注 目
新型コロナ関連ニュース 報知SNS
お知らせ
InstagramTwitterfacebook
ホーム 巨人 野球 芸能 競馬 サッカー ゴルフ スポーツ 東京五輪 格闘技 社会 ギャンブル ライフ 動画 写真特集 占い
 
 

【東京六大学】慶大・萩尾がリーグ史上２６人目の初打席アーチを記録　過去２５人は？

スポーツ報知
# 野球# アマ野球
神宮球場
神宮球場

◆東京六大学野球春季リーグ戦第４日　▽慶大１１―２明大（１３日・神宮）

　昨秋覇者の慶大は１６安打１１得点の猛攻で明大に大勝し、開幕３連勝を飾った。リーグ戦初出場で５番に抜てきされた萩尾匡也左翼手（２年＝文徳）が、２回に右翼席へ先制ソロ。リーグ史上２６人目となる初打席アーチが決勝弾となった。　歴代の記録者は以下の通り。

シーズン　　　　選手（所属）学年　相手

１９５７春※森山恭臣（早大）〈３〉　法大〈２〉

　　７１春　南　政志（明大）〈２〉　東大〈１〉

　　７２春　渡辺淳二（早大）〈３〉　法大〈１〉

　　７７春　飯田邦夫（明大）〈４〉　東大〈１〉

　　７８秋※西　弘顕（明大）〈１〉　慶大〈１〉

　　７９春　下島　忍（東大）〈２〉　早大〈１〉

　　７９春　鈴木良昌（慶大）〈４〉　立大〈２〉

　　７９春※金野　健（明大）〈３〉　早大〈１〉

　　７９春　城石　淳（明大）〈３〉　法大〈１〉

　　８０春　木戸克彦（法大）〈２〉　立大〈１〉

　　８７春※池田幸弘（早大）〈３〉　立大〈２〉

　　８７春　葛西　稔（法大）〈２〉　明大〈２〉

　　８７秋※竹内久生（法大）〈２〉　東大〈１〉

　　８８秋※大井　剛（早大）〈１〉　東大〈２〉

　　９４秋※御秡如一馬（明大）〈３〉　東大〈１〉

２０００春　末弘憲司（明大）〈４〉　立大〈２〉

　　０３秋※島田健一（法大）〈３〉　東大〈２〉

　　０４春　松浦健介（法大）〈３〉　東大〈３〉

　　０４春※樫本　寛（慶大）〈３〉　法大〈３〉

　　０４秋※田中幸長（早大）〈３〉　明大〈１〉

　　０６春※二場鉄平（立大）〈２〉　明大〈３〉

　　０７春※青山寛史（慶大）〈１〉　立大〈２〉

　　０７春※吉野　走（法大）〈３〉　慶大〈１〉

　　１２春　内田聖人（早大）〈１〉　明大〈１〉

　　１５春※竹中良太（東大）〈１〉　法大〈２〉

　　２０夏　萩尾匡也（慶大）〈２〉　明大

【注】※は代打。相手の円内数字は回戦。今季は１試合総当たり制

プロ野球特集

ＭＬＢ特集

高校野球特集

野球

YOMIURI ONLINE GIANTS

コラムでＨｏ！

一覧へ

注目トピック

報知ブログ（最新更新分）

一覧へ
NEWS読売・報知 モバイルGIANTS ショップ報知 マガジン報知 バックナンバー申し込み 個人向け写真販売 ボーイズリーグ写真販売 法人向け紙面・写真使用申請