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【巨人】打線沈黙、中日・大野に連敗…写真で振り返る中日戦試合経過

スポーツ報知
# 巨人
８回、試合を見つめる原辰徳監督
８回、試合を見つめる原辰徳監督

◆ＪＥＲＡセ・リーグ　巨人１―４中日（１６日・東京ドーム）

　巨人は打線が今季最少の２安打に終わり、丸の１０号ソロによる１点だけで敗れた。５安打１点に抑えられた７日の試合に続き、大野雄に２戦連続で完投勝利を許した。

　０―１の２回１死で丸が右越えに同点弾を放った後は、６回２死から坂本が四球を選ぶまで１３者連続で凡退した。１死から岡本が二塁打を放った７回も、丸と中島が内野ゴロに打ち取られた。

　【試合経過】

　◆１回（両軍０）

　【中】大島中飛、アルモンテ三振、福田遊ゴロ

　【巨】坂本、石川ともに三振、ウィーラー二飛

  • 試合を盛り上げるチーム・ヴィーナス

    試合を盛り上げるチーム・ヴィーナス

　◆２回（両軍１）

　【中】ビシエド遊ゴロ、高橋二飛、阿部左越５号本塁打、京田一ゴロ

  • ２回２死、阿部寿樹に先制の左越えソロ本塁打を打たれた畠世周（カメラ・中島　傑）

    ２回２死、阿部寿樹に先制の左越えソロ本塁打を打たれた畠世周（カメラ・中島　傑）

　【巨】岡本投ゴロ、丸右越１０号本塁打、中島遊ゴロ、北村左飛

  • ２回１死、右越えに同点ソロ本塁打を放つ丸佳浩（カメラ・竜田　卓）

    ２回１死、右越えに同点ソロ本塁打を放つ丸佳浩（カメラ・竜田　卓）

　◆３回（両軍０）

　【中】木下拓三振、大野雄投直、大島一ゴロ

　【巨】北村、畠ともに三振、坂本遊ゴロ

　◆４回（両軍０）

　【中】アルモンテ中飛、福田三振、ビシエド右飛

　【巨】石川遊ゴロ、ウィーラー三振、岡本右邪飛

　◆５回（中３、巨０）

　【中】高橋右前安打、阿部の右前安打で高橋一挙三進、右翼石川の三塁送球間に阿部二進、京田の右翼線二塁打で高橋、阿部ともに生還、木下拓の右前安打で京田一挙生還、大野雄スリーバント失敗三振、大島の三ゴロを三塁岡本が失策、木下拓二進、アルモンテ遊ゴロ併殺打

　【巨】丸二ゴロ、中島三振、北村投ゴロ

　◆６回（両軍０）

　【中】福田三ゴロ、ビシエド三振、高橋右前安打、阿部のとき高橋二盗失敗

　【巨】炭谷二ゴロ、畠の代打若林三振、坂本四球、石川三ゴロ

　◆７回（両軍０）

　【中】（投手大竹、右翼若林）阿部遊ゴロ、京田二ゴロ、木下拓遊ゴロ

  • ７回から２番手でマウンドに上がった大竹寛（カメラ・中島　傑）

    ７回から２番手でマウンドに上がった大竹寛（カメラ・中島　傑）

　【巨】ウィーラー三振、岡本左翼線二塁打、丸の二ゴロで岡本三進、中島投ゴロ

  • ７回１死、二塁打を放つ岡本和真（カメラ・中島　傑）

    ７回１死、二塁打を放つ岡本和真（カメラ・中島　傑）

　◆８回（両軍０）

　【中】（投手デラロサ）大野雄、大島ともに三振、アルモンテ中前安打（代走武田）、福田四球で武田二進、ビシエド三振

  • ８回から３番手でマウンドに上がったデラロサ（カメラ・中島　傑）

    ８回から３番手でマウンドに上がったデラロサ（カメラ・中島　傑）

　【巨】（右翼武田）北村三振、炭谷の代打大城一邪飛、若林三振

　◆９回（両軍０）

　【中】（投手ビエイラ、捕手大城）高橋右前安打、阿部の二ゴロで高橋二封、京田のとき阿部二盗、京田三ゴロ、木下拓申告敬遠、大野雄の遊ゴロで木下拓二封

  • ９回から４番手でマウンドに上がったビエイラ（カメラ・中島　傑）

    ９回から４番手でマウンドに上がったビエイラ（カメラ・中島　傑）

　【巨】（左翼遠藤）坂本二ゴロ、ビエイラの代打吉川尚一ゴロ、ウィーラー三ゴロ

映像提供：GIANTS LIVE STREAM
８回、試合を見つめる原辰徳監督
試合を盛り上げるチーム・ヴィーナス
２回２死、阿部寿樹に先制の左越えソロ本塁打を打たれた畠世周（カメラ・中島　傑）
２回１死、右越えに同点ソロ本塁打を放つ丸佳浩（カメラ・竜田　卓）
７回から２番手でマウンドに上がった大竹寛（カメラ・中島　傑）
７回１死、二塁打を放つ岡本和真（カメラ・中島　傑）
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