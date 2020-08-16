【巨人】打線沈黙、中日・大野に連敗…写真で振り返る中日戦試合経過

◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人１―４中日（１６日・東京ドーム）

巨人は打線が今季最少の２安打に終わり、丸の１０号ソロによる１点だけで敗れた。５安打１点に抑えられた７日の試合に続き、大野雄に２戦連続で完投勝利を許した。

０―１の２回１死で丸が右越えに同点弾を放った後は、６回２死から坂本が四球を選ぶまで１３者連続で凡退した。１死から岡本が二塁打を放った７回も、丸と中島が内野ゴロに打ち取られた。

【試合経過】

◆１回（両軍０）

【中】大島中飛、アルモンテ三振、福田遊ゴロ

◆２回（両軍１）

◆３回（両軍０）

【中】木下拓三振、大野雄投直、大島一ゴロ

【巨】北村、畠ともに三振、坂本遊ゴロ

◆４回（両軍０）

【中】アルモンテ中飛、福田三振、ビシエド右飛

【巨】石川遊ゴロ、ウィーラー三振、岡本右邪飛

◆５回（中３、巨０）

【中】高橋右前安打、阿部の右前安打で高橋一挙三進、右翼石川の三塁送球間に阿部二進、京田の右翼線二塁打で高橋、阿部ともに生還、木下拓の右前安打で京田一挙生還、大野雄スリーバント失敗三振、大島の三ゴロを三塁岡本が失策、木下拓二進、アルモンテ遊ゴロ併殺打

【巨】丸二ゴロ、中島三振、北村投ゴロ

◆６回（両軍０）

【中】福田三ゴロ、ビシエド三振、高橋右前安打、阿部のとき高橋二盗失敗

【巨】炭谷二ゴロ、畠の代打若林三振、坂本四球、石川三ゴロ

◆７回（両軍０）

◆８回（両軍０）

【巨】（右翼武田）北村三振、炭谷の代打大城一邪飛、若林三振

◆９回（両軍０）

【巨】（左翼遠藤）坂本二ゴロ、ビエイラの代打吉川尚一ゴロ、ウィーラー三ゴロ