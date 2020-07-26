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【ソフトバンク】ＰＣＲ検査で全員陰性

スポーツ報知
# 野球# プロ野球# ソフトバンク

　ソフトバンクは２２、２３日に監督、コーチ、選手ら２０２人にＰＣＲ検査を実施。２１日に体調不良を訴え、静養中の立花義家打撃コーチ（６１）を含む全員が陰性だったと発表した。

　今後も月１度、検査を行う。

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