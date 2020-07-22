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７月２１日の釣果速報（関西）

スポーツ報知
# ライフ# 釣り# 釣果

釣果

７月２３日のこよみ

月齢 日出 日入 月出 月入
2.4 大潮 5.02 19.07 7.22 21.11

７月２３日の潮汐

　 大阪 洲本 串本 尾鷲 舞鶴 宇和島
満潮 8.05 7.35 6.57 6.45 5.04 8.28
21.23 21.09 20.26 20.18 15.19 21.44
干潮 2.15 1.46 1.22 1.11 8.46 2.49
14.55 14.30 13.43 13.33 23.15 14.59
ところ 連絡先 サカナ 大きさ（センチ） 状況
和歌山 那智勝浦
一の島 		ＦＢ　海クン
0739・45局8450 		尾長グレ 42 1 兵庫の土屋氏２人　ハリス２号グレ６号　オキアミ　２０日
グレ 30～33 15
三重 石鏡
沖　合 		幸徳丸
０９０７３０３５０８０ 		イシダイ 43～59 0～5 ２０日の午後便　他にガシラなど　餌サザエ他
三重 島勝浦
二又沖 		愛昌丸
０９０７６８０３７１０ 		イサギ - - ３０～４３センチの良型イサギ中心にマアジやアマダイやサバなど五目釣り楽しめる
マアジ - -
和歌山 湯浅
日ノ岬沖 		なぎ丸
0737・62局3890 		イサギ 25～37 53 有田市の林氏　天秤４本バリ　餌アミエビ
明石 東二見
沖　合 		岩澤丸
078・942局1889 		マダコ 20～88 36 神戸市の福森氏　重量０．３～３．４キロ　タコエギ
福井 敦賀
沖　合 		豊漁丸
0770・26局1160 		マイカ - - 半夜や深夜便でマイカとスルメ乗り好調　２０日竿頭７５匹　イカメタル２０号他
スルメイカ - -
福井 小浜
沖　合 		松福丸
0770・52局6298 		マイカ 12～35 72 奈良市の奥野氏　他にアジやサバなど　半夜
福井 小浜
沖　合 		信洋丸
0770・53局1305 		サバ 38～45 61 城陽市の辻氏４人　マダイ３３～４０センチ３尾など
マイカ 10～32 118
福井 若狭大島
沖　合 		川口渡船
0770・77局0435 		マイカ 14～34 110 京都市の斎藤氏２人　サバ１０尾も　スッテ他
マアジ 35～40 13
福井 若狭大島
沖　合 		庄栄丸
0770・77局0241 		マイカ 12～35 43 ２０日の深夜便　他マダイ３尾にマサバなど
福井 日引
沖　合 		釣宿　由幸
0770・76局1307 		アカイカ 18～38 28～50 神戸市の石岩氏８人　イカスッテ　乗り好調
スルメイカ 20～25 18～25
福井 仏谷
双児島イカダ 		大住渡船
0770・52局2846 		マアジ 23～31 22 神戸市の森千鶴夫氏　サビキ８号　アミエビ他　１９日
福井 音海
湾内イカダ 		ウミック
0770・76局1444 		チヌ 28～38 4 京都市の上ケ谷氏　ハリス２号チヌ５号　オキアミ　２０日
レンコダイ 35 1
神戸 平磯海づり公園
全　域 		公園事務所
078・753局3973 		ガシラ - - １５～２０センチのガシラや７～１５センチの小アジ順調　中央付近でマダコ釣れていた
アジ - -
福井 九頭竜川中部
鳴鹿堰堤下 		漁協組
0776・61局3219 		アユ 13～20 26 加賀市の堂坂勝氏　水中糸０・０７号　狐７．５号３本　２０センチ高
三重 長瀬太郎生川
長瀬橋上流 		長瀬支部
０９０５６０２４３５６ 		アユ 13～18 19 名張市の滝井政雄氏　水中糸０．２号　狐６．５号３本　平水
滋賀 安曇川朽木
上岩瀬 		漁協組
0740・38局2541 		アユ 11～20 19 大阪市の宇佐見将平氏　水中糸０・０８号　狐６号　５センチ高
滋賀 安曇川朽木
栃生発電所上流 		さかいオトリ店
0740・38局2130 		アユ 16～23 15 高島市の藤本長茂氏　水中糸０・０５号　狐７号　４センチ高
西池
７３　番 		西池
072・286局5151 		ヘラブナ 41.3以下 45 大阪市の岡田氏　３．６メートル　スレ４号　トントン　ダンゴ
八尾 中セ池
西中桟橋北寄西向 		中セ池
0729・41局7690 		ヘラブナ 43.5以下 52 火曜会の雑賀氏　３メートル　スレ４号　ウドン　大助６枚

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