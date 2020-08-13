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【巨人】写真で振り返る今季初のサヨナラ勝ち…ヤクルト戦試合経過

スポーツ報知
# 巨人
９回２死一、三塁、代打・亀井善行がサヨナラ打を放ち、笑顔の中島と話しをする（カメラ・橋口　真）
９回２死一、三塁、代打・亀井善行がサヨナラ打を放ち、笑顔の中島と話しをする（カメラ・橋口　真）

◆ＪＥＲＡセ・リーグ　巨人４ｘ―３ヤクルト（１３日・東京ドーム）

　巨人が今季初のサヨナラ勝ちを決めた。３―３の９回２死一、三塁、代打の亀井がマクガフから中前打を放った。８回途中から登板した中川が今季初勝利を挙げた。

　２日続けて６番で出場した丸は４回、１２試合ぶりの本塁打となる９号ソロ。中島が２者連続となる４号ソロを放ち、通算２００本塁打まであと１本とした。

　【試合経過】

　◆１回（ヤ３、巨０）

　【ヤ】坂口左中間二塁打、山田哲四球、青木の左越二塁打で坂口生還、山田哲三進、村上三振、西浦の右翼線二塁打で山田哲、青木生還、エスコバー右飛、浜田遊直

  • １回を投げ終えベンチに戻るこの回３失点のメルセデス（手前）とベンチの原辰徳監督（左は宮本和知投手チーフコーチ）

    １回を投げ終えベンチに戻るこの回３失点のメルセデス（手前）とベンチの原辰徳監督（左は宮本和知投手チーフコーチ）

　【巨】坂本三振、パーラ投ゴロ、ウィーラー三ゴロ

　◆２回（両軍０）

　【ヤ】西田、高梨ともに三振、坂口右前二塁打、山田哲二ゴロ

　【巨】岡本遊ゴロ、大城三振、丸投手内野安打、中島右前安打、吉川尚左飛

  • ２回２死一塁、中島宏之が右前に安打を放つ

    ２回２死一塁、中島宏之が右前に安打を放つ

　◆３回（両軍０）

　【ヤ】青木二ゴロ、村上遊撃内野安打、西浦の中前安打で村上二進、エスコバーの遊ゴロで村上三進、西浦二封、浜田二飛

　【巨】メルセデス捕ゴロ、坂本四球、パーラ左飛、ウィーラー一飛

  • ３回２死一塁、一飛に打ち取られたウィーラー

    ３回２死一塁、一飛に打ち取られたウィーラー

　◆４回（ヤ０、巨２）

　【ヤ】西田中前安打、高梨の一前バントで西田二進、坂口遊ゴロ、山田哲三ゴロ

　【巨】岡本、大城ともに左飛、丸左越９号本塁打、中島左越４号本塁打、吉川尚四球、メルセデスの二ゴロで吉川尚二封

  • ４回２死、左越えソロ本塁打を放つ丸佳浩

    ４回２死、左越えソロ本塁打を放つ丸佳浩

　◆５回（ヤ０、巨１）

　【ヤ】青木一ゴロ、村上右翼線二塁打、西浦三直、エスコバー申告敬遠、浜田の三ゴロでエスコバー二封

　【巨】坂本左前安打、パーラ中飛、ウィーラーのとき暴投で坂本二進、ウィーラーの二ゴロで坂本三進、岡本の中前安打で坂本生還、大城一ゴロ

  • ５回２死三塁、同点となる中前適時打を放ち笑みを見せて一塁に向かう岡本和真

    ５回２死三塁、同点となる中前適時打を放ち笑みを見せて一塁に向かう岡本和真

　◆６回（両軍０）

　【ヤ】西田四球、（右翼松原）高梨スリーバント失敗三振、坂口中飛、山田哲遊ゴロ

　【巨】（二塁宮本）丸三振、中島二ゴロ、吉川尚三振

　◆７回（両軍０）

　【ヤ】（投手高梨）青木四球、村上の二ゴロで青木二進、西浦二飛、エスコバー二ゴロ

  • ７回から２番手でマウンドに上がった高梨雄平

    ７回から２番手でマウンドに上がった高梨雄平

　【巨】（投手長谷川）高梨の代打田中俊の代打北村三振、坂本中飛、松原二ゴロ

　◆８回（両軍０）

　【ヤ】（投手大竹）浜田三ゴロ、西田三振、長谷川の代打山崎四球、坂口の左前安打で山崎二進、（投手中川）宮本三振

  • ８回途中から４番手でマウンドに上がった中川皓太

    ８回途中から４番手でマウンドに上がった中川皓太

　【巨】（投手清水、中堅山崎、右翼坂口）ウィーラー二ゴロ、岡本四球、大城、丸ともに三振

　◆９回（ヤ０、巨１Ｘ）

　【ヤ】青木三振、村上二ゴロ、西浦遊ゴロ

　【巨】（投手大下、左翼坂口、右翼上田）中島左前安打（代走増田大）、吉川尚のとき増田大二盗、吉川尚二飛、中川の代打若林の一ゴロで増田大三進、坂本申告敬遠、（投手マクガフ）松原の代打亀井の中前安打で増田大生還し巨人サヨナラ勝ち

  • ９回２死一、三塁、代打・亀井善行がサヨナラ打を放ち、ナインに迎えられた

    ９回２死一、三塁、代打・亀井善行がサヨナラ打を放ち、ナインに迎えられた

試合詳細
９回２死一、三塁、代打・亀井善行がサヨナラ打を放ち、笑顔の中島と話しをする（カメラ・橋口　真）
１回を投げ終えベンチに戻るこの回３失点のメルセデス（手前）とベンチの原辰徳監督（左は宮本和知投手チーフコーチ）
２回２死一塁、中島宏之が右前に安打を放つ
３回２死一塁、一飛に打ち取られたウィーラー
４回２死、左越えソロ本塁打を放つ丸佳浩
５回２死三塁、同点となる中前適時打を放ち笑みを見せて一塁に向かう岡本和真
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