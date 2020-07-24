【巨人】写真で振り返る“神宮花火”３発　投手陣も継投で踏ん張った…ヤクルト戦試合経過

◆ＪＥＲＡセ・リ－グ ヤクルト５―５巨人＝延長１０回規定により引き分け＝（２４日・神宮）
巨人が５点差を追いついてヤクルトと引き分けに持ち込んだ。先発・今村が２回もたずに５失点でＫＯされたが、４回に大城が２戦連発となる４号２ラン。７回には吉川尚の４号ソロなどで１点差に迫ると、丸がバックスクリーンへ同点の５号ソロを運んだ。
投手陣は２番手以降がゼロに抑えるなど継投もはまった。
【試合経過】
◆１回（両軍０）
【巨】亀井三ゴロ、坂本三振、丸二ゴロ
【ヤ】坂口左邪飛、山田哲四球、青木三振、村上四球で山田哲二進、西浦三振
◆２回（巨０、ヤ５）
【巨】岡本三振、大城中前安打、中島二飛、パーラ二ゴロ
【ヤ】エスコバー四球、山崎の右前安打でエスコバー二進、井野一前バントで二、三塁、（左翼ウィーラー、右翼亀井）吉田喜の右翼線安打でエスコバー、山崎一挙生還、坂口の一ゴロタッチアウトで吉田喜二進、山田哲の左翼線安打で吉田喜一挙生還、青木の左中間二塁打で山田哲生還、村上の右前安打で青木一挙生還、（投手堀岡）西浦のとき村上二盗、西浦四球、エスコバー一飛
◆３回（両軍０）
【巨】吉川尚四球、堀岡の代打岸田の二ゴロで吉川尚二進、亀井の左前安打で吉川尚三進、坂本左飛、丸投ゴロ
◆４回（巨２、ヤ０）
【巨】岡本四球、大城右越４号２ラン、中島左越安打、ウィーラーの中前安打で中島一挙三進、吉川尚三振、大江の代打石川投ゴロ併殺打
◆５回（両軍０）
◆６回（両軍０）
【巨】（投手マクガフ）大城三振、中島、ウィーラーともに右飛
◆７回（巨３、ヤ０）
【巨】（投手梅野）吉川尚右越４号本塁打、重信右越エンタイトル二塁打、亀井の右飛で重信三進、坂本の右犠飛で重信生還、丸中越５号本塁打、岡本四球、（投手長谷川）大城の左前安打で岡本二進、高梨の代打北村四球で満塁、ウィーラー三振
【ヤ】（投手高木、一塁北村）青木左飛、村上一ゴロ、西浦右飛
◆８回（両軍０）
【巨】（投手清水）吉川尚投ゴロ、重信、亀井ともに二ゴロ
◆９回（両軍０）
【巨】（投手石山、捕手古賀）坂本左飛、丸三振、岡本左飛
【ヤ】（投手中川、中堅陽岱鋼）石山の代打荒木左飛、坂口二ゴロ、山田哲左飛
◆１０回（両軍０）
【巨】（投手星、中堅上田）大城中前安打、北村の投ゴロで大城二封（代走増田大）、陽岱鋼の三ゴロで増田大二進、（投手中沢）吉川尚左飛