８月１７日の釣果速報（関西）

釣果
８月１９日のこよみ
|月齢
|潮
|日出
|日入
|月出
|月入
|0.0
|大潮
|5.21
|18.41
|5.03
|19.06
８月１９日の潮汐
|大阪
|洲本
|串本
|尾鷲
|舞鶴
|宇和島
|満潮
|6.28
|5.59
|5.22
|5.11
|3.16
|6.50
|19.40
|19.27
|18.45
|18.38
|13.34
|20.03
|干潮
|0.41
|0.12
|12.04
|11.55
|7.17
|1.13
|13.14
|12.50
|-
|-
|21.26
|13.20
|ところ
|連絡先
|サカナ
|大きさ（センチ）
|数
|状況
|沖
|三重
| 石鏡
沖 合
| 幸徳丸
０９０７３０３５０８０
|ハマチ
|55～60
|3
|１６日の午前便 マダイ４５センチマトウダイなど 落とし込み
|ヒラメ
|40～65
|4
|沖
|三重
| 島勝浦
二又沖
| 愛昌丸
０９０７６８０３７１０
|イサギ
|-
|-
|３０～４３センチの良型イサギ中心にマダイやアマダイなどの五目釣りが楽しめる
|マダイ
|-
|-
|沖
|和歌山
| 湯浅
日ノ岬沖
| なぎ丸
0737・62局3890
|イサギ
|-
|-
|２５～３７センチが多い人３０尾ほど釣れていた天秤４本バリ アミエビ 今後も期待
|沖
|兵庫
| 明石港
沖 合
| 名田屋
078・912局7211
|マダコ
|20～80
|31
|神戸市の中村氏 重量０．３～３キロ ノマセ、タチウオも出船
|沖
|明石
| 東二見
沖 合
| 岩澤丸
078・942局1889
|マダコ
|20～84
|25
|大阪市の戸田氏 重量０・３～３・２キロ タコエギ 好調
|沖
|福井
| 敦賀
沖 合
| 豊漁丸
0770・26局1160
|マイカ
|-
|-
|半夜や深夜便で良型交じりに乗り順調イカメタル２０号他 今後も楽しめる
|沖
|福井
| 小浜
沖 合
| 信洋丸
0770・53局1305
|サバ
|-
|-
|サバやイサギの他マダイやメジマグロなども釣れている 夜のマイカも順調
|マイカ
|-
|-
|沖
|福井
| 小浜
沖 合
| 直幸丸
0770・52局1739
|マイカ
|18～36
|40
|豊田市の永田篤司氏 少ない人１５匹 スッテ４～８本他
|沖
|福井
| 若狭大島
沖 合
| 川口渡船
0770・77局0435
|マイカ
|-
|-
|１６～３８センチのマイカ乗り順調 マサバやマアジにハマチやチダイなども釣れる
|マサバ
|-
|-
|沖
|福井
| 若狭大島
沖 合
| 庄栄丸
0770・77局0241
|マイカ
|-
|-
|半夜や深夜便でマイカ乗り順調 マアジ・マサバにマダイやアマダイなども
|マアジ
|-
|-
|沖
|福井
| 日引
沖 合
| 釣宿 由幸
0770・76局1307
|マイカ
|-
|-
|半夜便で２５～４０センチのマイカと１８～２７センチのスルメイカ釣れていた 今後も期待
|スルメイカ
|-
|-
|沖
|鳥取
| 逢坂港
沖 合
| 新北斗丸
０９０５７０１３１３３
|シロイカ
|18～38
|50
|岡山の一谷氏 船中２５０匹 オリジナル仕掛け オモリ５０号
|カ
|鳴門
| 堂ノ浦
湾内カセ・ヤカタ
| 細川渡船
088・688局0401
|チヌ
|-
|-
|２５～４５センチのチヌ食い順調 良型マダイも釣れていた サビキでアジ楽しめる
|アジ
|-
|-
|カ
|三重
| 大崎
間崎イカダ
| 大崎筏釣センター
0599・52局1619
|チヌ
|28～48
|11
|津市の松岡義彦氏 ハリス１．５号 チヌ３号 オキアミとコーン
|カ
|三重
| 賀田
中崎イカダ
| 糸川渡船
０９０５０３８５５５１
|チヌ
|50～53
|3
|伊賀市の山本正男氏 オオモンハタ３０センチ オキアミ他 １６日
|シオ
|33～37
|2
|カ
|福井
| 泊
松ケ崎イカダ他
| はとう渡船
0770・52局4345
|マアジ
|-
|-
|２５～４４センチのマアジ多い人４０尾ほど サゴシやツバスにヒラメなども釣れる
|サゴシ
|-
|-
|カ
|福井
| 仏谷
双児島イカダ
| 大住渡船
0770・52局2846
|マアジ
|-
|-
|サビキで２０～３０センチの良型マアジ食い好調 チヌは夜釣りで年なし釣れていた
|チヌ
|-
|-
|カ
|福井
| 音海
潜水艦イカダ他
| ウミック
0770・76局1444
|チヌ
|-
|-
|３０～４５センチのチヌや１５～２５センチのアジ食い順調 ハマチやヒラマサも釣れている
|ハマチ
|-
|-
|波
|兵庫
| 尼崎魚つり公園
釣台内向中央
| 公園事務所
06・6417局3000
|サバ
|15～22
|30
|尼崎市の宮崎氏親子 サビキ４号 ３～４ヒロ 餌アミエビ
|イワシ
|8～13
|100
|波
|神戸
| 平磯海づり公園
全 域
| 公園事務所
078・753局3973
|ガシラ
|-
|-
|１５～２０センチのガシラや１０～１６センチのアジにベラなど順調 西端でハマチ釣れた
|アジ
|-
|-
|堀
|姫路
| 家島
イケス
| 釣り堀水宝
079・327局1243
|マダイ
|-
|-
|良型マダイにブリなど青物も食い好調専用イケスでマグロ、シマアジ狙える
|ブリ
|-
|-
|川
|福井
| 日野川
下平吹橋下流
| 漁協組
0778・22局0204
|アユ
|19～23.5
|22
|越前市の谷口肇氏 水中糸０・２５号 狐８号ヤナギ 平水
|川
|福井
| 日野川
下平吹橋下流
| 今庄支所
0778・45局1791
|アユ
|18～25
|8
|高槻市の久保信道氏 水中糸０．１号 狐８号３本 濁りなし
|川
|三重
| 長瀬太郎生川
糀屋橋上流
| 長瀬支部
０９０５６０２４３５６
|アユ
|14～21
|17
|名張市の村田幸夫氏 水中糸０・０６号 狐７号３本 ８センチ減
|川
|滋賀
| 安曇川朽木
船橋上流
| 漁協組
0740・38局2541
|アユ
|13～18
|78
|大阪市の小林陽介氏 水中糸０・０５号 狐６．５号４本 ２０センチ減
|川
|滋賀
| 安曇川朽木
大野キャンプ場前
| さかいオトリ店
0740・38局2130
|アユ
|13.5～22
|96
|高槻市の田中浩二氏 水中糸０・０４号 狐６．５号 濁りなし
|池
|堺
| 西池
６８ 番
| 西池
072・286局5151
|ヘラブナ
|41.4以下
|53
|堺市の松川氏 ２．７メートル ハリス０．８号スレ４号 ベタ釣り ダンゴ
|池
|八尾
| 中セ池
北土手西寄南向
| 中セ池
0729・41局7690
|ヘラブナ
|41.2以下
|53
|八尾市の十河氏 ３メートル スレ４号 トントン 大助１０枚