【巨人】３戦連発の岡本さんにおじぎ！写真で振り返る９得点快勝…広島戦試合経過

◆ＪＥＲＡセ・リ－グ 広島４―９巨人（１６日・マツダスタジアム）
原巨人が広島を打ちのめした。３点リードから一時は１点差まで迫られたが、６回に吉川尚の２ラン、７回には岡本の３戦連発となる８号２ランで突き放した。マツダでは２０１１年８月５～７日以来、９年ぶりの３連戦３連勝。１７～１８年に１３連敗した嫌なイメージごと吹き飛ばした。
メルセデスは６回２失点の粘投で今季初勝利。首位をガッチリとキープした。
【試合経過】
◆１回（巨３、広０）
【巨】亀井右翼線二塁打、坂本の二ゴロで亀井三進、丸四球、岡本の三ゴロで亀井生還、丸二封、大城右中間１号２ラン、中島左飛
【広】西川三振、菊池涼中飛、ピレラ二ゴロ
◆２回（両軍０）
【広】鈴木誠三振、松山左翼線二塁打、堂林四球、坂倉の一ゴロで松山三進、堂林二封、田中広三振
◆３回（両軍０）
【巨】坂本四球、丸二ゴロ併殺打、岡本四球、大城の遊ゴロで岡本二封
◆４回（巨０、広２）
【巨】（投手ケムナ）中島右飛、ウィーラー二直、吉川尚遊ゴロ
【広】ピレラ一邪飛、鈴木誠二塁内野安打、松山三邪飛、堂林のとき鈴木誠二盗、堂林右中間４号２ラン、坂倉遊ゴロ
◆５回（両軍０）
【巨】メルセデス三振、亀井二塁内野安打、坂本四球で亀井二進、丸の中飛で亀井三進、岡本のとき坂本二盗、岡本三振
◆６回（巨２、広０）
【巨】（投手高橋樹）大城中飛、中島三ゴロ、ウィーラー右前安打、吉川尚左越３号２ラン、メルセデス三振
【広】松山右飛、堂林左中間二塁打、坂倉中飛、田中広左邪飛
◆７回（両軍２）
【巨】（投手フランスア）亀井三振、坂本四球、丸の投前バントで坂本二進、岡本左中間８号２ラン、大城三振
【広】（投手大竹、遊撃増田大、右翼重信）フランスアの代打安部四球、西川の右翼線二塁打で安部三進、菊池涼の中越二塁打で安部、西川ともに生還、ピレラ投ゴロ、鈴木誠三振、松山中飛
◆８回（両軍０）
【広】（投手鍵谷、一塁陽岱鋼、左翼若林）堂林遊ゴロ、坂倉二ゴロ、田中広中飛
◆９回（巨２、広０）
【巨】（投手塹江）増田大左中間二塁打、陽岱鋼四球、丸の投前バントで増田大三進、陽岱鋼二進、岡本申告敬遠で満塁、大城の代打石川の右前安打で増田大、陽岱鋼ともに生還、岡本一挙三進、若林、鍵谷の代打炭谷ともに三振
【広】（投手宮国、捕手炭谷、一塁北村、三塁若林、左翼石川、中堅陽岱鋼）塹江の代打磯村中前安打、西川の右前安打で磯村二進、菊池涼の三ゴロ併殺打で磯村三進、ピレラ二邪飛