【セレクトセール当歳速報】父エスポワールシチーの牡馬に３３００万円　近親に１０年天皇賞・秋２着のペルーサ

競走馬の国内最大のセリ、セレクトセール２０２０（主催 一般社団法人日本競走馬協会）の当歳馬セールが７月１４日、北海道苫小牧市のノーザンホースパークで行われた。上場番号５２１～５３０の落札価格は次の通り。（上場番号、上場馬名、性、毛色、生月日、父、母、母の父、販売者、飼養者、落札価格、落札者の順）

５２１

スイートメロディーの２０２０ めす 栗 ２／１７ マインドユアビスケッツ スイートメロディー ゴールドアリュール 社台ファーム 社台ファーム １９００万円 青山 洋一氏

５２２

トクラットリバーの２０２０ 牡 栗 ４／１０ ダイワメジャー トクラットリバー ウォーエンブレム （有）飛野牧場 （有）飛野牧場 １０００万円 幅田 京子氏

５２３

パスティエーラの２０２０ めす 鹿 ２／８ サトノアラジン パスティエーラ キングカメハメハ ノーザンファーム ノーザンファーム １６００万円 寺田 寿男氏

５２４

ラブアンドピースの２０２０ 牡 鹿 ３／８ デクラレーションオブウォー ラブアンドピース キングカメハメハ （有）千代田牧場 （有）千代田牧場 １４００万円 （株）キャピタル・システム

５２５

ロイヤルバラードの２０２０ めす 黒鹿 １／３１ ドゥラメンテ ロイヤルバラード Ｅｌｕｓｉｖｅ Ｑｕａｌｉｔｙ （株）チャンピオンズファーム （株）チャンピオンズファーム 主取り（１７００万円）

５２６ 欠場

５２７

スノークラフトの２０２０ 牡 鹿 ４／１６ イスラボニータ スノークラフト アグネスデジタル 岡田スタッド 岡田スタッド １０００万円 道央興業

５２８

ラセレシオンの２０２０ 牡 鹿 ３／１４ エスポワールシチー ラセレシオン ゼンノロブロイ 社台ファーム 社台ファーム ３３００万円 鈴木 隆司氏

５２９

トゥザハピネスの２０２０ 牡 鹿 ２／１４ ドレフォン トゥザハピネス シンボリクリスエス （有）ノーザンレーシング ノーザンファーム １９００万円 （株）岩切企画

５３０

ソルダテッサの２０２０ めす 鹿 ２／８ アメリカンペイトリオット ソルダテッサ フレンチデピュティ 追分ファーム 追分ファーム １１００万円 佐伯 由加理氏

４６２

ネオイリュージョンの２０２０ 牡 鹿 ２／１４ ビーチパトロール ネオイリュージョン ネオユニヴァース （有）秋田牧場 （有）秋田牧場 ８００万円 中平 崇介氏