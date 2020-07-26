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【ソフトバンク】ＰＣＲ検査で全員陰性
2020年7月26日 11時45分
スポーツ報知
# 野球
# プロ野球
# ソフトバンク
ソフトバンクは２２、２３日に監督、コーチ、選手ら２０２人にＰＣＲ検査を実施。２１日に体調不良を訴え、静養中の立花義家打撃コーチ（６１）を含む全員が陰性だったと発表した。
今後も月１度、検査を行う。
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