【巨人】写真で振り返るリリーフ陣の奮闘　連敗ストップ…広島戦試合経過

◆ＪＥＲＡセ・リ－グ 巨人２―１広島（３１日・東京ドーム）

巨人が中継ぎ陣の踏ん張りで広島に競り勝った。畠が１０４８日ぶりの先発白星を目指したが、５回１死で会沢の頭部に死球を当てて危険球退場。鍵谷の好救援から大江、大竹、高梨、中川とつないで１点差を守り切った。６回の１イニングを無安打無失点の大江がプロ４年目で初勝利。

打線は４回に亀井と丸の適時打で逆転するなど、投打の歯車がかみあって、連敗を２で止めた。

【試合経過】

◆１回（両軍０）

【広】西川投ゴロ、菊池涼二飛、ピレラ遊ゴロ

◆２回（両軍０）

【巨】炭谷死球、吉川尚三振、畠の三前バントで炭谷二進、亀井三ゴロ

◆３回（両軍０）

【広】堂林三振、田中広左飛、森下三ゴロ

◆４回（広１、巨２）

【広】西川右越３号本塁打、菊池涼中飛、ピレラ二飛、鈴木誠三振

◆５回（両軍０）

【巨】大城右飛、パーラ二ゴロ、炭谷三ゴロ

◆６回（両軍０）

【巨】（投手薮田）吉川尚遊ゴロ、大江の代打松原右前安打、亀井遊飛、坂本四球で松原二進、丸のとき薮田の暴投で松原三進、坂本二進、丸四球で満塁、岡本の三ゴロで坂本三封

◆７回（両軍０）

【巨】大城左飛、パーラ一ゴロ、炭谷三振

◆８回（両軍０）

【巨】（投手ＤＪジョンソン）吉川尚三ゴロ、松原三振、高梨の代打ウィーラー一邪飛