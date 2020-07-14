【セレクトセール当歳速報】エピファネイア産駒の牝馬に３７００万円　近親にフェブラリーＳ覇者モーニン

競走馬の国内最大のセリ、セレクトセール２０２０（主催 一般社団法人日本競走馬協会）の当歳馬セールが７月１４日、北海道苫小牧市のノーザンホースパークで行われた。上場番号５０１～５１０の落札価格は次の通り。（上場番号、上場馬名、性、毛色、生月日、父、母、母の父、販売者、飼養者、落札価格、落札者の順）

５０１

ナイアガラロールの２０２０ めす 黒鹿 １／１３ エピファネイア ナイアガラロール Ｂｌｕｅｇｒａｓｓ Ｃａｔ （有）ノーザンレーシング ノーザンファーム ３７００万円 河合 純二氏

５０２

ライブリースプライトの２０２０ めす 鹿 ２／６ ドレフォン ライブリースプライト Ｄａｎｓｉｌｉ （株）アスラン （株）アスラン 主取り（８００万円）

５０３

エポキシの２０２０ 牡 鹿 ２／２７ マインドユアビスケッツ エポキシ ディープインパクト ノーザンファーム ノーザンファーム １７００万円 林 瑛子氏

５０４ 欠場

５０５

ラビングハートの２０２０ 牡 芦 ２／１８ キズナ ラビングハート Ｓｅａ Ｔｈｅ Ｓｔａｒｓ （有）高昭牧場 （有）高昭牧場 ２１００万円 前田 晋二氏

５０６

レト２の２０２０ めす 鹿 ３／２ リアルスティール レト２ Ｄｉｅｓｉｓ （有）ノーザンレーシング ノーザンファーム ２３００万円 小笹 芳央氏

５０７

クリスティロマンスの２０２０ めす 鹿 ３／１６ ノヴェリスト クリスティロマンス シンボリクリスエス 社台ファーム 社台ファーム 主取り（６００万円）

５０８

シーブリーズライフの２０２０ 牡 栗 ３／２４ デクラレーションオブウォー シーブリーズライフ アドマイヤジャパン （有）千代田牧場 （有）千代田牧場 １５００万円 田中 成奉氏

５０９ 欠場

５１０

セイユウヴィーナスの２０２０ めす 黒鹿 ３／２０ ドレフォン セイユウヴィーナス ハーツクライ （有）新冠橋本牧場 （有）新冠橋本牧場 主取り（１０００万円）