【巨人】高梨雄平が無失点デビュー！３者連続三振も奪う　写真で振り返る中日戦…試合経過

◆ＪＥＲＡセ・リ－グ 中日５―０巨人（２２日・ナゴヤドーム）
巨人が中日に敗れ連勝は７で止まった。開幕４連勝を狙った先発の戸郷はソロを２発浴びるなど４回途中３失点で降板しプロ初黒星。打線も６回無失点の先発・松葉らの前に４安打と沈黙し、今季初の完封負けを喫した。
楽天から加入した高梨は２番手で移籍後初登板。３連続三振を奪うなど無失点デビューを飾った。
【試合経過】
◆１回（両軍０）
◆２回（両軍０）
【中】Ａマルティネス三振、福田左前安打、京田二飛、一塁走者福田が飛び出し一塁併殺
◆３回（巨０、中１）
【中】木下拓右飛、石川昂四球、松葉スリーバント失敗三振、井領の二塁内野安打で石川昂二進、大島の右翼線二塁打で石川昂生還、井領三進、阿部中飛
◆４回（巨０、中２）
【巨】ウィーラー中飛、石川左飛、陽岱鋼右飛
【中】Ａマルティネス左越２号本塁打、福田右飛、京田右越２号本塁打、木下拓四球、石川昂死球、松葉の投前バントで木下拓三進、石川昂二進、（投手高梨、右翼パーラ）井領捕邪飛
◆５回（両軍０）
【巨】炭谷右前安打、パーラの遊ゴロで炭谷二封、北村の投ゴロでパーラ二進、丸三振
◆６回（両軍０）
◆７回（巨０、中１）
【巨】（投手祖父江）宮国の代打中島一直、炭谷の代打大城一ゴロ、パーラ投ゴロ
【中】（投手鍵谷、捕手大城、一塁中島、二塁ウィーラー）石川昂右前安打、祖父江の代打武田の投前バントで石川昂二進、（投手藤岡）井領、大島ともに四球で満塁、阿部の右犠飛で石川昂生還、（投手ビエイラ）Ａマルティネス四球で満塁、福田左邪飛
◆８回（巨０、中１）
【巨】（投手福、一塁福田、左翼武田）ビエイラの代打増田大、丸ともに二ゴロ、坂本一邪飛
【中】（投手沢村、遊撃増田大）京田右中間三塁打、木下拓二飛、石川昂の左越安打で京田生還、石川昂は二塁狙うもタッチアウト、武田中飛
◆９回（巨０、中Ｘ）
【巨】（投手Ｒマルティネス）岡本遊ゴロ、ウィーラー一邪飛、石川投ゴロ