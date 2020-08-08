【巨人】岡本和真キング独走１５号もチームは３連敗…写真で振り返る中日戦試合経過

◆ＪＥＲＡセ・リーグ 中日３―１巨人（８日・ナゴヤドーム）
巨人は、中日に１―３で連敗を喫し、チームは３連敗。先発の畠世周は１点リードの７回に福田に痛恨の逆転３ランを被弾。３年ぶりの先発白星はお預けとなった。
打線は岡本和真が４回に、キング独走の１５号ソロを放った。
【試合経過】
◆１回（両軍０）
【巨】重信三振、坂本右飛、丸三振
◆２回（両軍０）
【中】井領左飛、福田、勝野ともに三振
◆３回（両軍０）
【巨】炭谷四球、畠の捕前バントで炭谷二進、重信三振、坂本三ゴロ
【中】京田二塁内野安打、大島の投前バントで京田二進、阿部の中飛で京田三進、ビシエド遊ゴロ
◆４回（巨１、中０）
【中】高橋中飛、Ａ・マルティネス三振、井領二直
◆５回（両軍０）
【巨】炭谷二飛、畠一ゴロ、重信二ゴロ
【中】福田二ゴロ、勝野三振、京田中飛
◆６回（両軍０）
【巨】坂本四球、丸の二ゴロで坂本二封、岡本三邪飛、ウィーラーの二ゴロで丸二封
【中】大島遊ゴロ、阿部二ゴロ、ビシエド三振
◆７回（巨０、中３）
【巨】（投手福）パーラ中前安打、吉川尚の三ゴロでパーラ二封、炭谷の右前安打で吉川尚一挙三進、畠三振、重信の代打中島の遊ゴロで炭谷二封
【中】（左翼松原）高橋中飛、Ａ・マルティネス三塁内野安打、井領の右前安打でＡ・マルティネス一挙三進、福田左中間２号３ラン、福の代打堂上三振、京田二ゴロ
◆８回（両軍０）
【巨】（投手祖父江）坂本二ゴロ、丸三振、岡本遊飛
【中】（投手高梨）大島中前安打、阿部右飛、ビシエドのとき大島二盗、ビシエドの投ゴロで大島三進、高橋投ゴロ
◆９回（巨０、中Ｘ）
【巨】（投手Ｒ・マルティネス）ウィーラー右飛、パーラ、吉川尚ともに左飛