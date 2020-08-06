【巨人】増田大輝は打者３人を無失点　試合は投打に完敗…写真で振り返る阪神戦試合経過

◆ＪＥＲＡセ・リーグ 阪神１１―０巨人（６日・甲子園）

巨人の強力打線が、阪神先発・高橋のキレのある投球に屈した。スタメンに右打者７人を起用して左腕攻略を狙ったが、５回までに５者連続を含む１１三振を喫し、７回を３安打に抑えられ無得点。今季２度目の完封負けとなった。

０―１１となった８回１死では内野手登録の増田大がプロ初登板。打者３人を１四球無失点に封じた。この日は投打で完敗。７日の中日戦（ナゴヤＤ）で切り替える。

【試合経過】

◆１回（両軍０）

【神】陽川三ゴロ、近本二ゴロ、サンズ四球、大山三ゴロ

◆２回（両軍０）

【神】ボーア二ゴロ、梅野四球、木浪左飛、植田の遊ゴロで梅野二封

◆３回（巨０、神１）

【神】高橋三振、陽川右中間二塁打、近本の中前安打で陽川一挙生還、サンズ三振、大山のとき近本二盗、大山投ゴロ

◆４回（巨０、神３）

【巨】北村三振、坂本四球、丸三振、岡本二ゴロ

◆５回（両軍０）

◆６回（両軍０）

【巨】北村二ゴロ、坂本中飛、丸遊ゴロ

◆７回（両軍０）

【神】（投手田中豊、一塁北村、二塁若林、右翼パーラ）高橋の代打島田、陽川三振、近本一ゴロ

◆８回（巨０、神７）

【巨】（投手ガンケル、右翼島田）若林遊ゴロ、パーラ三振、北村の代打亀井遊ゴロ

◆９回（巨０、神Ｘ）