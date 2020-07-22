７月２１日の釣果速報（関西）

釣果
７月２３日のこよみ
|月齢
|潮
|日出
|日入
|月出
|月入
|2.4
|大潮
|5.02
|19.07
|7.22
|21.11
７月２３日の潮汐
|大阪
|洲本
|串本
|尾鷲
|舞鶴
|宇和島
|満潮
|8.05
|7.35
|6.57
|6.45
|5.04
|8.28
|21.23
|21.09
|20.26
|20.18
|15.19
|21.44
|干潮
|2.15
|1.46
|1.22
|1.11
|8.46
|2.49
|14.55
|14.30
|13.43
|13.33
|23.15
|14.59
|ところ
|連絡先
|サカナ
|大きさ（センチ）
|数
|状況
|磯
|和歌山
| 那智勝浦
一の島
| ＦＢ 海クン
0739・45局8450
|尾長グレ
|42
|1
|兵庫の土屋氏２人 ハリス２号グレ６号 オキアミ ２０日
|グレ
|30～33
|15
|沖
|三重
| 石鏡
沖 合
| 幸徳丸
０９０７３０３５０８０
|イシダイ
|43～59
|0～5
|２０日の午後便 他にガシラなど 餌サザエ他
|沖
|三重
| 島勝浦
二又沖
| 愛昌丸
０９０７６８０３７１０
|イサギ
|-
|-
|３０～４３センチの良型イサギ中心にマアジやアマダイやサバなど五目釣り楽しめる
|マアジ
|-
|-
|沖
|和歌山
| 湯浅
日ノ岬沖
| なぎ丸
0737・62局3890
|イサギ
|25～37
|53
|有田市の林氏 天秤４本バリ 餌アミエビ
|沖
|明石
| 東二見
沖 合
| 岩澤丸
078・942局1889
|マダコ
|20～88
|36
|神戸市の福森氏 重量０．３～３．４キロ タコエギ
|沖
|福井
| 敦賀
沖 合
| 豊漁丸
0770・26局1160
|マイカ
|-
|-
|半夜や深夜便でマイカとスルメ乗り好調 ２０日竿頭７５匹 イカメタル２０号他
|スルメイカ
|-
|-
|沖
|福井
| 小浜
沖 合
| 松福丸
0770・52局6298
|マイカ
|12～35
|72
|奈良市の奥野氏 他にアジやサバなど 半夜
|沖
|福井
| 小浜
沖 合
| 信洋丸
0770・53局1305
|サバ
|38～45
|61
|城陽市の辻氏４人 マダイ３３～４０センチ３尾など
|マイカ
|10～32
|118
|沖
|福井
| 若狭大島
沖 合
| 川口渡船
0770・77局0435
|マイカ
|14～34
|110
|京都市の斎藤氏２人 サバ１０尾も スッテ他
|マアジ
|35～40
|13
|沖
|福井
| 若狭大島
沖 合
| 庄栄丸
0770・77局0241
|マイカ
|12～35
|43
|２０日の深夜便 他マダイ３尾にマサバなど
|沖
|福井
| 日引
沖 合
| 釣宿 由幸
0770・76局1307
|アカイカ
|18～38
|28～50
|神戸市の石岩氏８人 イカスッテ 乗り好調
|スルメイカ
|20～25
|18～25
|カ
|福井
| 仏谷
双児島イカダ
| 大住渡船
0770・52局2846
|マアジ
|23～31
|22
|神戸市の森千鶴夫氏 サビキ８号 アミエビ他 １９日
|カ
|福井
| 音海
湾内イカダ
| ウミック
0770・76局1444
|チヌ
|28～38
|4
|京都市の上ケ谷氏 ハリス２号チヌ５号 オキアミ ２０日
|レンコダイ
|35
|1
|波
|神戸
| 平磯海づり公園
全 域
| 公園事務所
078・753局3973
|ガシラ
|-
|-
|１５～２０センチのガシラや７～１５センチの小アジ順調 中央付近でマダコ釣れていた
|アジ
|-
|-
|川
|福井
| 九頭竜川中部
鳴鹿堰堤下
| 漁協組
0776・61局3219
|アユ
|13～20
|26
|加賀市の堂坂勝氏 水中糸０・０７号 狐７．５号３本 ２０センチ高
|川
|三重
| 長瀬太郎生川
長瀬橋上流
| 長瀬支部
０９０５６０２４３５６
|アユ
|13～18
|19
|名張市の滝井政雄氏 水中糸０．２号 狐６．５号３本 平水
|川
|滋賀
| 安曇川朽木
上岩瀬
| 漁協組
0740・38局2541
|アユ
|11～20
|19
|大阪市の宇佐見将平氏 水中糸０・０８号 狐６号 ５センチ高
|川
|滋賀
| 安曇川朽木
栃生発電所上流
| さかいオトリ店
0740・38局2130
|アユ
|16～23
|15
|高島市の藤本長茂氏 水中糸０・０５号 狐７号 ４センチ高
|池
|堺
| 西池
７３ 番
| 西池
072・286局5151
|ヘラブナ
|41.3以下
|45
|大阪市の岡田氏 ３．６メートル スレ４号 トントン ダンゴ
|池
|八尾
| 中セ池
西中桟橋北寄西向
| 中セ池
0729・41局7690
|ヘラブナ
|43.5以下
|52
|火曜会の雑賀氏 ３メートル スレ４号 ウドン 大助６枚