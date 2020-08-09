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【セパ公示】（９日）中日がロドリゲス、オリックスが村西良太とアルバースを登録
2020年8月9日 12時18分
スポーツ報知
# 野球
# プロ野球
中日のヤリエル・ロドリゲス
◆セ・リーグ
【出場選手登録】
▽中日 ロドリゲス投手
【同抹消】
なし
◆パ・リーグ
【出場選手登録】
▽オリックス 村西良太投手、アルバース投手
【同抹消】
▽日本ハム マルティネス投手
▽オリックス Ｋ－鈴木投手
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