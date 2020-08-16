【巨人】打線沈黙、中日・大野に連敗…写真で振り返る中日戦試合経過

◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人１―４中日（１６日・東京ドーム）
巨人は打線が今季最少の２安打に終わり、丸の１０号ソロによる１点だけで敗れた。５安打１点に抑えられた７日の試合に続き、大野雄に２戦連続で完投勝利を許した。
０―１の２回１死で丸が右越えに同点弾を放った後は、６回２死から坂本が四球を選ぶまで１３者連続で凡退した。１死から岡本が二塁打を放った７回も、丸と中島が内野ゴロに打ち取られた。
【試合経過】
◆１回（両軍０）
【中】大島中飛、アルモンテ三振、福田遊ゴロ
◆２回（両軍１）
◆３回（両軍０）
【中】木下拓三振、大野雄投直、大島一ゴロ
【巨】北村、畠ともに三振、坂本遊ゴロ
◆４回（両軍０）
【中】アルモンテ中飛、福田三振、ビシエド右飛
【巨】石川遊ゴロ、ウィーラー三振、岡本右邪飛
◆５回（中３、巨０）
【中】高橋右前安打、阿部の右前安打で高橋一挙三進、右翼石川の三塁送球間に阿部二進、京田の右翼線二塁打で高橋、阿部ともに生還、木下拓の右前安打で京田一挙生還、大野雄スリーバント失敗三振、大島の三ゴロを三塁岡本が失策、木下拓二進、アルモンテ遊ゴロ併殺打
【巨】丸二ゴロ、中島三振、北村投ゴロ
◆６回（両軍０）
【中】福田三ゴロ、ビシエド三振、高橋右前安打、阿部のとき高橋二盗失敗
【巨】炭谷二ゴロ、畠の代打若林三振、坂本四球、石川三ゴロ
◆７回（両軍０）
◆８回（両軍０）
【巨】（右翼武田）北村三振、炭谷の代打大城一邪飛、若林三振
◆９回（両軍０）
【中】（投手ビエイラ、捕手大城）高橋右前安打、阿部の二ゴロで高橋二封、京田のとき阿部二盗、京田三ゴロ、木下拓申告敬遠、大野雄の遊ゴロで木下拓二封
【巨】（左翼遠藤）坂本二ゴロ、ビエイラの代打吉川尚一ゴロ、ウィーラー三ゴロ