【巨人】写真で振り返る伝統の一戦勝ち越し　貯金は今季最多１２…阪神戦試合経過

◆ＪＥＲＡセ・リーグ 阪神１―４巨人（５日・甲子園）
巨人は先発・戸郷が８回途中４安打１失点の力投。聖心ウルスラ学園高２年夏以来、プロ入り初の甲子園のマウンドで４勝目を挙げた。
打っては阪神の先発・藤浪から、３回に１番で起用された若林が先制打。６回には主砲・岡本が右翼フェンス直撃の２点適時二塁打を放つなど２年目右腕を援護し、貯金を今季最多の１２に伸ばした。
【試合経過】
◆１回（両軍０）
【巨】若林二ゴロ、坂本二邪飛、丸二ゴロ
◆２回（両軍０）
【巨】岡本、大城ともに三振、ウィーラー中飛
◆３回（巨１、神０）
【巨】吉川尚四球、炭谷三振、戸郷の投前バントで吉川尚二進、若林の中前安打で吉川尚一挙生還、坂本中飛
【神】植田、藤浪ともに三振、近本二ゴロ
◆４回（両軍０）
【巨】丸左飛、岡本三ゴロ、大城三振
◆５回（両軍０）
【巨】ウィーラー三振、吉川尚二ゴロ、炭谷投ゴロ
【神】梅野、木浪ともに三振、植田四球、藤浪三振
◆６回（巨３、神０）
【巨】戸郷の投ゴロを投手藤浪が失策、若林三振、坂本の右前安打で戸郷二進、丸の中飛で戸郷三進、岡本の右越二塁打で戸郷、坂本ともに生還、大城の左前安打で岡本一挙生還、（代走北村）ウィーラーの二ゴロで北村二封
【神】（一塁北村、左翼重信）近本左飛、糸井三邪飛、サンズ中飛
◆７回（両軍０）
【巨】吉川尚一ゴロ、炭谷遊ゴロ、戸郷三振
【神】大山、ボーア、梅野三者連続三振
◆８回（巨０、神１）
【巨】若林投ゴロ、坂本遊飛、丸二ゴロ
【神】木浪中前安打、植田の中前安打で木浪二進、（投手高梨）藤浪の代打福留中飛、近本のバント投手内野安打で満塁、糸井の遊ゴロで近本二封、送球の間に木浪生還、植田三進（糸井の代走熊谷）、（投手大竹）サンズのとき熊谷二盗、サンズ四球で満塁（サンズの代走島田）、大山の遊ゴロで島田二封
◆９回（両軍０）
【巨】（投手小川、左翼島田、右翼福留）岡本三振、北村右飛、（投手能見）重信三振