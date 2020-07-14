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【セレクトセール当歳速報】エピファネイア産駒の牝馬に３７００万円　近親にフェブラリーＳ覇者モーニン

スポーツ報知
# 競馬

　競走馬の国内最大のセリ、セレクトセール２０２０（主催　一般社団法人日本競走馬協会）の当歳馬セールが７月１４日、北海道苫小牧市のノーザンホースパークで行われた。上場番号５０１～５１０の落札価格は次の通り。（上場番号、上場馬名、性、毛色、生月日、父、母、母の父、販売者、飼養者、落札価格、落札者の順）

５０１　

　ナイアガラロールの２０２０　めす　黒鹿　１／１３　エピファネイア　ナイアガラロール　Ｂｌｕｅｇｒａｓｓ　Ｃａｔ　（有）ノーザンレーシング　ノーザンファーム　３７００万円　河合　純二氏

５０２　

　ライブリースプライトの２０２０　めす　鹿　２／６　ドレフォン　ライブリースプライト　Ｄａｎｓｉｌｉ　（株）アスラン　（株）アスラン　主取り（８００万円）

５０３　

　エポキシの２０２０　牡　鹿　２／２７　マインドユアビスケッツ　エポキシ　ディープインパクト　ノーザンファーム　ノーザンファーム　１７００万円　林　瑛子氏

５０４　欠場

５０５　

　ラビングハートの２０２０　牡　芦　２／１８　キズナ　ラビングハート　Ｓｅａ　Ｔｈｅ　Ｓｔａｒｓ　（有）高昭牧場　（有）高昭牧場　２１００万円　前田　晋二氏

５０６　

　レト２の２０２０　めす　鹿　３／２　リアルスティール　レト２　Ｄｉｅｓｉｓ　（有）ノーザンレーシング　ノーザンファーム　２３００万円　小笹　芳央氏

５０７　

　クリスティロマンスの２０２０　めす　鹿　３／１６　ノヴェリスト　クリスティロマンス　シンボリクリスエス　社台ファーム　社台ファーム　主取り（６００万円）

５０８　

　シーブリーズライフの２０２０　牡　栗　３／２４　デクラレーションオブウォー　シーブリーズライフ　アドマイヤジャパン　（有）千代田牧場　（有）千代田牧場　１５００万円　田中　成奉氏

５０９　欠場

５１０　

　セイユウヴィーナスの２０２０　めす　黒鹿　３／２０　ドレフォン　セイユウヴィーナス　ハーツクライ　（有）新冠橋本牧場　（有）新冠橋本牧場　主取り（１０００万円）

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