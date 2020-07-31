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【巨人】写真で振り返るリリーフ陣の奮闘　連敗ストップ…広島戦試合経過

スポーツ報知
# 巨人
プロ初勝利となった大江竜聖（左）は、試合後、原辰徳監督に勝利を祝福された（カメラ・橋口　真）
プロ初勝利となった大江竜聖（左）は、試合後、原辰徳監督に勝利を祝福された（カメラ・橋口　真）

◆ＪＥＲＡセ・リ－グ　巨人２―１広島（３１日・東京ドーム）

　巨人が中継ぎ陣の踏ん張りで広島に競り勝った。畠が１０４８日ぶりの先発白星を目指したが、５回１死で会沢の頭部に死球を当てて危険球退場。鍵谷の好救援から大江、大竹、高梨、中川とつないで１点差を守り切った。６回の１イニングを無安打無失点の大江がプロ４年目で初勝利。

　打線は４回に亀井と丸の適時打で逆転するなど、投打の歯車がかみあって、連敗を２で止めた。

　【試合経過】

　◆１回（両軍０）

　【広】西川投ゴロ、菊池涼二飛、ピレラ遊ゴロ

　【巨】亀井二ゴロ、坂本四球、丸四球で坂本二進、岡本四球で満塁、大城、パーラともに三振

  • １回１死満塁、大城卓三（２４）がチャンスで空振り三振し、厳しい表情の原辰徳監督　（カメラ・生澤　英里香）

    １回１死満塁、大城卓三（２４）がチャンスで空振り三振し、厳しい表情の原辰徳監督　（カメラ・生澤　英里香）

　◆２回（両軍０）

　【広】鈴木誠遊ゴロ、松山三振、会沢三ゴロ

  • ２回無死、鈴木誠也を遊ゴロに打ち取った畠世周（カメラ・中島　傑）

    ２回無死、鈴木誠也を遊ゴロに打ち取った畠世周（カメラ・中島　傑）

　【巨】炭谷死球、吉川尚三振、畠の三前バントで炭谷二進、亀井三ゴロ

　◆３回（両軍０）

　【広】堂林三振、田中広左飛、森下三ゴロ

　【巨】坂本左飛、丸遊飛、岡本四球、大城四球で岡本二進、パーラ中飛

  • ３回２死一、二塁、中飛に倒れたパーラ（カメラ・相川　和寛）

    ３回２死一、二塁、中飛に倒れたパーラ（カメラ・相川　和寛）

　◆４回（広１、巨２）

　【広】西川右越３号本塁打、菊池涼中飛、ピレラ二飛、鈴木誠三振

　【巨】炭谷二飛、吉川尚左前安打、畠の三前バントで吉川尚二進、亀井の中前安打で吉川尚一挙生還、坂本の右前安打で亀井二進、丸の右前安打で亀井一挙生還、坂本二進、岡本三振

  • ４回２死一、二塁、丸佳浩が右前適時打（左は古城茂幸コーチ）（カメラ・相川　和寛）

    ４回２死一、二塁、丸佳浩が右前適時打（左は古城茂幸コーチ）（カメラ・相川　和寛）

　◆５回（両軍０）

　【広】松山遊ゴロ、会沢頭部死球、（畠危険球退場で投手鍵谷）、堂林の遊ゴロで会沢二封、田中広三振

  • ５回途中から２番手でマウンドに上がった鍵谷陽平（カメラ・中島　傑）

    ５回途中から２番手でマウンドに上がった鍵谷陽平（カメラ・中島　傑）

　【巨】大城右飛、パーラ二ゴロ、炭谷三ゴロ

　◆６回（両軍０）

　【広】（投手大江）森下の代打安部の代打中村奨、西川投ゴロ、菊池涼四球、ピレラの遊ゴロで菊池涼二封

  • ６回から３番手でマウンドに上がった大江竜聖（カメラ・中島　傑）

    ６回から３番手でマウンドに上がった大江竜聖（カメラ・中島　傑）

　【巨】（投手薮田）吉川尚遊ゴロ、大江の代打松原右前安打、亀井遊飛、坂本四球で松原二進、丸のとき薮田の暴投で松原三進、坂本二進、丸四球で満塁、岡本の三ゴロで坂本三封

　◆７回（両軍０）

　【広】（投手大竹、左翼松原）鈴木誠遊ゴロ、松山左翼線二塁打、会沢四球、堂林、田中広ともに三振

  • ７回２死一、二塁、田中広輔から空振り三振を奪った大竹寛（捕手・炭谷銀仁朗）（カメラ・相川　和寛）

    ７回２死一、二塁、田中広輔から空振り三振を奪った大竹寛（捕手・炭谷銀仁朗）（カメラ・相川　和寛）

　【巨】大城左飛、パーラ一ゴロ、炭谷三振

　◆８回（両軍０）

　【広】薮田の代打磯村三塁内野安打（代走野間）、（投手高梨）西川投前バントで野間二進、菊池涼三振、ピレラ投ゴロ

  • ８回２死二塁、ピレラを投ゴロに打ち取った高梨雄平（カメラ・橋口　真）

    ８回２死二塁、ピレラを投ゴロに打ち取った高梨雄平（カメラ・橋口　真）

　【巨】（投手ＤＪジョンソン）吉川尚三ゴロ、松原三振、高梨の代打ウィーラー一邪飛

　◆９回（広０、巨Ｘ）

　【広】（投手中川）鈴木誠左飛、松山中飛、会沢三振

  • ９回から６番手でマウンドに上がった中川皓太（カメラ・中島　傑）

    ９回から６番手でマウンドに上がった中川皓太（カメラ・中島　傑）

試合詳細
プロ初勝利となった大江竜聖（左）は、試合後、原辰徳監督に勝利を祝福された（カメラ・橋口　真）
１回１死満塁、大城卓三（２４）がチャンスで空振り三振し、厳しい表情の原辰徳監督　（カメラ・生澤　英里香）
２回無死、鈴木誠也を遊ゴロに打ち取った畠世周（カメラ・中島　傑）
３回２死一、二塁、中飛に倒れたパーラ（カメラ・相川　和寛）
４回２死一、二塁、丸佳浩が右前適時打（左は古城茂幸コーチ）（カメラ・相川　和寛）
５回途中から２番手でマウンドに上がった鍵谷陽平（カメラ・中島　傑）
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