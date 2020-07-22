ＴＯＫＩＯデビュー曲「ＬＯＶＥ　ＹＯＵ　ＯＮＬＹ」はオリコン３位…シングル１位は７作品

長瀬ＴＯＫＩＯ脱退

ジャニーズ事務所は２２日、ＴＯＫＩＯの長瀬智也（４１）が来年３月末で退所すると公式サイトで発表した。ジャニーズによると、退所後は「裏方」に転身してクリエイターとして活動する。長瀬のグループ脱退によって３人体制となった城島茂（４９）、国分太一（４５）、松岡昌宏（４３）は新たにジャニーズ傘下で「株式会社ＴＯＫＩＯ」を設立する。

デビュー曲「ＬＯＶＥ ＹＯＵ ＯＮＬＹ」（１９９４年）のＣＤ売り上げ枚数や、オリコン週間ランキング１位を獲得した作品は次の通り。（オリコン調べ）

「ＬＯＶＥ ＹＯＵ ＯＮＬＹ」（９４年９月２１日発売）ＣＤデビュー最高位は３位、累積売上枚数は５２．０万枚（２０年７月２７日付現在）

▽オリコン週間シングルランキング１位獲得作品…７作品

「メッセージ／ひとりぼっちのハブラシ」（０１年５月３０日発売）※初の１位獲得作品

「ｄｉｎｇ－ｄｏｎｇ／ｇｌｉｄｅｒ」（０２年１２月４日発売）

「ＡＭＢＩＴＩＯＵＳ ＪＡＰＡＮ！」（０３年１０月１日発売）

「Ｍｒ．Ｔｒａｖｅｌｉｎｇ Ｍａｎ」（０６年２月８日発売）

「宙船（そらふね）／ｄｏ！ ｄｏ！ ｄｏ！」（０６年８月２３日発売）

「青春（ＳＥＩ ＳＹｕＮ）」（０７年１１月２８日発売）

「―遥か―」（１０年６月１６日発売）

▽オリコン週間アルバムランキング１位獲得作品…２作品

「ＴＯＫ１０」（０４年９月１日発売）

「ＨＥＡＲＴ」（１４年７月１６日発売）

▽オリコン週間ＤＶＤランキング１位獲得作品…２作品

「ＯＶＥＲ／ＰＬＵＳ」（１１年９月１４日発売）

「ＴＯＫＩＯ ２０ｔｈ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ Ｌｉｖｅ Ｔｏｕｒ ＨＥＡＲＴ」（１５年１月２８日発売）