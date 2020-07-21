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７月２０日の釣果速報（関西）

スポーツ報知
# ライフ# 釣り# 釣果

釣果

７月２２日のこよみ

月齢 日出 日入 月出 月入
1.4 大潮 5.01 19.08 6.13 20.31

７月２２日の潮汐

　 大阪 洲本 串本 尾鷲 舞鶴 宇和島
満潮 7.17 6.47 6.12 6.00 4.28 7.43
20.44 20.31 19.48 19.41 14.28 21.05
干潮 1.32 1.03 0.42 0.31 7.55 2.08
14.14 13.50 13.01 12.52 22.29 14.17
ところ 連絡先 サカナ 大きさ（センチ） 状況
和歌山 那智勝浦
オジャウラ 		ＦＢ　海クン
0739・45局8450 		イシダイ 43.5 1 小松氏の釣果　イシガキ３９センチ２尾　ヤドカリとウニ　１９日
三重 石鏡
沖　合 		幸徳丸
０９０７３０３５０８０ 		マダイ 35～50 5 １９日の午前便　落とし込み　ハマチ０～４尾サワラ９０センチ他
ヒラメ 45～50 7
三重 島勝浦
二又沖 		愛昌丸
０９０７６８０３７１０ 		イサギ 33～43 27 大台町の神田氏　イサギ少ない人１３尾　アマダイ４１センチも
マアジ 28～45 5
和歌山 湯浅
日ノ岬沖 		なぎ丸
0737・62局3890 		イサギ 25～38 92 和歌山市の日置氏夫妻　ホウボウ３７センチも　天秤４本バリ
ヒラメ 31 1
兵庫 明石港
沖　合 		名田屋
078・912局7211 		マダコ - - ３キロ級の良型交じりで乗り好調　多い人５０匹以上釣れている　今後も期待
明石 東二見
沖　合 		岩澤丸
078・942局1889 		マダコ 20～88 35 明石市の松林氏　重量０・３～３・４キロ　タコエギ　好調
福井 敦賀
沖　合 		豊漁丸
0770・26局1160 		マイカ - - イカメタルなどでマイカとスルメ乗り好調　１９日半夜多い人５５匹深夜同６０匹
スルメイカ - -
福井 小浜
沖　合 		松福丸
0770・52局6298 		マイカ 12～37 51 １９日の半夜便　少ない人１３匹アジやサバにレンコダイなど
福井 小浜
沖　合 		信洋丸
0770・53局1305 		サバ 38～47 53 本巣市の河村氏４人　他マダイ３８と４１センチヒラマサ５５センチなど
イサギ 27～38 6
福井 小浜
沖　合 		直幸丸
0770・52局1739 		マイカ 13～36 60 奈良の広政勝雄氏　少ない人１８匹　アジ３６～４０センチ船中２０尾
福井 若狭大島
沖　合 		川口渡船
0770・77局0435 		イサギ - - 半夜で昼はイサギやマサバにマダイなど釣れている　夜はマイカ乗り好調
マイカ - -
福井 若狭大島
沖　合 		庄栄丸
0770・77局0241 		マイカ 12～35 51 １９日の半夜便　イカ餌に大型マダイも　他サバやアジなど
鳴門 堂ノ浦
１１号ヤカタ 		細川渡船
088・688局0401 		アジ 18～20 80 徳島市の品川氏３人　４メートル　ハリス２号　アジ７号　アミエビ
三重 大崎
間崎イカダ他 		大崎筏釣センター
0599・52局1619 		チヌ - - 餌オキアミやサナギなどで２８～４８センチが多い人２ケタ釣れている　今後も期待
三重 賀田
中崎イカダ 		糸川渡船
０９０５０３８５５５１ 		グレ 38～56 3 四日市市の北野正明氏　１．６メートルハリス２．５号　チヌ４号　オキアミ
オオモンハタ 25 1
福井
松ケ崎イカダ他 		はとう渡船
0770・52局4345 		マアジ - - サビキで２５～３５センチのマアジ多い人４０尾ほど　ルアーでサゴシなど期待できる
サゴシ - -
福井 仏谷
双児島イカダ 		大住渡船
0770・52局2846 		マアジ 22～35 49 愛荘町の中山英忠氏　サビキ９号　餌アミエビとオキアミ
福井 音海
湾内イカダ 		ウミック
0770・76局1444 		チヌ 37～43 3 京都市の澤田氏２人　餌オキアミ他　大木氏３５と４５センチ　１９日
兵庫 尼崎魚つり公園
釣台内向東側 		公園事務所
06・6417局3000 		ハネ 42～48 5 尼崎市の片山氏　５．３メートル　ハリス１．５号　伊勢尼６号　シラサエビ
グレ 25～30 2
神戸 平磯海づり公園
全　域 		公園事務所
078・753局3973 		ガシラ - - １５～２１センチのガシラや小アジ順調　７番テント付近で３１センチのウマヅラ釣れた
アジ - -
姫路 家島
イケス 		釣り堀水宝
079・327局1243 		マダイ - - 良型マダイにブリなど青物も食い好調専用イケスでマグロ、シマアジ狙える
ブリ - -
福井 日野川
田倉川社谷橋下流 		漁協組
0778・22局0204 		アユ 16～18 5 越前市の吉田健秀氏　７メートル　水中糸０．６号　狐７号　１５センチ高
滋賀 安曇川朽木
針畑川桑原 		漁協組
0740・38局2541 		アユ 14～21 19 吹田市の下井道信氏　水中糸０・０５号　一角６号　５センチ高
アマゴ 18～24 2
滋賀 安曇川朽木
三ツ石上下 		さかいオトリ店
0740・38局2130 		アユ 13～20.5 36 高槻市の近重貞広氏　水中糸０・０５号　狐６号４本　平水
京都 美山川
上江和他 		ひまわり囮店
0771・77局0123 		アユ - - ２０日江和地区中堰堤～南堰堤に約３００キロ追加放流　水況はよく今後期待できる
西池
３８　番 		西池
072・286局5151 		ヘラブナ 44.5以下 58 堺市の松川氏　３メートル　ハリス０．６号スレ５号　トントン　ダンゴ
八尾 中セ池
北土手東寄南向 		中セ池
0729・41局7690 		ヘラブナ 41.3以下 51 大阪市の近藤氏　５．１メートル　スレ４号　ウドン　大助６枚　１９日
大東 阪奈園
２号池中桟橋北向 		阪奈園
072・869局0015 		ヘラブナ 35以下 23 門真市の下園氏　３．３メートル　スレ３号　トントン　大助３枚

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