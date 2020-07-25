【巨人】写真で振り返るＧ打線の粘り　９回同点に追いついた…ヤクルト戦試合経過

◆ＪＥＲＡセ・リ－グ ヤクルト―巨人（２５日・神宮）
巨人は今季初のサヨナラ負けを喫した。３点を追う６回から小刻みに得点。丸が２発、ウィーラー、吉川尚がアーチをかけるなど９回表に追いついたが、その裏、中川が満塁のピンチを背負い、代打・川端に三遊間を破られた。
サンチェスが試合前練習で右肩の違和感を訴え、先発を回避。急きょ先発した沢村は４回途中２失点の粘投を見せた。
【試合経過】
◆１回（巨１、ヤ２）
◆２回（両軍０）
【巨】ウィーラー右飛、炭谷、沢村ともに三振
◆３回（両軍０）
【巨】吉川尚左飛、坂本右飛、丸二ゴロ
【ヤ】山田哲中飛、青木四球、村上の一ゴロで青木二進、山崎二ゴロ
◆４回（両軍０）
【巨】岡本三振、亀井左飛、中島投ゴロ
【ヤ】エスコバー左前安打、広岡三振、西田死球でエスコバー二進、小川の捕前バントを捕手炭谷が失策し満塁、（投手大江、一塁ウィーラー、左翼重信）坂口二ゴロ併殺打
◆５回（巨０、ヤ２）
【巨】ウィーラー三直、炭谷遊ゴロ、重信三振
【ヤ】山田哲四球、青木四球で山田哲二進、村上三振、山崎の右前安打を右翼亀井が後逸し山田哲、青木ともに生還、山崎は本塁を狙うもタッチアウト、エスコバー三振
◆６回（巨０、ヤ１）
【ヤ】（投手堀岡）広岡右越１号本塁打、西田左前安打、小川の投前バントで西田二進、坂口の右前安打で西田三進、山田哲三振、青木四球で満塁、村上二ゴロ
◆７回（巨１、ヤ０）
【ヤ】（投手鍵谷、左翼石川）山崎左飛、エスコバー三飛、広岡三振
◆８回（巨１、ヤ０）
【ヤ】西田左前安打（代走渡辺）、西浦の投前バントで渡辺二進、（投手高梨）坂口の一ゴロで渡辺三進、宮本の代打荒木二飛
◆９回（巨１、ヤ１Ｘ）
【巨】（投手石山、捕手井野、二塁荒木、中堅渡辺）石川中前安打（代走増田大）、ウィーラーの中前安打で増田大一挙三進、炭谷の代打陽の中犠飛で増田大生還、高梨の代打松原の左中間二塁打でウィーラー三進、吉川尚三飛、坂本四球で満塁、丸の遊ゴロで坂本二封
【ヤ】（投手中川、捕手岸田、遊撃増田大、左翼亀井、中堅松原、右翼陽）青木中越二塁打（代走上田）、村上申告敬遠、山崎の三前バントで上田三進、村上二進、エスコバー申告敬遠、井野の代打川端の左前安打で上田生還