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【巨人】写真で振り返るＧ打線の粘り　９回同点に追いついた…ヤクルト戦試合経過

スポーツ報知
# 巨人
サヨナラ負けし静まり返るナインに声をかける原辰徳監督（中央）（カメラ・中島　傑）
サヨナラ負けし静まり返るナインに声をかける原辰徳監督（中央）（カメラ・中島　傑）

◆ＪＥＲＡセ・リ－グ　ヤクルト―巨人（２５日・神宮）

　巨人は今季初のサヨナラ負けを喫した。３点を追う６回から小刻みに得点。丸が２発、ウィーラー、吉川尚がアーチをかけるなど９回表に追いついたが、その裏、中川が満塁のピンチを背負い、代打・川端に三遊間を破られた。

　サンチェスが試合前練習で右肩の違和感を訴え、先発を回避。急きょ先発した沢村は４回途中２失点の粘投を見せた。

　【試合経過】

　◆１回（巨１、ヤ２）

　【巨】吉川尚一ゴロ、坂本右飛、丸左中間６号本塁打、岡本四球、亀井の中前安打で岡本二進、中島三ゴロ

  • １回２死、丸佳浩が左中間ソロ本塁打を放つ（投手・小川泰弘、捕手・西田明央）　（カメラ・生澤　英里香）

    １回２死、丸佳浩が左中間ソロ本塁打を放つ（投手・小川泰弘、捕手・西田明央）　（カメラ・生澤　英里香）

　【ヤ】坂口三振、山田哲左翼線二塁打、青木右越６号２ラン、村上二ゴロ、山崎左飛

  • 力投する沢村拓一（カメラ・矢口　亨）

    力投する沢村拓一（カメラ・矢口　亨）

　◆２回（両軍０）

　【巨】ウィーラー右飛、炭谷、沢村ともに三振

　【ヤ】エスコバー三邪飛、広岡三振、西田中前安打、小川四球で西田二進、坂口三邪飛

  • ２回２死、西田明央の中前安打の打球に飛びつく坂本勇人（カメラ・中島　傑）

    ２回２死、西田明央の中前安打の打球に飛びつく坂本勇人（カメラ・中島　傑）

　◆３回（両軍０）

　【巨】吉川尚左飛、坂本右飛、丸二ゴロ

　【ヤ】山田哲中飛、青木四球、村上の一ゴロで青木二進、山崎二ゴロ

　◆４回（両軍０）

　【巨】岡本三振、亀井左飛、中島投ゴロ

　【ヤ】エスコバー左前安打、広岡三振、西田死球でエスコバー二進、小川の捕前バントを捕手炭谷が失策し満塁、（投手大江、一塁ウィーラー、左翼重信）坂口二ゴロ併殺打

  • ４回、無失点に抑え笑顔でベンチに戻る坂本勇人（カメラ・中島　傑）

    ４回、無失点に抑え笑顔でベンチに戻る坂本勇人（カメラ・中島　傑）

　◆５回（巨０、ヤ２）

　【巨】ウィーラー三直、炭谷遊ゴロ、重信三振

　【ヤ】山田哲四球、青木四球で山田哲二進、村上三振、山崎の右前安打を右翼亀井が後逸し山田哲、青木ともに生還、山崎は本塁を狙うもタッチアウト、エスコバー三振

  • ５回１死一、二塁、山崎晃大朗（左）に右前適時打を打たれベースカバーに走る大江竜聖（カメラ・中島　傑）

    ５回１死一、二塁、山崎晃大朗（左）に右前適時打を打たれベースカバーに走る大江竜聖（カメラ・中島　傑）

　◆６回（巨０、ヤ１）

　【巨】吉川尚投ゴロ、坂本右飛、丸右中間７号本塁打、岡本三ゴロ

  • ６回２死、小川泰弘（手前）から２本目本塁打を放つ丸佳浩（カメラ・中島　傑）

    ６回２死、小川泰弘（手前）から２本目本塁打を放つ丸佳浩（カメラ・中島　傑）

　【ヤ】（投手堀岡）広岡右越１号本塁打、西田左前安打、小川の投前バントで西田二進、坂口の右前安打で西田三進、山田哲三振、青木四球で満塁、村上二ゴロ

　◆７回（巨１、ヤ０）

　【巨】（二塁宮本）亀井左飛、堀岡の代打石川二飛、ウィーラー右越３号本塁打、炭谷左前安打、重信三振

  • ７回２死、右越えソロ本塁打を放ち笑顔のウィーラー（カメラ・中島　傑）

    ７回２死、右越えソロ本塁打を放ち笑顔のウィーラー（カメラ・中島　傑）

　【ヤ】（投手鍵谷、左翼石川）山崎左飛、エスコバー三飛、広岡三振

　◆８回（巨１、ヤ０）

　【巨】（投手清水、三塁西浦）吉川尚左越５号本塁打、坂本二ゴロ、丸三振、岡本中前安打、亀井二ゴロ

  • ８回無死、左越えソロを放つ吉川尚輝（カメラ・中島　傑）

    ８回無死、左越えソロを放つ吉川尚輝（カメラ・中島　傑）

　【ヤ】西田左前安打（代走渡辺）、西浦の投前バントで渡辺二進、（投手高梨）坂口の一ゴロで渡辺三進、宮本の代打荒木二飛

　◆９回（巨１、ヤ１Ｘ）

　【巨】（投手石山、捕手井野、二塁荒木、中堅渡辺）石川中前安打（代走増田大）、ウィーラーの中前安打で増田大一挙三進、炭谷の代打陽の中犠飛で増田大生還、高梨の代打松原の左中間二塁打でウィーラー三進、吉川尚三飛、坂本四球で満塁、丸の遊ゴロで坂本二封

  • ９回１死一塁、松原聖弥が左中間二塁打を放つ（捕手・井野卓）（カメラ・生澤　英里香）

    ９回１死一塁、松原聖弥が左中間二塁打を放つ（捕手・井野卓）（カメラ・生澤　英里香）

　【ヤ】（投手中川、捕手岸田、遊撃増田大、左翼亀井、中堅松原、右翼陽）青木中越二塁打（代走上田）、村上申告敬遠、山崎の三前バントで上田三進、村上二進、エスコバー申告敬遠、井野の代打川端の左前安打で上田生還

  • ９回１死満塁、川端慎吾がサヨナラ打を打つ（投手・中川皓太、捕手・岸田行倫）　（カメラ・生澤　英里香）

    ９回１死満塁、川端慎吾がサヨナラ打を打つ（投手・中川皓太、捕手・岸田行倫）　（カメラ・生澤　英里香）

試合詳細
サヨナラ負けし静まり返るナインに声をかける原辰徳監督（中央）（カメラ・中島　傑）
１回２死、丸佳浩が左中間ソロ本塁打を放つ（投手・小川泰弘、捕手・西田明央）　（カメラ・生澤　英里香）
力投する沢村拓一（カメラ・矢口　亨）
２回２死、西田明央の中前安打の打球に飛びつく坂本勇人（カメラ・中島　傑）
４回、無失点に抑え笑顔でベンチに戻る坂本勇人（カメラ・中島　傑）
５回１死一、二塁、山崎晃大朗（左）に右前適時打を打たれベースカバーに走る大江竜聖（カメラ・中島　傑）
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