本野美樹が赤林檎下し暫定王者に「ＲＩＺＩＮに出たい」…ＤＥＥＰ　ＪＥＷＥＬＳ全試合結果

ＤＥＥＰ ＪＥＷＥＬＳストロー級暫定王者に輝いた本野美樹

◆ＤＥＥＰ ＪＥＷＥＬＳ ２９（２３日、新宿ＦＡＣＥ）

女子格闘技団体「ＤＥＥＰ ＪＥＷＥＬＳ」が２３日、新宿ＦＡＣＥ大会から再開した。体温チャック、マスク着用のほか、毎試合後にリングをアルコール除菌などの新型コロナウイルス感染拡大防止対策が行われていた。

メインイベントでは本野美樹（２６）＝ＡＡＣＣ＝が勝利し、ＤＥＥＰ ＪＥＷＥＬＳストロー級暫定王者に輝き「ＲＩＺＩＮに出たい」とコメントした。

【全試合結果】

▽オープニングファイト（４９キロ）

〇須田萌里（１回３分００秒 アームバー）Ｍｏｏｃｈａｎ●

▽オープニングファイト（５２キロ）

〇竹田有里（判定３―０）村上彩●

▽第１試合（４９キロ）

〇永尾音波（判定２―１）ＫＡＩ●

▽第２試合（４９キロ）

〇大島沙緒里（２回２分１０秒 アームロック）さくら●

▽第３試合（４９キロ）

〇青野ひかる（１回４分５３秒 レフェリーストップ）リオン●

▽第４試合 グラップリングタッグマッチ

〇富松恵美、浜崎朱加（２本先取）古瀬美月、前澤智●

※大会当日のリング上でパートナーをジャンケンで決定

▽第５試合（６１キロ）

〇杉山しずか（３回１分４９秒 アームバー）ＡＲＡＭＩ●

▽第６試合 ＤＥＥＰ ＪＥＷＥＬＳストロー級暫定王者決定戦

〇本野美樹（１回４分２３秒 レフェリーストップ）赤林檎●