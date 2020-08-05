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【巨人】写真で振り返る伝統の一戦勝ち越し　貯金は今季最多１２…阪神戦試合経過

スポーツ報知
# 巨人
連勝でナインを迎える戸郷翔征、原辰徳監督ら巨人ナイン（カメラ・竜田　卓）
連勝でナインを迎える戸郷翔征、原辰徳監督ら巨人ナイン（カメラ・竜田　卓）

◆ＪＥＲＡセ・リーグ　阪神１―４巨人（５日・甲子園）

　巨人は先発・戸郷が８回途中４安打１失点の力投。聖心ウルスラ学園高２年夏以来、プロ入り初の甲子園のマウンドで４勝目を挙げた。

　打っては阪神の先発・藤浪から、３回に１番で起用された若林が先制打。６回には主砲・岡本が右翼フェンス直撃の２点適時二塁打を放つなど２年目右腕を援護し、貯金を今季最多の１２に伸ばした。

　【試合経過】

　◆１回（両軍０）

　【巨】若林二ゴロ、坂本二邪飛、丸二ゴロ

　【神】近本右前安打、糸井三振、サンズ中飛、大山三飛

  • １回２死一塁、大山悠輔を三飛に仕留める戸郷翔征（カメラ・石田　順平）

    １回２死一塁、大山悠輔を三飛に仕留める戸郷翔征（カメラ・石田　順平）

　◆２回（両軍０）

　【巨】岡本、大城ともに三振、ウィーラー中飛

　【神】ボーア一ゴロ、梅野三振、木浪右飛

  • ２回２死、木浪聖也の右飛を捕球する若林晃弘（カメラ・石田　順平）

    ２回２死、木浪聖也の右飛を捕球する若林晃弘（カメラ・石田　順平）

　◆３回（巨１、神０）

　【巨】吉川尚四球、炭谷三振、戸郷の投前バントで吉川尚二進、若林の中前安打で吉川尚一挙生還、坂本中飛

  • ３回２死二塁、先制となる中前適時打を放つ若林晃弘（投手・藤浪晋太郎、捕手・梅野隆太郎）（カメラ・竜田　卓）

    ３回２死二塁、先制となる中前適時打を放つ若林晃弘（投手・藤浪晋太郎、捕手・梅野隆太郎）（カメラ・竜田　卓）

　【神】植田、藤浪ともに三振、近本二ゴロ

　◆４回（両軍０）

　【巨】丸左飛、岡本三ゴロ、大城三振

　【神】糸井中前安打、サンズ四球で糸井二進、大山中飛、ボーア遊ゴロ併殺打

  • ４回、マウンドで戸郷翔征にボールを手渡す炭谷銀仁朗（右）（カメラ・橋口　真）

    ４回、マウンドで戸郷翔征にボールを手渡す炭谷銀仁朗（右）（カメラ・橋口　真）

　◆５回（両軍０）

　【巨】ウィーラー三振、吉川尚二ゴロ、炭谷投ゴロ

　【神】梅野、木浪ともに三振、植田四球、藤浪三振

　◆６回（巨３、神０）

　【巨】戸郷の投ゴロを投手藤浪が失策、若林三振、坂本の右前安打で戸郷二進、丸の中飛で戸郷三進、岡本の右越二塁打で戸郷、坂本ともに生還、大城の左前安打で岡本一挙生還、（代走北村）ウィーラーの二ゴロで北村二封

  • ６回２死一、三塁、岡本和真の右翼線適時二塁打で生還した戸郷翔征はベンチ前でナインとタッチを交わす（投手・藤浪晋太郎、捕手・梅野隆太郎）（カメラ・竜田　卓）

    ６回２死一、三塁、岡本和真の右翼線適時二塁打で生還した戸郷翔征はベンチ前でナインとタッチを交わす（投手・藤浪晋太郎、捕手・梅野隆太郎）（カメラ・竜田　卓）

　【神】（一塁北村、左翼重信）近本左飛、糸井三邪飛、サンズ中飛

　◆７回（両軍０）

　【巨】吉川尚一ゴロ、炭谷遊ゴロ、戸郷三振

　【神】大山、ボーア、梅野三者連続三振

　◆８回（巨０、神１）

　【巨】若林投ゴロ、坂本遊飛、丸二ゴロ

　【神】木浪中前安打、植田の中前安打で木浪二進、（投手高梨）藤浪の代打福留中飛、近本のバント投手内野安打で満塁、糸井の遊ゴロで近本二封、送球の間に木浪生還、植田三進（糸井の代走熊谷）、（投手大竹）サンズのとき熊谷二盗、サンズ四球で満塁（サンズの代走島田）、大山の遊ゴロで島田二封

  • ８回途中、マウンドに向かう高梨雄平（カメラ・橋口　真）

    ８回途中、マウンドに向かう高梨雄平（カメラ・橋口　真）

　◆９回（両軍０）

　【巨】（投手小川、左翼島田、右翼福留）岡本三振、北村右飛、（投手能見）重信三振

　【神】（投手中川）ボーア二ゴロ、梅野三振、木浪の代打北條遊ゴロ

  • ９回に登板した中川皓太（カメラ・橋口　真）

    ９回に登板した中川皓太（カメラ・橋口　真）

試合詳細
連勝でナインを迎える戸郷翔征、原辰徳監督ら巨人ナイン（カメラ・竜田　卓）
１回２死一塁、大山悠輔を三飛に仕留める戸郷翔征（カメラ・石田　順平）
２回２死、木浪聖也の右飛を捕球する若林晃弘（カメラ・石田　順平）
３回２死二塁、先制となる中前適時打を放つ若林晃弘（投手・藤浪晋太郎、捕手・梅野隆太郎）（カメラ・竜田　卓）
４回、マウンドで戸郷翔征にボールを手渡す炭谷銀仁朗（右）（カメラ・橋口　真）
６回２死一、三塁、岡本和真の右翼線適時二塁打で生還した戸郷翔征はベンチ前でナインとタッチを交わす（投手・藤浪晋太郎、捕手・梅野隆太郎）（カメラ・竜田　卓）
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