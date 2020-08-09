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【セパ公示】（９日）中日がロドリゲス、オリックスが村西良太とアルバースを登録

スポーツ報知
# 野球# プロ野球
中日のヤリエル・ロドリゲス
中日のヤリエル・ロドリゲス

　◆セ・リーグ

【出場選手登録】

　▽中日　ロドリゲス投手

【同抹消】

　なし

　◆パ・リーグ

【出場選手登録】

　▽オリックス　村西良太投手、アルバース投手

【同抹消】

　▽日本ハム　マルティネス投手

　▽オリックス　Ｋ－鈴木投手

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