【セレクトセール当歳速報】祖母にスイープトウショウを持つハービンジャー産駒の牝馬が３２００万円

競走馬の国内最大のセリ、セレクトセール２０２０（主催 一般社団法人日本競走馬協会）の当歳馬セールが７月１４日、北海道苫小牧市のノーザンホースパークで行われた。上場番号４８１～４９０の落札価格は次の通り。（上場番号、上場馬名、性、毛色、生月日、父、母、母の父、販売者、飼養者、落札価格、落札者の順）

４８１

ミリオンセラー２の２０２０ 牡 栗 ４／４ ヘニーヒューズ ミリオンセラー２ Ａ．Ｐ．Ｉｎｄｙ （有）千代田牧場 （有）千代田牧場 主取り（２０００万円）

４８２

レーヴルシードの２０２０ めす 鹿 ２／２３ ミッキーロケット レーヴルシード ディープインパクト （有）ノーザンレーシング ノーザンファーム ２０００万円 田中 成奉氏

４８３

フォーチュネイトダムゼルの２０２０ めす 栗 ３／１４ トーセンラー フォーチュネイトダムゼル Ｒｕｎａｗａｙ Ｇｒｏｏｍ 社台ファーム 社台ファーム 主取り（５００万円）

４８４

フリーティングスピリットの２０２０ 牡 黒鹿 ２／１５ キタサンブラック フリーティングスピリット Ｉｎｖｉｎｃｉｂｌｅ Ｓｐｉｒｉｔ （有）ノーザンレーシング ノーザンファーム １億１０００万円 （株）インゼル

４８５

ヤマノラヴの２０２０ めす 栗 １／２４ ハーツクライ ヤマノラヴ アグネスデジタル （株）チャンピオンズファーム （株）チャンピオンズファーム 主取り（１５００万円）

４８６

ロイヤルマリーの２０２０ 牡 栗 ２／７ ダイワメジャー ロイヤルマリー Ｍｏｎｓｕｎ 社台ファーム 社台ファーム 主取り（１８００万円）

４８７

ジュエルトウショウの２０２０ めす 栗 ２／７ ハービンジャー ジュエルトウショウ アグネスタキオン ノーザンファーム ノーザンファーム ３２００万円 山本 剛士氏

４８８

リラックススマイルの２０２０ めす 青 ４／１５ キズナ リラックススマイル Ｄｕｂａｉ Ｄｅｓｔｉｎａｔｉｏｎ （有）日高大洋牧場 （有）日高大洋牧場 ９００万円 堀田 浩司氏

４８９

アイリッシュシーの２０２０ 牡 鹿 １／２３ リアルスティール アイリッシュシー Ｇａｌｉｌｅｏ ノーザンファーム ノーザンファーム ５４００万円 鬼塚 義臣氏

４９０

スタートアップの２０２０ 牡 栗 １／２８ ロゴタイプ スタートアップ ハービンジャー 社台ファーム 社台ファーム １１００万円 原 禮子氏