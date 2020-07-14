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【セレクトセール当歳速報】父エスポワールシチーの牡馬に３３００万円　近親に１０年天皇賞・秋２着のペルーサ

スポーツ報知
# 競馬

　競走馬の国内最大のセリ、セレクトセール２０２０（主催　一般社団法人日本競走馬協会）の当歳馬セールが７月１４日、北海道苫小牧市のノーザンホースパークで行われた。上場番号５２１～５３０の落札価格は次の通り。（上場番号、上場馬名、性、毛色、生月日、父、母、母の父、販売者、飼養者、落札価格、落札者の順）

５２１　

　スイートメロディーの２０２０　めす　栗　２／１７　マインドユアビスケッツ　スイートメロディー　ゴールドアリュール　社台ファーム　社台ファーム　１９００万円　青山　洋一氏

５２２　

　トクラットリバーの２０２０　牡　栗　４／１０　ダイワメジャー　トクラットリバー　ウォーエンブレム　（有）飛野牧場　（有）飛野牧場　１０００万円　幅田　京子氏

５２３　

　パスティエーラの２０２０　めす　鹿　２／８　サトノアラジン　パスティエーラ　キングカメハメハ　ノーザンファーム　ノーザンファーム　１６００万円　寺田　寿男氏

５２４　

　ラブアンドピースの２０２０　牡　鹿　３／８　デクラレーションオブウォー　ラブアンドピース　キングカメハメハ　（有）千代田牧場　（有）千代田牧場　１４００万円　（株）キャピタル・システム

５２５　

　ロイヤルバラードの２０２０　めす　黒鹿　１／３１　ドゥラメンテ　ロイヤルバラード　Ｅｌｕｓｉｖｅ　Ｑｕａｌｉｔｙ　（株）チャンピオンズファーム　（株）チャンピオンズファーム　主取り（１７００万円）

５２６　　　欠場　　　　　　　　　　　　　　　　　

５２７　

　スノークラフトの２０２０　牡　鹿　４／１６　イスラボニータ　スノークラフト　アグネスデジタル　岡田スタッド　岡田スタッド　１０００万円　道央興業

５２８　

　ラセレシオンの２０２０　牡　鹿　３／１４　エスポワールシチー　ラセレシオン　ゼンノロブロイ　社台ファーム　社台ファーム　３３００万円　鈴木　隆司氏

５２９　

　トゥザハピネスの２０２０　牡　鹿　２／１４　ドレフォン　トゥザハピネス　シンボリクリスエス　（有）ノーザンレーシング　ノーザンファーム　１９００万円　（株）岩切企画

５３０　

　ソルダテッサの２０２０　めす　鹿　２／８　アメリカンペイトリオット　ソルダテッサ　フレンチデピュティ　追分ファーム　追分ファーム　１１００万円　佐伯　由加理氏

４６２　

　ネオイリュージョンの２０２０　牡　鹿　２／１４　ビーチパトロール　ネオイリュージョン　ネオユニヴァース　（有）秋田牧場　（有）秋田牧場　８００万円　中平　崇介氏

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