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【巨人】３戦連発の岡本さんにおじぎ！写真で振り返る９得点快勝…広島戦試合経過

スポーツ報知
# 巨人
７回２死二塁、左中間へ２ラン本塁打を放ち生還した岡本和真（２５）をヘルメットを取って一礼して迎える坂本勇人（投手・フランスア、捕手・坂倉将吾）（カメラ・竜田　卓）
７回２死二塁、左中間へ２ラン本塁打を放ち生還した岡本和真（２５）をヘルメットを取って一礼して迎える坂本勇人（投手・フランスア、捕手・坂倉将吾）（カメラ・竜田　卓）

◆ＪＥＲＡセ・リ－グ　広島４―９巨人（１６日・マツダスタジアム）

　原巨人が広島を打ちのめした。３点リードから一時は１点差まで迫られたが、６回に吉川尚の２ラン、７回には岡本の３戦連発となる８号２ランで突き放した。マツダでは２０１１年８月５～７日以来、９年ぶりの３連戦３連勝。１７～１８年に１３連敗した嫌なイメージごと吹き飛ばした。

　メルセデスは６回２失点の粘投で今季初勝利。首位をガッチリとキープした。

　【試合経過】

　◆１回（巨３、広０）

　【巨】亀井右翼線二塁打、坂本の二ゴロで亀井三進、丸四球、岡本の三ゴロで亀井生還、丸二封、大城右中間１号２ラン、中島左飛

  • １回無死、先頭の亀井善行が右翼線二塁打を放つ（投手・薮田和樹、捕手・坂倉将吾）（カメラ・竜田　卓）

    １回無死、先頭の亀井善行が右翼線二塁打を放つ（投手・薮田和樹、捕手・坂倉将吾）（カメラ・竜田　卓）

　【広】西川三振、菊池涼中飛、ピレラ二ゴロ

　◆２回（両軍０）

　【巨】ウィーラー一邪飛、吉川尚三振、メルセデス左前安打、亀井三振

  • ２回２死、左前安打を放つメルセデス（カメラ・石田　順平）

    ２回２死、左前安打を放つメルセデス（カメラ・石田　順平）

　【広】鈴木誠三振、松山左翼線二塁打、堂林四球、坂倉の一ゴロで松山三進、堂林二封、田中広三振

　◆３回（両軍０）

　【巨】坂本四球、丸二ゴロ併殺打、岡本四球、大城の遊ゴロで岡本二封

　【広】薮田の代打高橋大右翼線安打で一挙二塁狙うもタッチアウト、西川遊ゴロ、菊池涼三振

  • ３回無死、代打・高橋大樹の右前二塁打を二塁へ送球する亀井善行（右）（カメラ・橋口　真）

    ３回無死、代打・高橋大樹の右前二塁打を二塁へ送球する亀井善行（右）（カメラ・橋口　真）

　◆４回（巨０、広２）

　【巨】（投手ケムナ）中島右飛、ウィーラー二直、吉川尚遊ゴロ

　【広】ピレラ一邪飛、鈴木誠二塁内野安打、松山三邪飛、堂林のとき鈴木誠二盗、堂林右中間４号２ラン、坂倉遊ゴロ

  • ４回２死二塁、堂林翔太に右中間へ２ラン本塁打を打たれたメルセデス（捕手・大城卓三）（カメラ・竜田　卓）

    ４回２死二塁、堂林翔太に右中間へ２ラン本塁打を打たれたメルセデス（捕手・大城卓三）（カメラ・竜田　卓）

　◆５回（両軍０）

　【巨】メルセデス三振、亀井二塁内野安打、坂本四球で亀井二進、丸の中飛で亀井三進、岡本のとき坂本二盗、岡本三振

　【広】田中広三振、ケムナの代打メヒア四球、西川の右中間二塁打でメヒア三進、菊池涼四球で満塁、ピレラ三振、鈴木誠中飛

