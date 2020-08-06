【巨人】増田大輝は打者３人を無失点　試合は投打に完敗…写真で振り返る阪神戦試合経過

◆ＪＥＲＡセ・リーグ 阪神１１―０巨人（６日・甲子園）
巨人の強力打線が、阪神先発・高橋のキレのある投球に屈した。スタメンに右打者７人を起用して左腕攻略を狙ったが、５回までに５者連続を含む１１三振を喫し、７回を３安打に抑えられ無得点。今季２度目の完封負けとなった。
０―１１となった８回１死では内野手登録の増田大がプロ初登板。打者３人を１四球無失点に封じた。この日は投打で完敗。７日の中日戦（ナゴヤＤ）で切り替える。
【試合経過】
◆１回（両軍０）
【神】陽川三ゴロ、近本二ゴロ、サンズ四球、大山三ゴロ
◆２回（両軍０）
【神】ボーア二ゴロ、梅野四球、木浪左飛、植田の遊ゴロで梅野二封
◆３回（巨０、神１）
【神】高橋三振、陽川右中間二塁打、近本の中前安打で陽川一挙生還、サンズ三振、大山のとき近本二盗、大山投ゴロ
◆４回（巨０、神３）
【巨】北村三振、坂本四球、丸三振、岡本二ゴロ
【神】ボーア三振、梅野四球、木浪投手内野安打、植田のとき重盗で二、三塁、植田の右中間二塁打で梅野、木浪ともに生還、高橋遊ゴロ、（投手沼田）陽川の中前安打で植田生還、近本左飛
◆５回（両軍０）
【巨】ウィーラー遊ゴロ、大城の二塁内野安打のとき二塁植田の一塁悪送球で大城二進、中島の中前安打で大城三進、若林、沼田の代打陽岱鋼ともに三振
◆６回（両軍０）
【巨】北村二ゴロ、坂本中飛、丸遊ゴロ
◆７回（両軍０）
【神】（投手田中豊、一塁北村、二塁若林、右翼パーラ）高橋の代打島田、陽川三振、近本一ゴロ
◆８回（巨０、神７）
【巨】（投手ガンケル、右翼島田）若林遊ゴロ、パーラ三振、北村の代打亀井遊ゴロ
【神】（投手堀岡、一塁ウィーラー、左翼松原）サンズ左前安打、（代走江越）、大山の投ゴロを投手堀岡が二塁悪送球、ボーアの右線二塁打で江越生還、大山三進、梅野四球で満塁、木浪の左前安打で大山生還、なお満塁、（三塁代走熊谷）植田四球で熊谷生還、なお満塁、島田右飛、ガンケルの代打中谷左越１号満塁本塁打、（投手増田大）近本二ゴロ、江越四球、大山右飛
◆９回（巨０、神Ｘ）
【巨】（投手望月、捕手坂本、一塁大山、三塁熊谷、左翼江越）坂本三振、丸、岡本ともに遊ゴロ