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【セパ公示】（１９日）西武が榎田大樹、ヤクルトが風張蓮を登録
2020年8月19日 16時54分
スポーツ報知
# 野球
# プロ野球
西武・榎田大樹
◆セ・リーグ
【出場選手登録】
▽ヤクルト 風張蓮投手
【同抹消】
なし
◆パ・リーグ
【出場選手登録】
▽西武 榎田大樹投手
▽日本ハム 杉浦稔大投手
【同抹消】
▽日本ハム 石川亮捕手
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