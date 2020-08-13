【巨人】写真で振り返る今季初のサヨナラ勝ち…ヤクルト戦試合経過

◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人４ｘ―３ヤクルト（１３日・東京ドーム）
巨人が今季初のサヨナラ勝ちを決めた。３―３の９回２死一、三塁、代打の亀井がマクガフから中前打を放った。８回途中から登板した中川が今季初勝利を挙げた。
２日続けて６番で出場した丸は４回、１２試合ぶりの本塁打となる９号ソロ。中島が２者連続となる４号ソロを放ち、通算２００本塁打まであと１本とした。
【試合経過】
◆１回（ヤ３、巨０）
【ヤ】坂口左中間二塁打、山田哲四球、青木の左越二塁打で坂口生還、山田哲三進、村上三振、西浦の右翼線二塁打で山田哲、青木生還、エスコバー右飛、浜田遊直
【巨】坂本三振、パーラ投ゴロ、ウィーラー三ゴロ
◆２回（両軍０）
【ヤ】西田、高梨ともに三振、坂口右前二塁打、山田哲二ゴロ
◆３回（両軍０）
【ヤ】青木二ゴロ、村上遊撃内野安打、西浦の中前安打で村上二進、エスコバーの遊ゴロで村上三進、西浦二封、浜田二飛
◆４回（ヤ０、巨２）
【ヤ】西田中前安打、高梨の一前バントで西田二進、坂口遊ゴロ、山田哲三ゴロ
◆５回（ヤ０、巨１）
【ヤ】青木一ゴロ、村上右翼線二塁打、西浦三直、エスコバー申告敬遠、浜田の三ゴロでエスコバー二封
【巨】坂本左前安打、パーラ中飛、ウィーラーのとき暴投で坂本二進、ウィーラーの二ゴロで坂本三進、岡本の中前安打で坂本生還、大城一ゴロ
◆６回（両軍０）
【ヤ】西田四球、（右翼松原）高梨スリーバント失敗三振、坂口中飛、山田哲遊ゴロ
【巨】（二塁宮本）丸三振、中島二ゴロ、吉川尚三振
◆７回（両軍０）
【巨】（投手長谷川）高梨の代打田中俊の代打北村三振、坂本中飛、松原二ゴロ
◆８回（両軍０）
【巨】（投手清水、中堅山崎、右翼坂口）ウィーラー二ゴロ、岡本四球、大城、丸ともに三振
◆９回（ヤ０、巨１Ｘ）
【ヤ】青木三振、村上二ゴロ、西浦遊ゴロ
【巨】（投手大下、左翼坂口、右翼上田）中島左前安打（代走増田大）、吉川尚のとき増田大二盗、吉川尚二飛、中川の代打若林の一ゴロで増田大三進、坂本申告敬遠、（投手マクガフ）松原の代打亀井の中前安打で増田大生還し巨人サヨナラ勝ち