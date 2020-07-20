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【セパ公示】（２０日）広島がスコットを抹消、楽天は岸を抹消
2020年7月20日 18時31分
スポーツ報知
# 野球
# プロ野球
広島・スコット
◆セ・リーグ
【出場選手登録抹消】
▽広島 スコット投手
▽中日 平田良介外野手
▽ヤクルト 風張蓮投手
◆パ・リーグ
【出場選手登録抹消】
▽楽天 岸孝之投手
▽ロッテ 有吉優樹投手
▽オリックス 小島脩平内野手
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