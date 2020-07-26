【巨人】写真で振り返る４発快勝　田中豊樹デビュー…ヤクルト戦試合経過

◆ＪＥＲＡセ・リ－グ ヤクルト４―９巨人（２６日・神宮）
巨人は打線がつながり４―９で快勝。２位ヤクルトとのゲーム差を３・５に広げた。初回いきなり５点を奪う猛攻。１番・亀井、２番坂本が連打で出塁。３番・丸は左中間を破る適時二塁打で先制。なおも無死二、三塁で４番・岡本が左前適時打。続く大城は無死一、三塁で中犠飛。２死二塁では７番・吉川尚が３戦連発となる６号２ランで試合を有利に進めた。
３点リードの３回は４番・岡本が１１号ソロ。４回は坂本が４号２ラン。６回には先頭の亀井が２号ソロと一発攻勢で桜井を援護した。
大量リードを受けてマウンドに上がった先発の桜井は、１回に２点を失ったものの、７回２／３を投げ１１６球６安打４四死球４失点の力投。２番手の大江は８回２死二塁で山崎を空振り三振に抑え、反撃を封じた。
９回はこの日、支配下契約された田中が背番号「０１８」のユニホームで登板。３者凡退に抑え試合を締めくくった。今後は上原浩治、菅野智之らがつけた「１９」を背負う。
【試合経過】
◆１回（巨５、ヤ２）
【巨】亀井三塁内野安打、坂本の遊撃内野安打で亀井二進、丸の左中間二塁打で亀井生還、坂本三進、岡本の左前安打で坂本生還、丸三進、大城の中前犠飛で丸生還、ウィーラー左中間二塁打で岡本一挙本塁狙うもタッチアウト、吉川尚左越６号２ラン、炭谷二飛
【ヤ】坂口右越２号本塁打、山田哲中前安打、青木、村上ともに四球で満塁、山崎の二ゴロで山田哲生還、青木三進、村上二封、エスコバー遊ゴロ併殺打
◆２回（両軍０）
【巨】桜井三振、亀井二直、坂本二ゴロ
◆３回（巨１、ヤ０）
【巨】丸三振、岡本中越１１号本塁打、大城三振、ウィーラー四球、（投手寺島）吉川尚のとき捕逸でウィーラー二進、吉川尚の二塁内野安打でウィーラー三進、炭谷のとき吉川尚二盗、炭谷三振
【ヤ】坂口左飛、山田哲中飛、青木投ゴロ
◆４回（巨２、ヤ０）
【巨】桜井四球、亀井の遊ゴロで桜井二封、坂本のとき暴投で亀井二進、坂本右中間４号２ラン、丸右中間二塁打、岡本三ゴロ、大城中飛
【ヤ】村上二飛、山崎三振、エスコバー右中間二塁打、広岡遊ゴロ
◆５回（両軍０）
【巨】ウィーラー三振、吉川尚二ゴロ、炭谷右前安打、桜井捕ゴロ
◆６回（巨１、ヤ０）
【ヤ】（右翼重信）青木、村上ともに二ゴロ、山崎一飛
◆７回（両軍０）
【巨】ウィーラー死球（代走陽岱鋼）、吉川尚の二ゴロで陽岱鋼二封、炭谷右飛、桜井三振
【ヤ】（左翼重信、右翼陽岱鋼）エスコバー、広岡ともに二飛、古賀遊ゴロ
◇８回（巨０、ヤ２）
【ヤ】（一塁中島、三塁北村、遊撃増田大、中堅松原）西田左越３号本塁打、坂口中前安打（代走宮本）、山田哲の三ゴロで宮本二封（代走西浦）、青木捕邪飛、村上の右中間二塁打で西浦一挙生還、（投手大江）山崎三振
◇９回（両軍０）
【巨】（二塁宮本、三塁西浦、左翼広岡、中堅渡辺）中島三振、陽岱鋼右飛、吉川尚四球、炭谷三振