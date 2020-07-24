【巨人】写真で振り返る“神宮花火”３発　投手陣も継投で踏ん張った…ヤクルト戦試合経過

◆ＪＥＲＡセ・リ－グ ヤクルト５―５巨人＝延長１０回規定により引き分け＝（２４日・神宮）

巨人が５点差を追いついてヤクルトと引き分けに持ち込んだ。先発・今村が２回もたずに５失点でＫＯされたが、４回に大城が２戦連発となる４号２ラン。７回には吉川尚の４号ソロなどで１点差に迫ると、丸がバックスクリーンへ同点の５号ソロを運んだ。

投手陣は２番手以降がゼロに抑えるなど継投もはまった。

【試合経過】

【ヤ】エスコバー四球、山崎の右前安打でエスコバー二進、井野一前バントで二、三塁、（左翼ウィーラー、右翼亀井）吉田喜の右翼線安打でエスコバー、山崎一挙生還、坂口の一ゴロタッチアウトで吉田喜二進、山田哲の左翼線安打で吉田喜一挙生還、青木の左中間二塁打で山田哲生還、村上の右前安打で青木一挙生還、（投手堀岡）西浦のとき村上二盗、西浦四球、エスコバー一飛