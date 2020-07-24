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【巨人】写真で振り返る“神宮花火”３発　投手陣も継投で踏ん張った…ヤクルト戦試合経過

スポーツ報知
# 巨人
７回無死、右越えに４号ソロ本塁打を放つ吉川尚輝（左は古城茂幸内野守備走塁コーチ
７回無死、右越えに４号ソロ本塁打を放つ吉川尚輝（左は古城茂幸内野守備走塁コーチ

◆ＪＥＲＡセ・リ－グ　ヤクルト５―５巨人＝延長１０回規定により引き分け＝（２４日・神宮）

　巨人が５点差を追いついてヤクルトと引き分けに持ち込んだ。先発・今村が２回もたずに５失点でＫＯされたが、４回に大城が２戦連発となる４号２ラン。７回には吉川尚の４号ソロなどで１点差に迫ると、丸がバックスクリーンへ同点の５号ソロを運んだ。

　投手陣は２番手以降がゼロに抑えるなど継投もはまった。

　【試合経過】

　◆１回（両軍０）

　【巨】亀井三ゴロ、坂本三振、丸二ゴロ

　【ヤ】坂口左邪飛、山田哲四球、青木三振、村上四球で山田哲二進、西浦三振

　◆２回（巨０、ヤ５）

　【巨】岡本三振、大城中前安打、中島二飛、パーラ二ゴロ

　【ヤ】エスコバー四球、山崎の右前安打でエスコバー二進、井野一前バントで二、三塁、（左翼ウィーラー、右翼亀井）吉田喜の右翼線安打でエスコバー、山崎一挙生還、坂口の一ゴロタッチアウトで吉田喜二進、山田哲の左翼線安打で吉田喜一挙生還、青木の左中間二塁打で山田哲生還、村上の右前安打で青木一挙生還、（投手堀岡）西浦のとき村上二盗、西浦四球、エスコバー一飛

  • ２回２死一塁、青木宣親の左中間適時二塁打で一塁走者・山田哲人（左）の生還を許した今村信貴（捕手は大城卓三＝カメラ・宮崎　亮太）

    ２回２死一塁、青木宣親の左中間適時二塁打で一塁走者・山田哲人（左）の生還を許した今村信貴（捕手は大城卓三＝カメラ・宮崎　亮太）

　◆３回（両軍０）

　【巨】吉川尚四球、堀岡の代打岸田の二ゴロで吉川尚二進、亀井の左前安打で吉川尚三進、坂本左飛、丸投ゴロ

　【ヤ】（投手大江）山崎左飛、井野三振、吉田喜二ゴロ

  • ３回から３番手でマウンドに上がった大江竜聖（カメラ・中島　傑）

    ３回から３番手でマウンドに上がった大江竜聖（カメラ・中島　傑）

　◆４回（巨２、ヤ０）

　【巨】岡本四球、大城右越４号２ラン、中島左越安打、ウィーラーの中前安打で中島一挙三進、吉川尚三振、大江の代打石川投ゴロ併殺打

  • ４回無死一塁、右越えに４号となる２点本塁打を放つ大城卓三（カメラ・泉　貫太）

    ４回無死一塁、右越えに４号となる２点本塁打を放つ大城卓三（カメラ・泉　貫太）

　【ヤ】（投手宮国）坂口右前安打、山田哲右飛、青木の右前安打で坂口二進、村上三振、西浦二ゴロ

  • ４回から４番手でマウンドに上がった宮国椋丞（カメラ・中島　傑）

    ４回から４番手でマウンドに上がった宮国椋丞（カメラ・中島　傑）

　◆５回（両軍０）

　【巨】亀井三振、坂本左前安打、丸四球で坂本二進、岡本遊ゴロ併殺打

  • ５回１死、左前安打を放つ坂本勇人（カメラ・池内　雅彦）

    ５回１死、左前安打を放つ坂本勇人（カメラ・池内　雅彦）

　【ヤ】エスコバー二ゴロ、山崎四球、井野投ゴロ併殺打

  • ５回１死一塁、井野卓（後方）を併殺打に打ち取る宮国椋丞（カメラ・宮崎　亮太）

    ５回１死一塁、井野卓（後方）を併殺打に打ち取る宮国椋丞（カメラ・宮崎　亮太）

　◆６回（両軍０）

　【巨】（投手マクガフ）大城三振、中島、ウィーラーともに右飛

　【ヤ】マクガフの代打雄平二ゴロ、（投手高梨、一塁ウィーラー、左翼重信）坂口遊ゴロ、山田哲三振

  • ６回途中から５番手でマウンドに上がった高梨雄平（カメラ・中島　傑）

    ６回途中から５番手でマウンドに上がった高梨雄平（カメラ・中島　傑）

　◆７回（巨３、ヤ０）

　【巨】（投手梅野）吉川尚右越４号本塁打、重信右越エンタイトル二塁打、亀井の右飛で重信三進、坂本の右犠飛で重信生還、丸中越５号本塁打、岡本四球、（投手長谷川）大城の左前安打で岡本二進、高梨の代打北村四球で満塁、ウィーラー三振

  • ７回２死、中越えに５号となる同点のソロ本塁打を放った丸佳浩（左）は自らの代名詞であるマルポーズで迎えられる（カメラ・泉　貫太）

    ７回２死、中越えに５号となる同点のソロ本塁打を放った丸佳浩（左）は自らの代名詞であるマルポーズで迎えられる（カメラ・泉　貫太）

　【ヤ】（投手高木、一塁北村）青木左飛、村上一ゴロ、西浦右飛

　◆８回（両軍０）

　【巨】（投手清水）吉川尚投ゴロ、重信、亀井ともに二ゴロ

　【ヤ】（投手大竹）エスコバー三ゴロ、山崎二ゴロ、井野の代打宮本三ゴロ

  • ８回１死、山崎晃大朗（左）を二ゴロに打ち取る大竹寛（カメラ・宮崎　亮太）

    ８回１死、山崎晃大朗（左）を二ゴロに打ち取る大竹寛（カメラ・宮崎　亮太）

　◆９回（両軍０）

　【巨】（投手石山、捕手古賀）坂本左飛、丸三振、岡本左飛

　【ヤ】（投手中川、中堅陽岱鋼）石山の代打荒木左飛、坂口二ゴロ、山田哲左飛

　◆１０回（両軍０）

　【巨】（投手星、中堅上田）大城中前安打、北村の投ゴロで大城二封（代走増田大）、陽岱鋼の三ゴロで増田大二進、（投手中沢）吉川尚左飛

　【ヤ】（一塁陽岱鋼、左翼増田大、中堅重信）青木中前安打（代走渡辺）、村上三振、西浦投ゴロ併殺打

  • ２イニングを無失点に抑え大城卓三（左）とエアタッチする中川皓太（カメラ・池内　雅彦）

    ２イニングを無失点に抑え大城卓三（左）とエアタッチする中川皓太（カメラ・池内　雅彦）

試合詳細
７回無死、右越えに４号ソロ本塁打を放つ吉川尚輝（左は古城茂幸内野守備走塁コーチ
２回２死一塁、青木宣親の左中間適時二塁打で一塁走者・山田哲人（左）の生還を許した今村信貴（捕手は大城卓三＝カメラ・宮崎　亮太）
３回から３番手でマウンドに上がった大江竜聖（カメラ・中島　傑）
４回無死一塁、右越えに４号となる２点本塁打を放つ大城卓三（カメラ・泉　貫太）
４回から４番手でマウンドに上がった宮国椋丞（カメラ・中島　傑）
５回１死、左前安打を放つ坂本勇人（カメラ・池内　雅彦）
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