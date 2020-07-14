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【セレクトセール当歳速報】祖母にスイープトウショウを持つハービンジャー産駒の牝馬が３２００万円

スポーツ報知
# 競馬

　競走馬の国内最大のセリ、セレクトセール２０２０（主催　一般社団法人日本競走馬協会）の当歳馬セールが７月１４日、北海道苫小牧市のノーザンホースパークで行われた。上場番号４８１～４９０の落札価格は次の通り。（上場番号、上場馬名、性、毛色、生月日、父、母、母の父、販売者、飼養者、落札価格、落札者の順）

４８１　

　ミリオンセラー２の２０２０　牡　栗　４／４　ヘニーヒューズ　ミリオンセラー２　Ａ．Ｐ．Ｉｎｄｙ　（有）千代田牧場　（有）千代田牧場　主取り（２０００万円）

４８２　

　レーヴルシードの２０２０　めす　鹿　２／２３　ミッキーロケット　レーヴルシード　ディープインパクト　（有）ノーザンレーシング　ノーザンファーム　２０００万円　田中　成奉氏

４８３　

　フォーチュネイトダムゼルの２０２０　めす　栗　３／１４　トーセンラー　フォーチュネイトダムゼル　Ｒｕｎａｗａｙ　Ｇｒｏｏｍ　社台ファーム　社台ファーム　主取り（５００万円）

４８４　

　フリーティングスピリットの２０２０　牡　黒鹿　２／１５　キタサンブラック　フリーティングスピリット　Ｉｎｖｉｎｃｉｂｌｅ　Ｓｐｉｒｉｔ　（有）ノーザンレーシング　ノーザンファーム　１億１０００万円　（株）インゼル

４８５　

　ヤマノラヴの２０２０　めす　栗　１／２４　ハーツクライ　ヤマノラヴ　アグネスデジタル　（株）チャンピオンズファーム　（株）チャンピオンズファーム　主取り（１５００万円）

４８６　

　ロイヤルマリーの２０２０　牡　栗　２／７　ダイワメジャー　ロイヤルマリー　Ｍｏｎｓｕｎ　社台ファーム　社台ファーム　主取り（１８００万円）

４８７　

　ジュエルトウショウの２０２０　めす　栗　２／７　ハービンジャー　ジュエルトウショウ　アグネスタキオン　ノーザンファーム　ノーザンファーム　３２００万円　山本　剛士氏

４８８　

　リラックススマイルの２０２０　めす　青　４／１５　キズナ　リラックススマイル　Ｄｕｂａｉ　Ｄｅｓｔｉｎａｔｉｏｎ　（有）日高大洋牧場　（有）日高大洋牧場　９００万円　堀田　浩司氏

４８９　

　アイリッシュシーの２０２０　牡　鹿　１／２３　リアルスティール　アイリッシュシー　Ｇａｌｉｌｅｏ　ノーザンファーム　ノーザンファーム　５４００万円　鬼塚　義臣氏

４９０　

　スタートアップの２０２０　牡　栗　１／２８　ロゴタイプ　スタートアップ　ハービンジャー　社台ファーム　社台ファーム　１１００万円　原　禮子氏

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