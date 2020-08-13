【巨人】写真で振り返る今季初のサヨナラ勝ち…ヤクルト戦試合経過

◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人４ｘ―３ヤクルト（１３日・東京ドーム）

巨人が今季初のサヨナラ勝ちを決めた。３―３の９回２死一、三塁、代打の亀井がマクガフから中前打を放った。８回途中から登板した中川が今季初勝利を挙げた。

２日続けて６番で出場した丸は４回、１２試合ぶりの本塁打となる９号ソロ。中島が２者連続となる４号ソロを放ち、通算２００本塁打まであと１本とした。

【試合経過】

◆１回（ヤ３、巨０）

【巨】坂本三振、パーラ投ゴロ、ウィーラー三ゴロ

◆２回（両軍０）

【ヤ】西田、高梨ともに三振、坂口右前二塁打、山田哲二ゴロ

◆３回（両軍０）

【ヤ】青木二ゴロ、村上遊撃内野安打、西浦の中前安打で村上二進、エスコバーの遊ゴロで村上三進、西浦二封、浜田二飛

◆４回（ヤ０、巨２）

【ヤ】西田中前安打、高梨の一前バントで西田二進、坂口遊ゴロ、山田哲三ゴロ

◆５回（ヤ０、巨１）

【ヤ】青木一ゴロ、村上右翼線二塁打、西浦三直、エスコバー申告敬遠、浜田の三ゴロでエスコバー二封

◆６回（両軍０）

【ヤ】西田四球、（右翼松原）高梨スリーバント失敗三振、坂口中飛、山田哲遊ゴロ

【巨】（二塁宮本）丸三振、中島二ゴロ、吉川尚三振

◆７回（両軍０）

【ヤ】（投手高梨）青木四球、村上の二ゴロで青木二進、西浦二飛、エスコバー二ゴロ ７回から２番手でマウンドに上がった高梨雄平

【巨】（投手長谷川）高梨の代打田中俊の代打北村三振、坂本中飛、松原二ゴロ

◆８回（両軍０）

【ヤ】（投手大竹）浜田三ゴロ、西田三振、長谷川の代打山崎四球、坂口の左前安打で山崎二進、（投手中川）宮本三振 ８回途中から４番手でマウンドに上がった中川皓太

【巨】（投手清水、中堅山崎、右翼坂口）ウィーラー二ゴロ、岡本四球、大城、丸ともに三振

◆９回（ヤ０、巨１Ｘ）