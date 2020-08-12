【巨人】Ｇ党のモヤモヤ晴れる快勝　写真で振り返るヤクルト戦…試合経過

◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人８―１ヤクルト（１２日・東京ドーム）

坂本がトンネルを抜けると、巨人の連敗も３（１分け含む）で止まった。原監督は最近４試合無安打と苦しんでいた坂本を今季初めて１番に起用。主将は２回、吉川尚の２点打で逆転した後、２０打席ぶり安打となる８号２ランを左翼席にたたき込んだ。６回にもソロを放ち、今季初の１試合２発を含む３安打と復調を示した。

エース・菅野は７回１失点で、自身初の開幕７連勝を飾った。

【試合経過】

◆１回（両軍０）

【ヤ】坂口遊飛、上田三振、青木二ゴロ

◆２回（ヤ１、巨５）

【ヤ】村上左飛、山崎投ゴロ、宮本右中間二塁打、エスコバーの左中間二塁打で宮本生還、西田三ゴロ

◆３回（両軍０）

【ヤ】原の代打武岡二塁内野安打、坂口三振、上田三邪飛、青木二ゴロ

◆４回（両軍０）

◆５回（両軍０）

【ヤ】エスコバー遊ゴロ、西田四球、星の代打浜田の中前安打で西田二進、坂口三振、上田一ゴロ

【巨】（投手中尾）大城三振、丸中前安打、北村右飛、吉川尚のとき丸二盗、吉川尚四球で一、二塁、菅野二ゴロ

◆６回（ヤ０、巨２）

【ヤ】青木三振、村上右飛、山崎三振

◆７回（両軍０）

【巨】（投手大下、捕手古賀、一塁村上、三塁広岡）吉川尚遊飛、菅野の代打田中俊一ゴロ、坂本中前安打、松原三振

◆８回（ヤ０、巨１）

【ヤ】（投手大江、捕手岸田、二塁田中俊、遊撃吉川尚）広岡三振、青木四球、（代走渡辺）村上左飛、山崎の代打荒木遊ゴロ