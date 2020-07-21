７月２０日の釣果速報（関西）

釣果
７月２２日のこよみ
|月齢
|潮
|日出
|日入
|月出
|月入
|1.4
|大潮
|5.01
|19.08
|6.13
|20.31
７月２２日の潮汐
|大阪
|洲本
|串本
|尾鷲
|舞鶴
|宇和島
|満潮
|7.17
|6.47
|6.12
|6.00
|4.28
|7.43
|20.44
|20.31
|19.48
|19.41
|14.28
|21.05
|干潮
|1.32
|1.03
|0.42
|0.31
|7.55
|2.08
|14.14
|13.50
|13.01
|12.52
|22.29
|14.17
|ところ
|連絡先
|サカナ
|大きさ（センチ）
|数
|状況
|磯
|和歌山
| 那智勝浦
オジャウラ
| ＦＢ 海クン
0739・45局8450
|イシダイ
|43.5
|1
|小松氏の釣果 イシガキ３９センチ２尾 ヤドカリとウニ １９日
|沖
|三重
| 石鏡
沖 合
| 幸徳丸
０９０７３０３５０８０
|マダイ
|35～50
|5
|１９日の午前便 落とし込み ハマチ０～４尾サワラ９０センチ他
|ヒラメ
|45～50
|7
|沖
|三重
| 島勝浦
二又沖
| 愛昌丸
０９０７６８０３７１０
|イサギ
|33～43
|27
|大台町の神田氏 イサギ少ない人１３尾 アマダイ４１センチも
|マアジ
|28～45
|5
|沖
|和歌山
| 湯浅
日ノ岬沖
| なぎ丸
0737・62局3890
|イサギ
|25～38
|92
|和歌山市の日置氏夫妻 ホウボウ３７センチも 天秤４本バリ
|ヒラメ
|31
|1
|沖
|兵庫
| 明石港
沖 合
| 名田屋
078・912局7211
|マダコ
|-
|-
|３キロ級の良型交じりで乗り好調 多い人５０匹以上釣れている 今後も期待
|沖
|明石
| 東二見
沖 合
| 岩澤丸
078・942局1889
|マダコ
|20～88
|35
|明石市の松林氏 重量０・３～３・４キロ タコエギ 好調
|沖
|福井
| 敦賀
沖 合
| 豊漁丸
0770・26局1160
|マイカ
|-
|-
|イカメタルなどでマイカとスルメ乗り好調 １９日半夜多い人５５匹深夜同６０匹
|スルメイカ
|-
|-
|沖
|福井
| 小浜
沖 合
| 松福丸
0770・52局6298
|マイカ
|12～37
|51
|１９日の半夜便 少ない人１３匹アジやサバにレンコダイなど
|沖
|福井
| 小浜
沖 合
| 信洋丸
0770・53局1305
|サバ
|38～47
|53
|本巣市の河村氏４人 他マダイ３８と４１センチヒラマサ５５センチなど
|イサギ
|27～38
|6
|沖
|福井
| 小浜
沖 合
| 直幸丸
0770・52局1739
|マイカ
|13～36
|60
|奈良の広政勝雄氏 少ない人１８匹 アジ３６～４０センチ船中２０尾
|沖
|福井
| 若狭大島
沖 合
| 川口渡船
0770・77局0435
|イサギ
|-
|-
|半夜で昼はイサギやマサバにマダイなど釣れている 夜はマイカ乗り好調
|マイカ
|-
|-
|沖
|福井
| 若狭大島
沖 合
| 庄栄丸
0770・77局0241
|マイカ
|12～35
|51
|１９日の半夜便 イカ餌に大型マダイも 他サバやアジなど
|カ
|鳴門
| 堂ノ浦
１１号ヤカタ
| 細川渡船
088・688局0401
|アジ
|18～20
|80
|徳島市の品川氏３人 ４メートル ハリス２号 アジ７号 アミエビ
|カ
|三重
| 大崎
間崎イカダ他
| 大崎筏釣センター
0599・52局1619
|チヌ
|-
|-
|餌オキアミやサナギなどで２８～４８センチが多い人２ケタ釣れている 今後も期待
|カ
|三重
| 賀田
中崎イカダ
| 糸川渡船
０９０５０３８５５５１
|グレ
|38～56
|3
|四日市市の北野正明氏 １．６メートルハリス２．５号 チヌ４号 オキアミ
|オオモンハタ
|25
|1
|カ
|福井
| 泊
松ケ崎イカダ他
| はとう渡船
0770・52局4345
|マアジ
|-
|-
|サビキで２５～３５センチのマアジ多い人４０尾ほど ルアーでサゴシなど期待できる
|サゴシ
|-
|-
|カ
|福井
| 仏谷
双児島イカダ
| 大住渡船
0770・52局2846
|マアジ
|22～35
|49
|愛荘町の中山英忠氏 サビキ９号 餌アミエビとオキアミ
|カ
|福井
| 音海
湾内イカダ
| ウミック
0770・76局1444
|チヌ
|37～43
|3
|京都市の澤田氏２人 餌オキアミ他 大木氏３５と４５センチ １９日
|波
|兵庫
| 尼崎魚つり公園
釣台内向東側
| 公園事務所
06・6417局3000
|ハネ
|42～48
|5
|尼崎市の片山氏 ５．３メートル ハリス１．５号 伊勢尼６号 シラサエビ
|グレ
|25～30
|2
|波
|神戸
| 平磯海づり公園
全 域
| 公園事務所
078・753局3973
|ガシラ
|-
|-
|１５～２１センチのガシラや小アジ順調 ７番テント付近で３１センチのウマヅラ釣れた
|アジ
|-
|-
|堀
|姫路
| 家島
イケス
| 釣り堀水宝
079・327局1243
|マダイ
|-
|-
|良型マダイにブリなど青物も食い好調専用イケスでマグロ、シマアジ狙える
|ブリ
|-
|-
|川
|福井
| 日野川
田倉川社谷橋下流
| 漁協組
0778・22局0204
|アユ
|16～18
|5
|越前市の吉田健秀氏 ７メートル 水中糸０．６号 狐７号 １５センチ高
|川
|滋賀
| 安曇川朽木
針畑川桑原
| 漁協組
0740・38局2541
|アユ
|14～21
|19
|吹田市の下井道信氏 水中糸０・０５号 一角６号 ５センチ高
|アマゴ
|18～24
|2
|川
|滋賀
| 安曇川朽木
三ツ石上下
| さかいオトリ店
0740・38局2130
|アユ
|13～20.5
|36
|高槻市の近重貞広氏 水中糸０・０５号 狐６号４本 平水
|川
|京都
| 美山川
上江和他
| ひまわり囮店
0771・77局0123
|アユ
|-
|-
|２０日江和地区中堰堤～南堰堤に約３００キロ追加放流 水況はよく今後期待できる
|池
|堺
| 西池
３８ 番
| 西池
072・286局5151
|ヘラブナ
|44.5以下
|58
|堺市の松川氏 ３メートル ハリス０．６号スレ５号 トントン ダンゴ
|池
|八尾
| 中セ池
北土手東寄南向
| 中セ池
0729・41局7690
|ヘラブナ
|41.3以下
|51
|大阪市の近藤氏 ５．１メートル スレ４号 ウドン 大助６枚 １９日
|池
|大東
| 阪奈園
２号池中桟橋北向
| 阪奈園
072・869局0015
|ヘラブナ
|35以下
|23
|門真市の下園氏 ３．３メートル スレ３号 トントン 大助３枚