【巨人】ウィーラー３打点！貯金は今季最多タイ１２　写真で振り返る中日戦…試合経過

◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人６―１中日（１４日・東京ドーム）
巨人・中島が通算２００号のメモリアル弾を放った。３点リードの６回に２戦連発となる５号３ランでダメ押し。中日に快勝し、３連勝で貯金を今季最多タイの１２に伸ばした。
ウィーラーが５号２ランなど３打点、先発・戸郷は６回途中無失点で５勝目を挙げた。
【試合経過】
◆１回（中０、巨１）
【中】大島一ゴロ、京田、福田ともに三振
【巨】坂本右越安打、パーラの右前安打で坂本一挙三進、ウィーラーの遊ゴロで坂本生還、パーラ二封、岡本の三振のときウィーラー二盗失敗
◆２回（両軍０）
【中】ビシエド投ゴロ、高橋右前安打、阿部中飛、井領一ゴロ
◆３回（中０、巨２）
【中】木下拓遊飛、松葉三振、大島遊飛
◆４回（両軍０）
【中】京田三振、福田三ゴロ、ビシエド左飛
【巨】中島右飛、吉川尚遊ゴロ、炭谷三ゴロ
◆５回（両軍０）
【中】高橋右前安打、阿部四球で高橋二進、井領三振、木下拓左飛、松葉の代打アルモンテ三振
【巨】（投手谷元、右翼アルモンテ）戸郷三振、坂本四球、パーラ二ゴロ併殺打
◆６回（中０、巨３）
【巨】（投手ゴンサレス）ウィーラー左前安打、岡本三飛、丸の右越二塁打でウィーラー三進、中島左中間５号３ラン、吉川尚三振、炭谷遊飛
◆７回（両軍０）
◆８回（中１、巨０）
【中】（投手鍵谷、二塁田中俊、遊撃吉川尚）アルモンテ三振、大島右翼線二塁打、京田の二塁内野安打で大島三進、福田の右犠飛で大島生還、ビシエドの三ゴロで京田二封
【巨】（投手浜田達、左翼武田）岡本遊ゴロ、丸、中島ともに右飛
◆９回（中０、巨Ｘ）