先
|サカナ
|大きさ（センチ）
|数
|状況
|磯
|和歌山
| 那智勝浦
ワイチ
| ＦＢ 海クン
0739・45局8450
|イシガキダイ
|30～38
|4
|大阪市の戸崎氏 ワイヤ３８番イシダイ１６号 餌ウニ １８日
|沖
|三重
| 石鏡
沖 合
| 幸徳丸
０９０７３０３５０８０
|ハマチ
|-
|-
|落とし込みサビキでハマチ中心にマダイやヒラメ、サワラなどが釣れている
|マダイ
|-
|-
|沖
|三重
| 島勝浦
二又沖
| 愛昌丸
０９０７６８０３７１０
|イサギ
|33～39
|8
|名古屋市の小林氏 他アマダイ２７～３７センチ３尾マアジなど
|マダイ
|35～45
|2
|沖
|和歌山
| 湯浅
日ノ岬沖
| なぎ丸
0737・62局3890
|イサギ
|-
|-
|２５～３７センチが多い人３０尾ほど釣れていたハリス４号 天秤４本バリ 餌アミエビ
|沖
|兵庫
| 明石港
沖 合
| 名田屋
078・912局7211
|マダコ
|-
|-
|３キロ級の良型交じりで乗り好調 ノマセ、タチウオに半夜のイカ釣りも出船
|沖
|明石
| 東二見
沖 合
| 岩澤丸
078・942局1889
|マダコ
|20～68
|25
|大阪の永山氏 重量０・３～２・４キロ タコエギ 好調
|沖
|福井
| 敦賀
沖 合
| 豊漁丸
0770・26局1160
|マイカ
|-
|-
|半夜や深夜便で乗り順調 １８日に栗東市の上田氏３５匹 イカメタル２０号他
|沖
|福井
| 小浜
沖 合
| 松福丸
0770・52局6298
|アジ
|-
|-
|半夜で昼は良型アジやアマダイなど釣れている 夜はマイカ多い人５０匹ほど
|マイカ
|-
|-
|沖
|福井
| 小浜
沖 合
| 信洋丸
0770・53局1305
|イサギ
|-
|-
|良型イサギやアジにレンコ・チダイなど釣れていた 夜のマイカも乗り順調
|マイカ
|-
|-
|沖
|福井
| 小浜
沖 合
| 直幸丸
0770・52局1739
|マイカ
|10～30
|70
|枚方市の加藤静二氏 少ない人１３匹 スッテ４～６本他
|沖
|福井
| 若狭大島
沖 合
| 川口渡船
0770・77局0435
|マイカ
|-
|-
|１６～３８センチのマイカ乗り順調 マサバやマアジにハマチやチダイなども釣れる
|マサバ
|-
|-
|沖
|福井
| 若狭大島
沖 合
| 庄栄丸
0770・77局0241
|マイカ
|12～35
|44
|１８日の夕方便 少ない人１０匹浮きスッテ胴突き仕掛け他
|沖
|鳥取
| 逢坂港
沖 合
| 新北斗丸
０９０５７０１３１３３
|シロイカ
|20～40
|55
|岡山市の梶浦氏 少ない人２５匹 オリジナル仕掛け 好調
|カ
|鳴門
| 堂ノ浦
湾内カセ・ヤカタ
| 細川渡船
088・688局0401
|チヌ
|-
|-
|２５～４５センチのチヌ食い順調 良型マダイも釣れていた サビキでアジ楽しめる
|アジ
|-
|-
|カ
|三重
| 大崎
間崎イカダ
| 大崎筏釣センター
0599・52局1619
|チヌ
|22～37
|6
|豊田市の山下善一氏 １．６メートル ハリス２号 チヌ４号 オキアミ
|カ
|三重
| 賀田
中崎イカダ
| 糸川渡船
０９０５０３８５５５１
|シオ
|33～38
|4
|名古屋市の松野一夫氏 アオリイカ３７センチ 餌オキアミ他
|ツバス
|30～35
|21
|カ
|福井
| 泊
松ケ崎イカダ他
| はとう渡船
0770・52局4345
|マアジ
|-
|-
|２５～４４センチのマアジ多い人４０尾ほど サバやツバスにマダイなども釣れている
|サバ
|-
|-
|カ
|福井
| 仏谷
双児島イカダ他
| 大住渡船
0770・52局2846
|マアジ
|-
|-
|サビキで２０～３０センチのマアジ食い好調 餌サナギなどで２５～４５センチのチヌも有望
|チヌ
|-
|-
|カ
|福井
| 音海
ヘタが崎沖イカダ
| ウミック
0770・76局1444
|ヒラマサ
|50～60
|2
|木村氏２人 チヌ３５と４０センチマダコ１．５キロ 天秤フカセ １８日
|ハマチ
|50～60
|5
|波
|兵庫
| 尼崎魚つり公園
釣台外向西側
| 公園事務所
06・6417局3000
|イワシ
|8～14
|150
|大阪市の國司氏２人 ２．４メートル サビキ６号 ２ヒロ アミエビ
|サバ
|15～22
|8
|波
|神戸
| 平磯海づり公園
全 域
| 公園事務所
078・753局3973
|ガシラ
|-
|-
|全体で１５センチ前後のガシラやベラ ６番テント、西端付近で１２～１６センチのアジ
|アジ
|-
|-
|堀
|姫路
| 家島
イケス
| 釣り堀水宝
079・327局1243
|マダイ
|-
|-
|良型マダイにブリなど青物も食い好調専用イケスでマグロ、シマアジ狙える
|ブリ
|-
|-
|川
|福井
| 九頭竜川中部
鳴鹿堰堤下
| 漁協組
0776・61局3219
|アユ
|18～23
|33
|岡崎市の江頭幸司氏 水中糸０・０４号 狐７．５号４本 平水
|川
|滋賀
| 安曇川朽木
北川・家一
| 漁協組
0740・38局2541
|アユ
|14.5～21
|42
|日野町の吉澤章次氏 ８メートル 水中糸０・１７５号 狐７号４本
|川
|滋賀
| 安曇川朽木
大野キャンプ場他
| さかいオトリ店
0740・38局2130
|アユ
|13～19
|40
|京都市の高橋光博氏 水中糸０．２号 狐６．５号３本 ２０センチ減
|池
|堺
| 西池
７６ 番
| 西池
072・286局5151
|ヘラブナ
|43以下
|25
|大阪市の岡田氏 ３．６メートル ハリス０．６号スレ４号 トントン ダンゴ
|池
|八尾
| 中セ池
東中桟橋南寄東向
| 中セ池
0729・41局7690
|ヘラブナ
|44.8以下
|52
|交野市の柏原氏 ３メートル スレ４号 トントン 大助８枚
|池
|大東
| 阪奈園
１号池陸桟橋北向
| 阪奈園
072・869局0015
|ヘラブナ
|35以下
|20
|寝屋川市の門脇氏 ３．３メートル スレ３号 トントン 大助３枚