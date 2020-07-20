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【セパ公示】（２０日）広島がスコットを抹消、楽天は岸を抹消

スポーツ報知
# 野球# プロ野球
広島・スコット
広島・スコット

　◆セ・リーグ

　【出場選手登録抹消】

　▽広島　スコット投手

　▽中日　平田良介外野手

　▽ヤクルト　風張蓮投手

　◆パ・リーグ

　【出場選手登録抹消】

　▽楽天　岸孝之投手

　▽ロッテ　有吉優樹投手

　▽オリックス　小島脩平内野手

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