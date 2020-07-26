【巨人】写真で振り返る４発快勝　田中豊樹デビュー…ヤクルト戦試合経過

◆ＪＥＲＡセ・リ－グ ヤクルト４―９巨人（２６日・神宮）

巨人は打線がつながり４―９で快勝。２位ヤクルトとのゲーム差を３・５に広げた。初回いきなり５点を奪う猛攻。１番・亀井、２番坂本が連打で出塁。３番・丸は左中間を破る適時二塁打で先制。なおも無死二、三塁で４番・岡本が左前適時打。続く大城は無死一、三塁で中犠飛。２死二塁では７番・吉川尚が３戦連発となる６号２ランで試合を有利に進めた。

３点リードの３回は４番・岡本が１１号ソロ。４回は坂本が４号２ラン。６回には先頭の亀井が２号ソロと一発攻勢で桜井を援護した。

大量リードを受けてマウンドに上がった先発の桜井は、１回に２点を失ったものの、７回２／３を投げ１１６球６安打４四死球４失点の力投。２番手の大江は８回２死二塁で山崎を空振り三振に抑え、反撃を封じた。

９回はこの日、支配下契約された田中が背番号「０１８」のユニホームで登板。３者凡退に抑え試合を締めくくった。今後は上原浩治、菅野智之らがつけた「１９」を背負う。

【試合経過】

◆１回（巨５、ヤ２）

【ヤ】坂口右越２号本塁打、山田哲中前安打、青木、村上ともに四球で満塁、山崎の二ゴロで山田哲生還、青木三進、村上二封、エスコバー遊ゴロ併殺打

◆２回（両軍０）

【巨】桜井三振、亀井二直、坂本二ゴロ

◆３回（巨１、ヤ０）

【ヤ】坂口左飛、山田哲中飛、青木投ゴロ

◆４回（巨２、ヤ０）

【ヤ】村上二飛、山崎三振、エスコバー右中間二塁打、広岡遊ゴロ

◆５回（両軍０）

【巨】ウィーラー三振、吉川尚二ゴロ、炭谷右前安打、桜井捕ゴロ

◆６回（巨１、ヤ０）

【ヤ】（右翼重信）青木、村上ともに二ゴロ、山崎一飛

◆７回（両軍０）

【巨】ウィーラー死球（代走陽岱鋼）、吉川尚の二ゴロで陽岱鋼二封、炭谷右飛、桜井三振

【ヤ】（左翼重信、右翼陽岱鋼）エスコバー、広岡ともに二飛、古賀遊ゴロ

◇８回（巨０、ヤ２）

◇９回（両軍０）