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【巨人】高梨雄平が無失点デビュー！３者連続三振も奪う　写真で振り返る中日戦…試合経過

スポーツ報知
# 巨人
４回、２番手で登板した高梨雄平（カメラ・上村　尚平）
４回、２番手で登板した高梨雄平（カメラ・上村　尚平）

◆ＪＥＲＡセ・リ－グ　中日５―０巨人（２２日・ナゴヤドーム）

　巨人が中日に敗れ連勝は７で止まった。開幕４連勝を狙った先発の戸郷はソロを２発浴びるなど４回途中３失点で降板しプロ初黒星。打線も６回無失点の先発・松葉らの前に４安打と沈黙し、今季初の完封負けを喫した。

　楽天から加入した高梨は２番手で移籍後初登板。３連続三振を奪うなど無失点デビューを飾った。

　【試合経過】

　◆１回（両軍０）

　【巨】北村、丸ともに三振、坂本四球、岡本死球で坂本二進、ウィーラー投ゴロ

  • １回２死一塁、岡本和真が死球を受ける（カメラ・上村　尚平）

    １回２死一塁、岡本和真が死球を受ける（カメラ・上村　尚平）

　【中】井領、大島ともに三振、阿部右飛

  • １回、無失点に抑え笑顔でベンチに戻る戸郷翔征（カメラ・中島　傑）

    １回、無失点に抑え笑顔でベンチに戻る戸郷翔征（カメラ・中島　傑）

　◆２回（両軍０）

　【巨】石川右翼線二塁打、陽岱鋼三振、炭谷の一ゴロで石川三進、戸郷三振

  • ２回無死、右線二塁打を放つ石川慎吾（カメラ・上村　尚平）

    ２回無死、右線二塁打を放つ石川慎吾（カメラ・上村　尚平）

　【中】Ａマルティネス三振、福田左前安打、京田二飛、一塁走者福田が飛び出し一塁併殺

　◆３回（巨０、中１）

　【巨】北村中前安打、丸の投前バントで北村二進、坂本右飛、岡本二飛

  • ３回無死一塁、送りバントをする丸佳浩（カメラ・中島　傑）

    ３回無死一塁、送りバントをする丸佳浩（カメラ・中島　傑）

　【中】木下拓右飛、石川昂四球、松葉スリーバント失敗三振、井領の二塁内野安打で石川昂二進、大島の右翼線二塁打で石川昂生還、井領三進、阿部中飛

  • ３回２死一、二塁、大島に右前適時を打たれた戸郷翔征（右は炭谷銀仁朗）（カメラ・上村　尚平）　

    ３回２死一、二塁、大島に右前適時を打たれた戸郷翔征（右は炭谷銀仁朗）（カメラ・上村　尚平）　

　◆４回（巨０、中２）

　【巨】ウィーラー中飛、石川左飛、陽岱鋼右飛

　【中】Ａマルティネス左越２号本塁打、福田右飛、京田右越２号本塁打、木下拓四球、石川昂死球、松葉の投前バントで木下拓三進、石川昂二進、（投手高梨、右翼パーラ）井領捕邪飛

  • ４回途中で降板した戸郷翔征（右）（カメラ・上村　尚平）

    ４回途中で降板した戸郷翔征（右）（カメラ・上村　尚平）

　◆５回（両軍０）

　【巨】炭谷右前安打、パーラの遊ゴロで炭谷二封、北村の投ゴロでパーラ二進、丸三振

　【中】大島、阿部、Ａマルティネス三者連続三振

  • ５回２死、マルティネスから空振りの三振を奪いガッツポーズをする高梨雄平（カメラ・中島　傑）

    ５回２死、マルティネスから空振りの三振を奪いガッツポーズをする高梨雄平（カメラ・中島　傑）

　◆６回（両軍０）

　【巨】坂本中飛、岡本右中間二塁打、ウィーラー遊飛、石川左飛

  • ６回１死、岡本和真が右中間二塁打を放つ（投手・松葉貴大、カメラ・岩崎　龍一）

    ６回１死、岡本和真が右中間二塁打を放つ（投手・松葉貴大、カメラ・岩崎　龍一）

　【中】（投手宮国）福田三振、京田二ゴロ、木下拓右飛

  • ６回から３番手でマウンドに上がった宮国椋丞（カメラ・中島　傑）

    ６回から３番手でマウンドに上がった宮国椋丞（カメラ・中島　傑）

　◆７回（巨０、中１）

　【巨】（投手祖父江）宮国の代打中島一直、炭谷の代打大城一ゴロ、パーラ投ゴロ

　【中】（投手鍵谷、捕手大城、一塁中島、二塁ウィーラー）石川昂右前安打、祖父江の代打武田の投前バントで石川昂二進、（投手藤岡）井領、大島ともに四球で満塁、阿部の右犠飛で石川昂生還、（投手ビエイラ）Ａマルティネス四球で満塁、福田左邪飛

  • ７回２死満塁、福田永将の捕邪飛の打球を好捕する石川慎吾（カメラ・中島　傑）

    ７回２死満塁、福田永将の捕邪飛の打球を好捕する石川慎吾（カメラ・中島　傑）

　◆８回（巨０、中１）

　【巨】（投手福、一塁福田、左翼武田）ビエイラの代打増田大、丸ともに二ゴロ、坂本一邪飛

　【中】（投手沢村、遊撃増田大）京田右中間三塁打、木下拓二飛、石川昂の左越安打で京田生還、石川昂は二塁狙うもタッチアウト、武田中飛

  • ８回、沢村拓一（１５）が追加点を奪われ、肩を落とす原辰徳監督（中）ら巨人ベンチ（カメラ・岩崎　龍一）

    ８回、沢村拓一（１５）が追加点を奪われ、肩を落とす原辰徳監督（中）ら巨人ベンチ（カメラ・岩崎　龍一）

　◆９回（巨０、中Ｘ）

　【巨】（投手Ｒマルティネス）岡本遊ゴロ、ウィーラー一邪飛、石川投ゴロ

試合詳細
４回、２番手で登板した高梨雄平（カメラ・上村　尚平）
１回２死一塁、岡本和真が死球を受ける（カメラ・上村　尚平）
１回、無失点に抑え笑顔でベンチに戻る戸郷翔征（カメラ・中島　傑）
２回無死、右線二塁打を放つ石川慎吾（カメラ・上村　尚平）
３回無死一塁、送りバントをする丸佳浩（カメラ・中島　傑）
３回２死一、二塁、大島に右前適時を打たれた戸郷翔征（右は炭谷銀仁朗）（カメラ・上村　尚平）　
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