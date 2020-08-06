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【巨人】増田大輝は打者３人を無失点　試合は投打に完敗…写真で振り返る阪神戦試合経過

スポーツ報知
# 巨人
８回途中から６番手で登板、無失点に抑えた野手の増田大輝（０）を迎えるナイン（カメラ・竜田　卓）
８回途中から６番手で登板、無失点に抑えた野手の増田大輝（０）を迎えるナイン（カメラ・竜田　卓）

◆ＪＥＲＡセ・リーグ　阪神１１―０巨人（６日・甲子園）

　巨人の強力打線が、阪神先発・高橋のキレのある投球に屈した。スタメンに右打者７人を起用して左腕攻略を狙ったが、５回までに５者連続を含む１１三振を喫し、７回を３安打に抑えられ無得点。今季２度目の完封負けとなった。

　０―１１となった８回１死では内野手登録の増田大がプロ初登板。打者３人を１四球無失点に封じた。この日は投打で完敗。７日の中日戦（ナゴヤＤ）で切り替える。

　【試合経過】

　◆１回（両軍０）

　【巨】北村三振、坂本遊ゴロ、丸三振

  • １回無死、空振り三振の北村拓己（カメラ・橋口　真）

    １回無死、空振り三振の北村拓己（カメラ・橋口　真）

　【神】陽川三ゴロ、近本二ゴロ、サンズ四球、大山三ゴロ

　◆２回（両軍０）

　【巨】岡本三振、ウィーラー投ゴロ、大城三振

  • ２回無死、空振り三振の岡本和真（カメラ・橋口　真）

    ２回無死、空振り三振の岡本和真（カメラ・橋口　真）

　【神】ボーア二ゴロ、梅野四球、木浪左飛、植田の遊ゴロで梅野二封

　◆３回（巨０、神１）

　【巨】中島、若林、メルセデス三者連続三振

  • ３回無死、見逃し三振の中島宏之（カメラ・橋口　真）

    ３回無死、見逃し三振の中島宏之（カメラ・橋口　真）

　【神】高橋三振、陽川右中間二塁打、近本の中前安打で陽川一挙生還、サンズ三振、大山のとき近本二盗、大山投ゴロ

　◆４回（巨０、神３）

　【巨】北村三振、坂本四球、丸三振、岡本二ゴロ

　【神】ボーア三振、梅野四球、木浪投手内野安打、植田のとき重盗で二、三塁、植田の右中間二塁打で梅野、木浪ともに生還、高橋遊ゴロ、（投手沼田）陽川の中前安打で植田生還、近本左飛

  • ４回の守備を終え厳しい表情の（左から）相川亮二バッテリーコーチ、原辰徳監督、捕手・大城卓三、宮本和知投手チーフコーチ（カメラ・竜田　卓）

    ４回の守備を終え厳しい表情の（左から）相川亮二バッテリーコーチ、原辰徳監督、捕手・大城卓三、宮本和知投手チーフコーチ（カメラ・竜田　卓）

　◆５回（両軍０）

　【巨】ウィーラー遊ゴロ、大城の二塁内野安打のとき二塁植田の一塁悪送球で大城二進、中島の中前安打で大城三進、若林、沼田の代打陽岱鋼ともに三振

  • ５回１死、チーム初安打となる二塁内野安打を放つ大城卓三（カメラ・竜田　卓）

    ５回１死、チーム初安打となる二塁内野安打を放つ大城卓三（カメラ・竜田　卓）

　【神】（投手宮国）サンズ、大山、ボーア三者連続三振

  • ５回に登板、３者三振に仕留めた宮国椋丞（カメラ・橋口　真）

    ５回に登板、３者三振に仕留めた宮国椋丞（カメラ・橋口　真）

　◆６回（両軍０）

　【巨】北村二ゴロ、坂本中飛、丸遊ゴロ

　【神】梅野遊ゴロ、木浪中飛、植田三振

  • ６回１死、木浪聖也の打球を好捕する丸佳浩（カメラ・石田　順平）

    ６回１死、木浪聖也の打球を好捕する丸佳浩（カメラ・石田　順平）

　◆７回（両軍０）

　【巨】岡本三ゴロ、ウィーラー中前安打、大城の二ゴロでウィーラー二進、中島遊ゴロ

  • ７回１死、中前安打を放つウィーラー（カメラ・竜田　卓）

    ７回１死、中前安打を放つウィーラー（カメラ・竜田　卓）

　【神】（投手田中豊、一塁北村、二塁若林、右翼パーラ）高橋の代打島田、陽川三振、近本一ゴロ

　◆８回（巨０、神７）

　【巨】（投手ガンケル、右翼島田）若林遊ゴロ、パーラ三振、北村の代打亀井遊ゴロ

　【神】（投手堀岡、一塁ウィーラー、左翼松原）サンズ左前安打、（代走江越）、大山の投ゴロを投手堀岡が二塁悪送球、ボーアの右線二塁打で江越生還、大山三進、梅野四球で満塁、木浪の左前安打で大山生還、なお満塁、（三塁代走熊谷）植田四球で熊谷生還、なお満塁、島田右飛、ガンケルの代打中谷左越１号満塁本塁打、（投手増田大）近本二ゴロ、江越四球、大山右飛

  • ８回途中、緊急登板のマウンドに上がった増田大輝は、無失点に抑えベンチ前で笑みを浮かべた（カメラ・橋口　真）

    ８回途中、緊急登板のマウンドに上がった増田大輝は、無失点に抑えベンチ前で笑みを浮かべた（カメラ・橋口　真）

　◆９回（巨０、神Ｘ）

　【巨】（投手望月、捕手坂本、一塁大山、三塁熊谷、左翼江越）坂本三振、丸、岡本ともに遊ゴロ

試合詳細
８回途中から６番手で登板、無失点に抑えた野手の増田大輝（０）を迎えるナイン（カメラ・竜田　卓）
１回無死、空振り三振の北村拓己（カメラ・橋口　真）
２回無死、空振り三振の岡本和真（カメラ・橋口　真）
３回無死、見逃し三振の中島宏之（カメラ・橋口　真）
４回の守備を終え厳しい表情の（左から）相川亮二バッテリーコーチ、原辰徳監督、捕手・大城卓三、宮本和知投手チーフコーチ（カメラ・竜田　卓）
５回１死、チーム初安打となる二塁内野安打を放つ大城卓三（カメラ・竜田　卓）
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