ＥＶＩＬ、タッグで８・２９決戦の相手・内藤に完勝「神宮までとことん追い込んでやる」…新日・浜松大会全成績

◆新日本プロレス「ＳＵＭＭＥＲ ＳＴＲＵＧＧＬＥ ２０２０」大会（２９日、静岡・アクトシティ浜松、観衆５９９人）
メインイベントのタッグマッチでＩＷＧＰヘビーとインターコンチネンタルの２冠王・ＥＶＩＬ（３３）が次期挑戦者・内藤哲也（３８）率いる「ロス・インゴベルナブレス・デ・ハポン」（ＬＩＪ）軍と激突。ＥＶＩＬは「バレット・クラブ」の新たなパレハ（一味）・ディック東郷（５０）の場外からの加勢もあり、ＢＵＳＨＩに必殺のＥＶＩＬ（変型大外刈り）を決め、完勝した。
試合後、マイクを持ったＥＶＩＬは２１年ぶりに開催される８・２９神宮球場大会で自身の２冠に挑戦する内藤を「神宮までとことん追い込んでやる」と挑発した。
▽８人タッグマッチ２０分１本勝負
〇ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ、石井智宏、後藤洋央紀、矢野通（１０分２４秒 バタフライロック）田口隆祐、小島聡、本間朋晃、ゲイブリエル・キッド●
▽タッグマッチ２０分１本勝負
〇ＳＡＮＡＤＡ、鷹木信悟（９分２９秒 スタンディング式Ｓｋｕｌｌ Ｅｎｄ）真壁刀義、辻陽太●
▽タッグマッチ３０分１本勝負
〇エル・デスペラード、鈴木みのる（１２分０２秒 ピンチェ・ロコ→体固め）永田裕志、上村優也●
▽８人タッグマッチ３０分１本勝負
〇飯伏幸太、棚橋弘至、天山広吉、マスター・ワト（１０分５５秒 カミゴェ→片エビ固め）タイチ、ザック・セイバーＪｒ．、金丸義信、ＤＯＵＫＩ●
▽タッグマッチ３０分１本勝負
〇高橋裕二郎、外道（１０分５８秒 ピンプジュース→体固め）オカダ・カズチカ、ＳＨＯ●
▽タッグマッチ３０分１本勝負
〇ＥＶＩＬ、石森太二（１１分２５秒 ＥＶＩＬ→体固め）内藤哲也、ＢＵＳＨＩ●