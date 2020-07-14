【セレクトセール当歳速報】父エピファネイアの牡馬が３１００万円　祖母はオークス、秋華賞Ｖのカワカミプリンセス

競走馬の国内最大のセリ、セレクトセール２０２０（主催 一般社団法人日本競走馬協会）の当歳馬セールが７月１４日、北海道苫小牧市のノーザンホースパークで行われた。上場番号４７１～４８０の落札価格は次の通り。（上場番号、上場馬名、性、毛色、生月日、父、母、母の父、販売者、飼養者、落札価格、落札者の順）

４７１

パープルの２０２０ 牡 鹿 ３／１６ ドゥラメンテ パープル Ｇａｌｉｌｅｏ （有）飛野牧場 （有）飛野牧場 ２４００万円 札幌ブラッドストック

４７２

アーキテクチャーの２０２０ 牡 鹿 ３／１６ Ｌｏｐｅ ｄｅ Ｖｅｇａ アーキテクチャー Ｚｏｆｆａｎｙ （有）ノーザンレーシング ノーザンファーム ３１００万円 寺田 寿男氏

４７３

チェリークォーツの２０２０ 牡 鹿 ３／２５ リアルスティール チェリークォーツ ワークフォース 社台ファーム 社台ファーム ２１００万円 田畑 憲士氏

４７４

ブリオレットの２０２０ めす 鹿 １／１５ マインドユアビスケッツ ブリオレット ロードカナロア 追分ファーム 追分ファーム １０００万円 （株）ＹＧＧオーナーズクラブ

４７５ 欠場

４７６

スターシップトラッフルズの２０２０ 牡 鹿 ３／２４ ハーツクライ スターシップトラッフルズ Ｇｈｏｓｔｚａｐｐｅｒ 社台ファーム 社台ファーム １億３５００万円 原村 正紀氏

４７７

ミュゲプリンセスの２０２０ 牡 鹿 ２／２２ エピファネイア ミュゲプリンセス エンパイアメーカー （有）高昭牧場 （有）高昭牧場 ３１００万円 前田 幸貴氏

４７８

アンフィデルマールの２０２０ 牡 鹿 １／８ ドレフォン アンフィデルマール エンパイアメーカー （有）ノーザンレーシング ノーザンファーム ２４００万円 前田 葉子氏

４７９

レディオブキャメロットの２０２０ 牡 鹿 ２／１６ スクリーンヒーロー レディオブキャメロット Ｍｏｎｔｊｅｕ （株）タイヘイ牧場 （株）タイヘイ牧場 ２０００万円 宮田 直也氏

４８０

ブロッサムレーンの２０２０ 牡 鹿 ３／２９ サトノダイヤモンド ブロッサムレーン Ｎｅｗ Ａｐｐｒｏａｃｈ （株）クラウン （株）クラウン・クラウン日高牧場 １５００万円 ノーザンファーム