  • ５回１死満塁、ピレラを空振り三振に仕留めたメルセデス（カメラ・橋口　真）

    ５回１死満塁、ピレラを空振り三振に仕留めたメルセデス（カメラ・橋口　真）

　◆６回（巨２、広０）

　【巨】（投手高橋樹）大城中飛、中島三ゴロ、ウィーラー右前安打、吉川尚左越３号２ラン、メルセデス三振

  • ６回２死一塁、吉川尚輝が左越えに２ラン本塁打を放ち、岡本和真に手荒い祝福を受けた（カメラ・橋口　真）

    ６回２死一塁、吉川尚輝が左越えに２ラン本塁打を放ち、岡本和真に手荒い祝福を受けた（カメラ・橋口　真）

　【広】松山右飛、堂林左中間二塁打、坂倉中飛、田中広左邪飛

　◆７回（両軍２）

　【巨】（投手フランスア）亀井三振、坂本四球、丸の投前バントで坂本二進、岡本左中間８号２ラン、大城三振

  • ７回２死二塁、２ラン本塁打を放った岡本和真を迎える（左から）パーラ、ウィーラー、重信慎之介、若林晃弘（カメラ・石田　順平）

    ７回２死二塁、２ラン本塁打を放った岡本和真を迎える（左から）パーラ、ウィーラー、重信慎之介、若林晃弘（カメラ・石田　順平）

　【広】（投手大竹、遊撃増田大、右翼重信）フランスアの代打安部四球、西川の右翼線二塁打で安部三進、菊池涼の中越二塁打で安部、西川ともに生還、ピレラ投ゴロ、鈴木誠三振、松山中飛

　◆８回（両軍０）

　【巨】（投手ＤＪジョンソン）中島右飛、ウィーラー遊ゴロ、吉川尚中前安打、重信のとき吉川尚二盗、重信のとき暴投で吉川尚三進、重信三振

  • ８回、３番手の鍵谷陽平（カメラ・橋口　真）

    ８回、３番手の鍵谷陽平（カメラ・橋口　真）

　【広】（投手鍵谷、一塁陽岱鋼、左翼若林）堂林遊ゴロ、坂倉二ゴロ、田中広中飛

　◆９回（巨２、広０）

　【巨】（投手塹江）増田大左中間二塁打、陽岱鋼四球、丸の投前バントで増田大三進、陽岱鋼二進、岡本申告敬遠で満塁、大城の代打石川の右前安打で増田大、陽岱鋼ともに生還、岡本一挙三進、若林、鍵谷の代打炭谷ともに三振

　【広】（投手宮国、捕手炭谷、一塁北村、三塁若林、左翼石川、中堅陽岱鋼）塹江の代打磯村中前安打、西川の右前安打で磯村二進、菊池涼の三ゴロ併殺打で磯村三進、ピレラ二邪飛

  • ９回２死三塁、ピレラの二邪飛をフェンスに激突しながら好捕した吉川尚輝（左は重信慎之介）（カメラ・橋口　真）

    ９回２死三塁、ピレラの二邪飛をフェンスに激突しながら好捕した吉川尚輝（左は重信慎之介）（カメラ・橋口　真）

試合経過
７回２死二塁、左中間へ２ラン本塁打を放ち生還した岡本和真（２５）をヘルメットを取って一礼して迎える坂本勇人（投手・フランスア、捕手・坂倉将吾）（カメラ・竜田　卓）
１回無死、先頭の亀井善行が右翼線二塁打を放つ（投手・薮田和樹、捕手・坂倉将吾）（カメラ・竜田　卓）
２回２死、左前安打を放つメルセデス（カメラ・石田　順平）
３回無死、代打・高橋大樹の右前二塁打を二塁へ送球する亀井善行（右）（カメラ・橋口　真）
４回２死二塁、堂林翔太に右中間へ２ラン本塁打を打たれたメルセデス（捕手・大城卓三）（カメラ・竜田　卓）
５回１死満塁、ピレラを空振り三振に仕留めたメルセデス（カメラ・橋口　真）
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