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【セ公示】（１日）巨人、石川慎吾を抹消し田口麗斗を登録 ヤクルトは梅野雄吾を抹消
2020年8月1日 16時8分
スポーツ報知
# 野球
# プロ野球
◆セ・リーグ
【出場選手登録】
▽巨人 田口麗斗投手
【同抹消】
▽巨人 石川慎吾外野手
▽ヤクルト 梅野雄吾投手
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