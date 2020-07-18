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７月１７日の釣果速報（関西）

スポーツ報知
# ライフ# 釣り# 釣果

釣果

７月１９日のこよみ

月齢 日出 日入 月出 月入
27.8 中潮 4.59 19.10 3.10 18.02

７月１９日の潮汐

　 大阪 洲本 串本 尾鷲 舞鶴 宇和島
満潮 4.41 4.11 4.04 3.52 2.50 5.35
19.11 18.50 17.55 17.49 12.05 19.14
干潮 12.23 11.51 11.00 10.50 6.01 0.14
- 23.37 23.24 23.14 20.12 12.14
ところ 連絡先 サカナ 大きさ（センチ） 状況
三重 石鏡
沖　合 		幸徳丸
０９０７３０３５０８０ 		ハマチ 53～60 0～4 １６日午前便　ヒラメ４尾カンパチやサワラも
マダイ 40～65 5
三重 島勝浦
二又沖 		愛昌丸
０９０７６８０３７１０ 		イサギ - - ２７～４０センチの良型イサギ中心にアマダイやサバに尾長グレなど五目釣り好調
アマダイ - -
兵庫 明石港
沖　合 		第二名田屋
078・912局7211 		マダコ 20～70 58 高砂市の広瀬氏　重量０．３～２．５キロ　タコエギ
福井 敦賀
沖　合 		豊漁丸
0770・26局1160 		マイカ - - 半夜や深夜便でマイカとスルメ乗り好調　１６日竿頭３９匹　イカメタル２０号他
スルメイカ - -
福井 小浜
沖　合 		松福丸
0770・52局6298 		マイカ 15～35 41～78 今井氏らの釣果　他マダイにアジ・サバなど
福井 小浜
沖　合 		信洋丸
0770・53局1305 		イサギ 25～40 39 甲賀市の中村氏４人　サバ４０～４７センチ１１尾など
マイカ 11～33 99
福井 小浜
沖　合 		直幸丸
0770・52局1739 		マイカ 13～30 5～43 大阪市の小栗安正氏１２人　スッテ４～８本他
福井 若狭大島
沖　合 		庄栄丸
0770・77局0241 		マイカ - - １６日の半夜便でマイカ多い人５５匹　他アジ・サバにハマチやレンコダイなど
アジ - -
鳴門 堂ノ浦
６号カセ 		細川渡船
088・688局0401 		チヌ 38～42 2 吹田市の神尾氏　１．３メートル　ハリス１．２号　チヌ３号　餌サナギ
三重 大崎
間崎イカダ 		大崎筏釣センター
0599・52局1619 		チヌ 34～47 3 名古屋市の高橋諒氏　１．５メートルハリス２号　チヌ３号　サナギ
福井
松ケ崎イカダ他 		はとう渡船
0770・52局4345 		マアジ - - サビキで２５～３５センチのマアジ多い人４０尾ほど　ルアーでサゴシなど期待できる
サゴシ - -
福井 音海
ヘタが崎沖イカダ 		ウミック
0770・76局1444 		ハマチ 52 1 豊中市の藤谷氏２人　チャリコ１０尾レンコダイ６尾他
アジ 31 1
福井 日引
カマエダイカダ 		釣宿　由幸
0770・76局1307 		キビレ 22～28 2 亀岡市の森田氏２人　マダコ２匹　ハリス２号　オキアミ他
マアジ 28～35 15
兵庫 尼崎魚つり公園
釣台内向中央 		公園事務所
06・6417局3000 		ハネ 45 1 豊中市の小林氏　４．６メートル　ハリス２．５号　伊勢尼６号　シラサ
グレ 29～32 2
神戸 平磯海づり公園
全　域 		公園事務所
078・753局3973 		ガシラ - - １５～２１センチのガシラや小アジ順調　７番テント付近で３２センチのウマヅラ釣れた
アジ - -
三重 長瀬太郎生川
糀屋橋上下 		長瀬支部
０９０５６０２４３５６ 		アユ 13～19 22 奈良市の森章氏　水中糸０・１７５号　狐６．５号３本　１０センチ高
滋賀 安曇川朽木
弁天瀬他 		漁協組
0740・38局2541 		アユ - - １７日午後２時４５分現在本流は２０センチ高で薄い笹濁り　支流は１５センチ高で濁りなし
西池
７２　番 		西池
072・286局5151 		ヘラブナ 44.2以下 25 大阪狭山市の山本氏　３．９メートルスレ５号　トントン　１６日
八尾 中セ池
西中桟橋中央東向 		中セ池
0729・41局7690 		ヘラブナ 40以下 49 火曜会の川西氏　ハリス０．４号　スレ４号　大助７枚　１５日
大東 阪奈園
１号池陸桟橋北向 		阪奈園
072・869局0015 		ヘラブナ 35以下 32 寝屋川の高見氏　３．３メートル　スレ３号　ウドン　大助３枚

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