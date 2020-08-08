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【巨人】岡本和真キング独走１５号もチームは３連敗…写真で振り返る中日戦試合経過

スポーツ報知
# 巨人
８回無死、二ゴロに倒れた坂本勇人
８回無死、二ゴロに倒れた坂本勇人

◆ＪＥＲＡセ・リーグ　中日３―１巨人（８日・ナゴヤドーム）

　巨人は、中日に１―３で連敗を喫し、チームは３連敗。先発の畠世周は１点リードの７回に福田に痛恨の逆転３ランを被弾。３年ぶりの先発白星はお預けとなった。

　打線は岡本和真が４回に、キング独走の１５号ソロを放った。

　【試合経過】

　◆１回（両軍０）

　【巨】重信三振、坂本右飛、丸三振

　【中】京田左飛、大島四球、阿部のとき大島二盗、阿部三振、ビシエド死球、高橋四球で満塁、Ａ・マルティネスの三ゴロで高橋二封

  • １回２死満塁のピンチに宮本和知コーチとマウンドで話すの畠世周（右）

    １回２死満塁のピンチに宮本和知コーチとマウンドで話すの畠世周（右）

　◆２回（両軍０）

　【巨】岡本遊ゴロ、ウィーラー左飛、パーラ左前安打、吉川尚三振

  • ２回２死、左前に安打を放ち、ミニシャークダンスするヘラルド・パーラ

    ２回２死、左前に安打を放ち、ミニシャークダンスするヘラルド・パーラ

　【中】井領左飛、福田、勝野ともに三振

　◆３回（両軍０）

　【巨】炭谷四球、畠の捕前バントで炭谷二進、重信三振、坂本三ゴロ

　【中】京田二塁内野安打、大島の投前バントで京田二進、阿部の中飛で京田三進、ビシエド遊ゴロ

　◆４回（巨１、中０）

　【巨】丸一直、岡本中越１５号本塁打、ウィーラー遊撃内野安打、パーラ三振、吉川尚のとき勝野の暴投でウィーラー二進、吉川尚二ゴロ

  • ４回１死、中越えに先制ソロ本塁打を放つ岡本和真

    ４回１死、中越えに先制ソロ本塁打を放つ岡本和真

　【中】高橋中飛、Ａ・マルティネス三振、井領二直

　◆５回（両軍０）

　【巨】炭谷二飛、畠一ゴロ、重信二ゴロ

　【中】福田二ゴロ、勝野三振、京田中飛

　◆６回（両軍０）

　【巨】坂本四球、丸の二ゴロで坂本二封、岡本三邪飛、ウィーラーの二ゴロで丸二封

　【中】大島遊ゴロ、阿部二ゴロ、ビシエド三振

　◆７回（巨０、中３）

　【巨】（投手福）パーラ中前安打、吉川尚の三ゴロでパーラ二封、炭谷の右前安打で吉川尚一挙三進、畠三振、重信の代打中島の遊ゴロで炭谷二封

　【中】（左翼松原）高橋中飛、Ａ・マルティネス三塁内野安打、井領の右前安打でＡ・マルティネス一挙三進、福田左中間２号３ラン、福の代打堂上三振、京田二ゴロ

  • ７回１死一、三塁、福田永将に左中間へ逆転の３ラン本塁打を打たれた畠世周

    ７回１死一、三塁、福田永将に左中間へ逆転の３ラン本塁打を打たれた畠世周

　◆８回（両軍０）

　【巨】（投手祖父江）坂本二ゴロ、丸三振、岡本遊飛

　【中】（投手高梨）大島中前安打、阿部右飛、ビシエドのとき大島二盗、ビシエドの投ゴロで大島三進、高橋投ゴロ

　◆９回（巨０、中Ｘ）

　【巨】（投手Ｒ・マルティネス）ウィーラー右飛、パーラ、吉川尚ともに左飛

試合詳細
８回無死、二ゴロに倒れた坂本勇人
１回２死満塁のピンチに宮本和知コーチとマウンドで話すの畠世周（右）
２回２死、左前に安打を放ち、ミニシャークダンスするヘラルド・パーラ
４回１死、中越えに先制ソロ本塁打を放つ岡本和真
７回１死一、三塁、福田永将に左中間へ逆転の３ラン本塁打を打たれた畠世周
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