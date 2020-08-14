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【巨人】ウィーラー３打点！貯金は今季最多タイ１２　写真で振り返る中日戦…試合経過

スポーツ報知
# 巨人
３回２死一塁、ウィーラーが５号２ランを放ち、「クルリンパ」と叫びながらパーラ（右）とパフォーマンス
３回２死一塁、ウィーラーが５号２ランを放ち、「クルリンパ」と叫びながらパーラ（右）とパフォーマンス

◆ＪＥＲＡセ・リーグ　巨人６―１中日（１４日・東京ドーム）

　巨人・中島が通算２００号のメモリアル弾を放った。３点リードの６回に２戦連発となる５号３ランでダメ押し。中日に快勝し、３連勝で貯金を今季最多タイの１２に伸ばした。

　ウィーラーが５号２ランなど３打点、先発・戸郷は６回途中無失点で５勝目を挙げた。

　【試合経過】

　◆１回（中０、巨１）

　【中】大島一ゴロ、京田、福田ともに三振

　【巨】坂本右越安打、パーラの右前安打で坂本一挙三進、ウィーラーの遊ゴロで坂本生還、パーラ二封、岡本の三振のときウィーラー二盗失敗

  • １回無死一、三塁、ウィーラーの遊ゴロの間に三塁から生還した坂本勇人をエアグータッチで迎える原辰徳監督（右から二人目）（カメラ・中島　傑）

    １回無死一、三塁、ウィーラーの遊ゴロの間に三塁から生還した坂本勇人をエアグータッチで迎える原辰徳監督（右から二人目）（カメラ・中島　傑）

　◆２回（両軍０）

　【中】ビシエド投ゴロ、高橋右前安打、阿部中飛、井領一ゴロ

　【巨】丸一ゴロ、中島右前安打、吉川尚三振、炭谷の遊ゴロで中島二封

  • ２回１死、右前安打を放つ中島宏之（カメラ・竜田　卓）

    ２回１死、右前安打を放つ中島宏之（カメラ・竜田　卓）

　◆３回（中０、巨２）

　【中】木下拓遊飛、松葉三振、大島遊飛

　【巨】戸郷三振、坂本左邪飛、パーラ四球、ウィーラー左越５号２ラン、岡本中前安打、丸一ゴロ

  • ３回２死一塁、ウィーラーが左越えに５号２ラン本塁打を放ち、ハイジャンプでパーラとタッチ（カメラ・橋口　真）

    ３回２死一塁、ウィーラーが左越えに５号２ラン本塁打を放ち、ハイジャンプでパーラとタッチ（カメラ・橋口　真）

　◆４回（両軍０）

　【中】京田三振、福田三ゴロ、ビシエド左飛

　【巨】中島右飛、吉川尚遊ゴロ、炭谷三ゴロ

　◆５回（両軍０）

　【中】高橋右前安打、阿部四球で高橋二進、井領三振、木下拓左飛、松葉の代打アルモンテ三振

  • ５回２死一、二塁、空振り三振に打ち取られた代打・アルモンテ（投手・戸郷翔征、捕手・炭谷銀仁朗）（カメラ・竜田　卓）　

    ５回２死一、二塁、空振り三振に打ち取られた代打・アルモンテ（投手・戸郷翔征、捕手・炭谷銀仁朗）（カメラ・竜田　卓）　

　【巨】（投手谷元、右翼アルモンテ）戸郷三振、坂本四球、パーラ二ゴロ併殺打

　◆６回（中０、巨３）

　【中】大島一ゴロ、京田右前安打、福田三振、ビシエドの右前安打で京田一挙三進、（投手大江、右翼松原）高橋二ゴロ

  • ６回途中、２番手登板の大江竜聖（カメラ・橋口　真）

    ６回途中、２番手登板の大江竜聖（カメラ・橋口　真）

　【巨】（投手ゴンサレス）ウィーラー左前安打、岡本三飛、丸の右越二塁打でウィーラー三進、中島左中間５号３ラン、吉川尚三振、炭谷遊飛

  • ６回１死二、三塁、左中間へ３ラン本塁打を放ち通算２００号本塁打を達成し笑顔の中島宏之（カメラ・中島　傑）

    ６回１死二、三塁、左中間へ３ラン本塁打を放ち通算２００号本塁打を達成し笑顔の中島宏之（カメラ・中島　傑）

　◆７回（両軍０）

　【中】（投手大竹、左翼若林）阿部三振、ゴンサレスの代打遠藤一ゴロ、木下拓遊ゴロ

  • ７回から３番手でマウンドに上がった大竹寛（カメラ・中島　傑）

    ７回から３番手でマウンドに上がった大竹寛（カメラ・中島　傑）

　【巨】（投手木下雄）若林中前安打、坂本二ゴロ併殺打、松原左前安打、大竹の代打田中俊三振

  • ７回２死、左前安打を放つ松原聖弥

    ７回２死、左前安打を放つ松原聖弥

　◆８回（中１、巨０）

　【中】（投手鍵谷、二塁田中俊、遊撃吉川尚）アルモンテ三振、大島右翼線二塁打、京田の二塁内野安打で大島三進、福田の右犠飛で大島生還、ビシエドの三ゴロで京田二封

  • ８回から４番手でマウンドに上がった鍵谷陽平（カメラ・中島　傑）

    ８回から４番手でマウンドに上がった鍵谷陽平（カメラ・中島　傑）

　【巨】（投手浜田達、左翼武田）岡本遊ゴロ、丸、中島ともに右飛

　◆９回（中０、巨Ｘ）

　【中】（投手ビエイラ、一塁北村、中堅増田大）高橋左飛、阿部三振、武田一邪飛

  • ９回に登板したビエイラ（カメラ・橋口　真）

    ９回に登板したビエイラ（カメラ・橋口　真）

試合詳細
３回２死一塁、ウィーラーが５号２ランを放ち、「クルリンパ」と叫びながらパーラ（右）とパフォーマンス
１回無死一、三塁、ウィーラーの遊ゴロの間に三塁から生還した坂本勇人をエアグータッチで迎える原辰徳監督（右から二人目）（カメラ・中島　傑）
２回１死、右前安打を放つ中島宏之（カメラ・竜田　卓）
３回２死一塁、ウィーラーが左越えに５号２ラン本塁打を放ち、ハイジャンプでパーラとタッチ（カメラ・橋口　真）
５回２死一、二塁、空振り三振に打ち取られた代打・アルモンテ（投手・戸郷翔征、捕手・炭谷銀仁朗）（カメラ・竜田　卓）　
６回途中、２番手登板の大江竜聖（カメラ・橋口　真）
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