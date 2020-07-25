【巨人】写真で振り返るＧ打線の粘り　９回同点に追いついた…ヤクルト戦試合経過

◆ＪＥＲＡセ・リ－グ ヤクルト―巨人（２５日・神宮）

巨人は今季初のサヨナラ負けを喫した。３点を追う６回から小刻みに得点。丸が２発、ウィーラー、吉川尚がアーチをかけるなど９回表に追いついたが、その裏、中川が満塁のピンチを背負い、代打・川端に三遊間を破られた。

サンチェスが試合前練習で右肩の違和感を訴え、先発を回避。急きょ先発した沢村は４回途中２失点の粘投を見せた。

【試合経過】

◆１回（巨１、ヤ２）

◆２回（両軍０）

【巨】ウィーラー右飛、炭谷、沢村ともに三振

◆３回（両軍０）

【巨】吉川尚左飛、坂本右飛、丸二ゴロ

【ヤ】山田哲中飛、青木四球、村上の一ゴロで青木二進、山崎二ゴロ

◆４回（両軍０）

【巨】岡本三振、亀井左飛、中島投ゴロ

◆５回（巨０、ヤ２）

【巨】ウィーラー三直、炭谷遊ゴロ、重信三振

◆６回（巨０、ヤ１）

【ヤ】（投手堀岡）広岡右越１号本塁打、西田左前安打、小川の投前バントで西田二進、坂口の右前安打で西田三進、山田哲三振、青木四球で満塁、村上二ゴロ

◆７回（巨１、ヤ０）

【ヤ】（投手鍵谷、左翼石川）山崎左飛、エスコバー三飛、広岡三振

◆８回（巨１、ヤ０）

【ヤ】西田左前安打（代走渡辺）、西浦の投前バントで渡辺二進、（投手高梨）坂口の一ゴロで渡辺三進、宮本の代打荒木二飛