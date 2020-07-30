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【巨人】吉川尚輝のヘッスラ！９回２死に岡本和真が１３号…ＤｅＮＡ戦試合経過

スポーツ報知
# 巨人
６回２死三塁、吉川尚が先制となる二塁内野適時打を放ち一塁にヘッドスライディング
６回２死三塁、吉川尚が先制となる二塁内野適時打を放ち一塁にヘッドスライディング

◆ＪＥＲＡセ・リ－グ　巨人２―４ＤｅＮＡ（３０日・東京ドーム）

　巨人がＤｅＮＡに競り負けて、５カードぶりに負け越した。打線は２ケタ安打を記録しながら、得点は６回吉川尚の適時内野安打と、９回岡本の１３号ソロによる２点だけだった。

　先発のメルセデスは６回まで力投も１点リードの７回、嶺井、倉本に連続タイムリーを許し３敗目を喫した。

　【試合経過】

　◆１回（両軍０）

　【Ｄ】梶谷遊ゴロ、中井左前安打、ソト投ゴロ併殺打

  • １回１死一塁、ソトを投ゴロの併殺に抑えたメルセデス（カメラ・矢口　亨）

    １回１死一塁、ソトを投ゴロの併殺に抑えたメルセデス（カメラ・矢口　亨）

　【巨】亀井中飛、坂本左前安打、丸の投ゴロで坂本二封、岡本の三ゴロで丸二封

  • １回１死、坂本勇人が左前安打（カメラ・矢口　亨）

    １回１死、坂本勇人が左前安打（カメラ・矢口　亨）

　◆２回（両軍０）

　【Ｄ】佐野一ゴロ、ロペス右飛、宮崎遊ゴロ

　【巨】大城四球、ウィーラーの投ゴロで大城二封、パーラの二ゴロを二塁中井が失策しウィーラー三進、パーラ二進、吉川尚の一ゴロでウィーラー本塁を狙うもタッチアウト、パーラ三進、吉川尚二進、メルセデス三振

  • ２回１死一塁、中井大介の後逸の間に二塁まで進むパーラ（カメラ・中島　傑）

    ２回１死一塁、中井大介の後逸の間に二塁まで進むパーラ（カメラ・中島　傑）

　◆３回（両軍０）

　【Ｄ】戸柱、倉本ともに投ゴロ、大貫四球、梶谷一ゴロ

　【巨】亀井投ゴロ、坂本左越二塁打、丸中飛、岡本三振

  • ３回１死、坂本勇人は左フェンス直撃の二塁打を放つ（カメラ・小泉　洋樹）

    ３回１死、坂本勇人は左フェンス直撃の二塁打を放つ（カメラ・小泉　洋樹）

　◆４回（両軍０）

　【Ｄ】中井遊ゴロ、ソト右前安打、佐野の投ゴロでソト二封、ロペス遊ゴロ

  • ４回、メルセデス（左）とハイタッチをする坂本勇人（カメラ・中島　傑）

    ４回、メルセデス（左）とハイタッチをする坂本勇人（カメラ・中島　傑）

　【巨】大城左飛、ウィーラー三塁内野安打、パーラ中飛、吉川尚の中前安打でウィーラー一挙三進、メルセデスのとき吉川尚二盗、メルセデス左飛

  • ４回１死、内野安打で出塁し笑顔のウィーラー（カメラ・中島　傑）

    ４回１死、内野安打で出塁し笑顔のウィーラー（カメラ・中島　傑）

　◆５回（両軍０）

　【Ｄ】宮崎三ゴロ、戸柱三振、倉本左飛

  • ５回２死、倉本寿彦の左飛を好捕した亀井善行（９）を迎えるメルセデス（中央）らナイン（カメラ・竜田　卓）

    ５回２死、倉本寿彦の左飛を好捕した亀井善行（９）を迎えるメルセデス（中央）らナイン（カメラ・竜田　卓）

　【巨】亀井二ゴロ、坂本遊ゴロ、丸四球、岡本右飛

　◆６回（Ｄ０、巨１）

　【Ｄ】大貫三振、梶谷左飛、中井三振

　【巨】（二塁柴田）大城三振、ウィーラー左飛、パーラ右中間三塁打、吉川尚二塁内野安打でパーラ生還、メルセデス三振

  • ６回２死三塁、吉川尚輝が先制点となる二塁内野適時打を放ちヘッドスライディングで一塁に滑り込む（カメラ・竜田　卓）

    ６回２死三塁、吉川尚輝が先制点となる二塁内野適時打を放ちヘッドスライディングで一塁に滑り込む（カメラ・竜田　卓）

　◆７回（Ｄ２、巨０）

　【Ｄ】ソト二ゴロ、佐野遊ゴロ、ロペス左前安打、宮崎四球でロペス二進、戸柱の代打嶺井の左前安打でロペス一挙生還、宮崎二進、倉本の右前安打で宮崎一挙生還、嶺井一挙三進、（投手大江）大貫の代打神里左飛

  • ７回から登板した大江竜聖とハイタッチするメルセデス（左）（カメラ・小泉　洋樹）

    ７回から登板した大江竜聖とハイタッチするメルセデス（左）（カメラ・小泉　洋樹）

　【巨】（投手山崎、捕手嶺井）亀井左飛、坂本左前安打、丸三振、岡本四球で坂本二進、（投手エスコバー）大城の代打石川三ゴロ　◆８回（両軍０）

　【Ｄ】（捕手炭谷）梶谷三ゴロ、柴田二ゴロ、ソト三振

　【巨】（投手パットン）ウィーラー遊撃内野安打（代走増田大）、（投手石田）パーラの右前安打で増田大一挙三進、吉川尚の代打中島三振、大江の代打陽のときパーラ二盗、増田大本塁を狙うもタッチアウト、陽四球、亀井二ゴロ

  • ８回１死一、三塁、三塁から本塁を狙うもアウトになる増田大輝（カメラ・中島　傑）

    ８回１死一、三塁、三塁から本塁を狙うもアウトになる増田大輝（カメラ・中島　傑）

　◆９回（Ｄ２、巨１）

　【Ｄ】（投手田中豊、一塁中島、二塁増田大、左翼陽）佐野一直、ロペス遊撃内野安打（代走乙坂）、宮崎左越６号２ラン、嶺井左前安打、倉本中飛、石田の代打山下二ゴロ

　【巨】（投手三嶋、一塁ソト、中堅乙坂、右翼梶谷）坂本、丸ともに三振、岡本左越１３号本塁打、炭谷の代打重信三振

  • ９回２死、左越えソロ本塁打を放つ岡本和真

    ９回２死、左越えソロ本塁打を放つ岡本和真

試合詳細
６回２死三塁、吉川尚が先制となる二塁内野適時打を放ち一塁にヘッドスライディング
１回１死一塁、ソトを投ゴロの併殺に抑えたメルセデス（カメラ・矢口　亨）
１回１死、坂本勇人が左前安打（カメラ・矢口　亨）
２回１死一塁、中井大介の後逸の間に二塁まで進むパーラ（カメラ・中島　傑）
３回１死、坂本勇人は左フェンス直撃の二塁打を放つ（カメラ・小泉　洋樹）
４回、メルセデス（左）とハイタッチをする坂本勇人（カメラ・中島　傑）
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