【巨人】吉川尚輝のヘッスラ！９回２死に岡本和真が１３号…ＤｅＮＡ戦試合経過

◆ＪＥＲＡセ・リ－グ 巨人２―４ＤｅＮＡ（３０日・東京ドーム）
巨人がＤｅＮＡに競り負けて、５カードぶりに負け越した。打線は２ケタ安打を記録しながら、得点は６回吉川尚の適時内野安打と、９回岡本の１３号ソロによる２点だけだった。
先発のメルセデスは６回まで力投も１点リードの７回、嶺井、倉本に連続タイムリーを許し３敗目を喫した。
【試合経過】
◆１回（両軍０）
◆２回（両軍０）
【Ｄ】佐野一ゴロ、ロペス右飛、宮崎遊ゴロ
【巨】大城四球、ウィーラーの投ゴロで大城二封、パーラの二ゴロを二塁中井が失策しウィーラー三進、パーラ二進、吉川尚の一ゴロでウィーラー本塁を狙うもタッチアウト、パーラ三進、吉川尚二進、メルセデス三振
◆３回（両軍０）
【Ｄ】戸柱、倉本ともに投ゴロ、大貫四球、梶谷一ゴロ
◆４回（両軍０）
◆５回（両軍０）
【巨】亀井二ゴロ、坂本遊ゴロ、丸四球、岡本右飛
◆６回（Ｄ０、巨１）
【Ｄ】大貫三振、梶谷左飛、中井三振
【巨】（二塁柴田）大城三振、ウィーラー左飛、パーラ右中間三塁打、吉川尚二塁内野安打でパーラ生還、メルセデス三振
◆７回（Ｄ２、巨０）
【Ｄ】ソト二ゴロ、佐野遊ゴロ、ロペス左前安打、宮崎四球でロペス二進、戸柱の代打嶺井の左前安打でロペス一挙生還、宮崎二進、倉本の右前安打で宮崎一挙生還、嶺井一挙三進、（投手大江）大貫の代打神里左飛
【巨】（投手山崎、捕手嶺井）亀井左飛、坂本左前安打、丸三振、岡本四球で坂本二進、（投手エスコバー）大城の代打石川三ゴロ ◆８回（両軍０）
【Ｄ】（捕手炭谷）梶谷三ゴロ、柴田二ゴロ、ソト三振
【巨】（投手パットン）ウィーラー遊撃内野安打（代走増田大）、（投手石田）パーラの右前安打で増田大一挙三進、吉川尚の代打中島三振、大江の代打陽のときパーラ二盗、増田大本塁を狙うもタッチアウト、陽四球、亀井二ゴロ
◆９回（Ｄ２、巨１）
【Ｄ】（投手田中豊、一塁中島、二塁増田大、左翼陽）佐野一直、ロペス遊撃内野安打（代走乙坂）、宮崎左越６号２ラン、嶺井左前安打、倉本中飛、石田の代打山下二ゴロ