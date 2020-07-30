【巨人】吉川尚輝のヘッスラ！９回２死に岡本和真が１３号…ＤｅＮＡ戦試合経過

◆ＪＥＲＡセ・リ－グ 巨人２―４ＤｅＮＡ（３０日・東京ドーム）

巨人がＤｅＮＡに競り負けて、５カードぶりに負け越した。打線は２ケタ安打を記録しながら、得点は６回吉川尚の適時内野安打と、９回岡本の１３号ソロによる２点だけだった。

先発のメルセデスは６回まで力投も１点リードの７回、嶺井、倉本に連続タイムリーを許し３敗目を喫した。

【試合経過】

１回１死一塁、ソトを投ゴロの併殺に抑えたメルセデス（カメラ・矢口 亨）

【Ｄ】梶谷遊ゴロ、中井左前安打、ソト投ゴロ併殺打

１回１死、坂本勇人が左前安打（カメラ・矢口 亨）

【Ｄ】佐野一ゴロ、ロペス右飛、宮崎遊ゴロ

２回１死一塁、中井大介の後逸の間に二塁まで進むパーラ（カメラ・中島 傑）

【巨】大城四球、ウィーラーの投ゴロで大城二封、パーラの二ゴロを二塁中井が失策しウィーラー三進、パーラ二進、吉川尚の一ゴロでウィーラー本塁を狙うもタッチアウト、パーラ三進、吉川尚二進、メルセデス三振

【Ｄ】戸柱、倉本ともに投ゴロ、大貫四球、梶谷一ゴロ

３回１死、坂本勇人は左フェンス直撃の二塁打を放つ（カメラ・小泉 洋樹）

【巨】亀井投ゴロ、坂本左越二塁打、丸中飛、岡本三振

４回、メルセデス（左）とハイタッチをする坂本勇人（カメラ・中島 傑）

【巨】大城左飛、ウィーラー三塁内野安打、パーラ中飛、吉川尚の中前安打でウィーラー一挙三進、メルセデスのとき吉川尚二盗、メルセデス左飛

５回２死、倉本寿彦の左飛を好捕した亀井善行（９）を迎えるメルセデス（中央）らナイン（カメラ・竜田 卓）

６回２死三塁、吉川尚輝が先制点となる二塁内野適時打を放ちヘッドスライディングで一塁に滑り込む（カメラ・竜田 卓）

【巨】（二塁柴田）大城三振、ウィーラー左飛、パーラ右中間三塁打、吉川尚二塁内野安打でパーラ生還、メルセデス三振

【Ｄ】ソト二ゴロ、佐野遊ゴロ、ロペス左前安打、宮崎四球でロペス二進、戸柱の代打嶺井の左前安打でロペス一挙生還、宮崎二進、倉本の右前安打で宮崎一挙生還、嶺井一挙三進、（投手大江）大貫の代打神里左飛