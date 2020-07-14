注 目
新型コロナ関連ニュース 報知SNS
お知らせ
InstagramTwitterfacebook
ホーム 巨人 野球 芸能 競馬 サッカー ゴルフ スポーツ 東京五輪 格闘技 社会 ギャンブル ライフ 動画 写真特集
  
馬トク会員募集中！

馬トク指数・外厩入り馬トク出馬表・成績

注目レース：  中京記念・Ｇ３ 函館記念・Ｇ３ 函館２歳Ｓ・Ｇ３
全レース出馬表・データ・成績を提供中  福島 阪神 函館

【セレクトセール当歳速報】父エピファネイアの牡馬が３１００万円　祖母はオークス、秋華賞Ｖのカワカミプリンセス

スポーツ報知
# 競馬

　競走馬の国内最大のセリ、セレクトセール２０２０（主催　一般社団法人日本競走馬協会）の当歳馬セールが７月１４日、北海道苫小牧市のノーザンホースパークで行われた。上場番号４７１～４８０の落札価格は次の通り。（上場番号、上場馬名、性、毛色、生月日、父、母、母の父、販売者、飼養者、落札価格、落札者の順）

４７１　

　パープルの２０２０　牡　鹿　３／１６　ドゥラメンテ　パープル　Ｇａｌｉｌｅｏ　（有）飛野牧場　（有）飛野牧場　２４００万円　札幌ブラッドストック

４７２　

　アーキテクチャーの２０２０　牡　鹿　３／１６　Ｌｏｐｅ　ｄｅ　Ｖｅｇａ　アーキテクチャー　Ｚｏｆｆａｎｙ　（有）ノーザンレーシング　ノーザンファーム　３１００万円　寺田　寿男氏

４７３　

　チェリークォーツの２０２０　牡　鹿　３／２５　リアルスティール　チェリークォーツ　ワークフォース　社台ファーム　社台ファーム　２１００万円　田畑　憲士氏

４７４　

　ブリオレットの２０２０　めす　鹿　１／１５　マインドユアビスケッツ　ブリオレット　ロードカナロア　追分ファーム　追分ファーム　１０００万円　（株）ＹＧＧオーナーズクラブ

４７５　欠場

４７６　

　スターシップトラッフルズの２０２０　牡　鹿　３／２４　ハーツクライ　スターシップトラッフルズ　Ｇｈｏｓｔｚａｐｐｅｒ　社台ファーム　社台ファーム　１億３５００万円　原村　正紀氏

４７７　

　ミュゲプリンセスの２０２０　牡　鹿　２／２２　エピファネイア　ミュゲプリンセス　エンパイアメーカー　（有）高昭牧場　（有）高昭牧場　３１００万円　前田　幸貴氏

４７８　

　アンフィデルマールの２０２０　牡　鹿　１／８　ドレフォン　アンフィデルマール　エンパイアメーカー　（有）ノーザンレーシング　ノーザンファーム　２４００万円　前田　葉子氏

４７９　

　レディオブキャメロットの２０２０　牡　鹿　２／１６　スクリーンヒーロー　レディオブキャメロット　Ｍｏｎｔｊｅｕ　（株）タイヘイ牧場　（株）タイヘイ牧場　２０００万円　宮田　直也氏

４８０　

　　ブロッサムレーンの２０２０　牡　鹿　３／２９　サトノダイヤモンド　ブロッサムレーン　Ｎｅｗ　Ａｐｐｒｏａｃｈ　（株）クラウン　（株）クラウン・クラウン日高牧場　１５００万円　ノーザンファーム

競馬

YOMIURI ONLINE GIANTS

コラムでＨｏ！

一覧へ

注目トピック

  • JRA
    サマーキャンペーン！
    簡単なクイズに答えるだけ！豪華賞品が当たるチャンス！

    • 報知ブログ（最新更新分）

    一覧へ
    NEWS読売・報知 モバイルGIANTS ショップ報知 マガジン報知 バックナンバー申し込み 個人向け写真販売 ボーイズリーグ写真販売 法人向け紙面・写真使用申請