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【巨人】Ｇ党のモヤモヤ晴れる快勝　写真で振り返るヤクルト戦…試合経過

スポーツ報知
# 巨人
開幕７連勝を挙げ、笑顔でポーズの菅野
開幕７連勝を挙げ、笑顔でポーズの菅野

◆ＪＥＲＡセ・リーグ　巨人８―１ヤクルト（１２日・東京ドーム）

　坂本がトンネルを抜けると、巨人の連敗も３（１分け含む）で止まった。原監督は最近４試合無安打と苦しんでいた坂本を今季初めて１番に起用。主将は２回、吉川尚の２点打で逆転した後、２０打席ぶり安打となる８号２ランを左翼席にたたき込んだ。６回にもソロを放ち、今季初の１試合２発を含む３安打と復調を示した。

　エース・菅野は７回１失点で、自身初の開幕７連勝を飾った。

　【試合経過】

　◆１回（両軍０）

　【ヤ】坂口遊飛、上田三振、青木二ゴロ

　【巨】坂本三振、パーラ中前安打、ウィーラーの三ゴロでパーラ二封、岡本の遊ゴロでウィーラー二封

  • １回１死、中前安打を放つこの日２番のパーラ（カメラ・竜田　卓）

    １回１死、中前安打を放つこの日２番のパーラ（カメラ・竜田　卓）

　◆２回（ヤ１、巨５）

　【ヤ】村上左飛、山崎投ゴロ、宮本右中間二塁打、エスコバーの左中間二塁打で宮本生還、西田三ゴロ

　【巨】大城四球、丸の三ゴロ失で大城二進、北村の投犠打で大城三進、丸二進、吉川尚の右前安打で大城、丸ともに生還、菅野の捕犠打で吉川尚二進、坂本左越８号２ラン、パーラ右越４号本塁打、ウィーラー右飛

  • ２回２死二塁、坂本勇人が左越え２ラン本塁打（カメラ・相川　和寛）

    ２回２死二塁、坂本勇人が左越え２ラン本塁打（カメラ・相川　和寛）

　◆３回（両軍０）

　【ヤ】原の代打武岡二塁内野安打、坂口三振、上田三邪飛、青木二ゴロ

　【巨】（投手星）岡本、大城ともに四球で一、二塁、丸、北村ともに三振、吉川尚一ゴロ

  • ３回１死一、二塁、丸佳浩が空振り三振（カメラ・相川　和寛）

    ３回１死一、二塁、丸佳浩が空振り三振（カメラ・相川　和寛）

　◆４回（両軍０）

　【ヤ】村上左飛、山崎、宮本ともに一ゴロ

  • ４回１死、山崎晃大朗の一ゴロでカバーに入る菅野智之

    ４回１死、山崎晃大朗の一ゴロでカバーに入る菅野智之

　【巨】菅野三振、坂本右飛、パーラ左前安打、ウィーラー四球でパーラ二進、岡本左飛

  • ４回２死、パーラが左前安打（カメラ・相川　和寛）

    ４回２死、パーラが左前安打（カメラ・相川　和寛）

　◆５回（両軍０）

　【ヤ】エスコバー遊ゴロ、西田四球、星の代打浜田の中前安打で西田二進、坂口三振、上田一ゴロ

　【巨】（投手中尾）大城三振、丸中前安打、北村右飛、吉川尚のとき丸二盗、吉川尚四球で一、二塁、菅野二ゴロ

　◆６回（ヤ０、巨２）

　【ヤ】青木三振、村上右飛、山崎三振

　【巨】坂本左越９号本塁打、パーラ右飛、ウィーラー左飛、岡本左越１６号本塁打、大城四球、丸の右前安打で大城二進、北村右飛

  • ６回２死、岡本が左越えに本塁打を放つ（カメラ・橋口　真）

    ６回２死、岡本が左越えに本塁打を放つ（カメラ・橋口　真）

　◆７回（両軍０）

　【ヤ】（左翼若林、右翼松原）宮本投飛、エスコバー右前安打、西田遊飛、浜田の中前安打でエスコバー二進、坂口右飛

  • ７回２死一、二塁、打者・坂口智隆のスイングを手を掲げてアピールする先発投手の菅野智之

    ７回２死一、二塁、打者・坂口智隆のスイングを手を掲げてアピールする先発投手の菅野智之

　【巨】（投手大下、捕手古賀、一塁村上、三塁広岡）吉川尚遊飛、菅野の代打田中俊一ゴロ、坂本中前安打、松原三振

　◆８回（ヤ０、巨１）

　【ヤ】（投手大江、捕手岸田、二塁田中俊、遊撃吉川尚）広岡三振、青木四球、（代走渡辺）村上左飛、山崎の代打荒木遊ゴロ

　【巨】（投手中沢、一塁荒木、三塁村上、左翼浜田、中堅渡辺、右翼広岡）若林右翼線二塁打、岡本投ゴロ、岸田三振、丸の左翼線二塁打で若林生還（代走増田大）、北村中飛

  • ８回２死二塁、左翼線へ適時二塁打を放つ丸佳浩（カメラ・竜田　卓）

    ８回２死二塁、左翼線へ適時二塁打を放つ丸佳浩（カメラ・竜田　卓）

　◆９回（ヤ０、巨Ｘ）

　【ヤ】（投手ビエイラ、中堅増田大）宮本四球、エスコバーの左前安打で宮本二進、古賀三振、浜田の三ゴロでエスコバー二封、宮本三進、中沢の代打川端左飛

  • ９回に登板し岸田とハイタッチのビエイラ（右）

    ９回に登板し岸田とハイタッチのビエイラ（右）

試合詳細
開幕７連勝を挙げ、笑顔でポーズの菅野
１回１死、中前安打を放つこの日２番のパーラ（カメラ・竜田　卓）
２回２死二塁、坂本勇人が左越え２ラン本塁打（カメラ・相川　和寛）
３回１死一、二塁、丸佳浩が空振り三振（カメラ・相川　和寛）
４回１死、山崎晃大朗の一ゴロでカバーに入る菅野智之
４回２死、パーラが左前安打（カメラ・相川　和寛）
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