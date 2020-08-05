【巨人】写真で振り返る伝統の一戦勝ち越し　貯金は今季最多１２…阪神戦試合経過

◆ＪＥＲＡセ・リーグ 阪神１―４巨人（５日・甲子園）

巨人は先発・戸郷が８回途中４安打１失点の力投。聖心ウルスラ学園高２年夏以来、プロ入り初の甲子園のマウンドで４勝目を挙げた。

打っては阪神の先発・藤浪から、３回に１番で起用された若林が先制打。６回には主砲・岡本が右翼フェンス直撃の２点適時二塁打を放つなど２年目右腕を援護し、貯金を今季最多の１２に伸ばした。

【試合経過】

◆１回（両軍０）

【巨】若林二ゴロ、坂本二邪飛、丸二ゴロ

◆２回（両軍０）

【巨】岡本、大城ともに三振、ウィーラー中飛

◆３回（巨１、神０）

【神】植田、藤浪ともに三振、近本二ゴロ

◆４回（両軍０）

【巨】丸左飛、岡本三ゴロ、大城三振

◆５回（両軍０）

【巨】ウィーラー三振、吉川尚二ゴロ、炭谷投ゴロ

【神】梅野、木浪ともに三振、植田四球、藤浪三振

◆６回（巨３、神０）

【神】（一塁北村、左翼重信）近本左飛、糸井三邪飛、サンズ中飛

◆７回（両軍０）

【巨】吉川尚一ゴロ、炭谷遊ゴロ、戸郷三振

【神】大山、ボーア、梅野三者連続三振

◆８回（巨０、神１）

【巨】若林投ゴロ、坂本遊飛、丸二ゴロ

◆９回（両軍０）