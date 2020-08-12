【巨人】Ｇ党のモヤモヤ晴れる快勝　写真で振り返るヤクルト戦…試合経過

◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人８―１ヤクルト（１２日・東京ドーム）
坂本がトンネルを抜けると、巨人の連敗も３（１分け含む）で止まった。原監督は最近４試合無安打と苦しんでいた坂本を今季初めて１番に起用。主将は２回、吉川尚の２点打で逆転した後、２０打席ぶり安打となる８号２ランを左翼席にたたき込んだ。６回にもソロを放ち、今季初の１試合２発を含む３安打と復調を示した。
エース・菅野は７回１失点で、自身初の開幕７連勝を飾った。
【試合経過】
◆１回（両軍０）
【ヤ】坂口遊飛、上田三振、青木二ゴロ
◆２回（ヤ１、巨５）
【ヤ】村上左飛、山崎投ゴロ、宮本右中間二塁打、エスコバーの左中間二塁打で宮本生還、西田三ゴロ
【巨】大城四球、丸の三ゴロ失で大城二進、北村の投犠打で大城三進、丸二進、吉川尚の右前安打で大城、丸ともに生還、菅野の捕犠打で吉川尚二進、坂本左越８号２ラン、パーラ右越４号本塁打、ウィーラー右飛
◆３回（両軍０）
【ヤ】原の代打武岡二塁内野安打、坂口三振、上田三邪飛、青木二ゴロ
◆４回（両軍０）
◆５回（両軍０）
【ヤ】エスコバー遊ゴロ、西田四球、星の代打浜田の中前安打で西田二進、坂口三振、上田一ゴロ
【巨】（投手中尾）大城三振、丸中前安打、北村右飛、吉川尚のとき丸二盗、吉川尚四球で一、二塁、菅野二ゴロ
◆６回（ヤ０、巨２）
【ヤ】青木三振、村上右飛、山崎三振
◆７回（両軍０）
【巨】（投手大下、捕手古賀、一塁村上、三塁広岡）吉川尚遊飛、菅野の代打田中俊一ゴロ、坂本中前安打、松原三振
◆８回（ヤ０、巨１）
【ヤ】（投手大江、捕手岸田、二塁田中俊、遊撃吉川尚）広岡三振、青木四球、（代走渡辺）村上左飛、山崎の代打荒木遊ゴロ
【巨】（投手中沢、一塁荒木、三塁村上、左翼浜田、中堅渡辺、右翼広岡）若林右翼線二塁打、岡本投ゴロ、岸田三振、丸の左翼線二塁打で若林生還（代走増田大）、北村中飛
◆９回（ヤ０、巨Ｘ）