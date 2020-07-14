【セレクトセール当歳速報】リアルスティール産駒の牡馬に４２００万円　近親に東海Ｓ覇者エアアルマス

競走馬の国内最大のセリ、セレクトセール２０２０（主催 一般社団法人日本競走馬協会）の当歳馬セールが７月１４日、北海道苫小牧市のノーザンホースパークで行われた。上場番号４６１～４７０の落札価格は次の通り。（上場番号、上場馬名、性、毛色、生月日、父、母、母の父、販売者、飼養者、落札価格、落札者の順）

４６１

エルーセラの２０２０ めす 鹿 ３／２２ キズナ エルーセラ Ｓｐｉｒｉｔ Ｏｎｅ 社台ファーム 社台ファーム ２９００万円 小笹 芳央氏

４６２

ネオイリュージョンの２０２０ 牡 鹿 ２／１４ ビーチパトロール ネオイリュージョン ネオユニヴァース （有）秋田牧場 （有）秋田牧場 主取り（１０００万円）

４６３

パンデイアの２０２０ 牡 栗 １／３１ モーリス パンデイア ディープインパクト ノーザンファーム ノーザンファーム １８００万円 （有）シルク・ホースクラブ

４６４ 欠場

４６５ 欠場

４６６

フェイブルネージュの２０２０ めす 鹿 １／２３ ハービンジャー フェイブルネージュ ディープインパクト 社台ファーム 社台ファーム １２００万円 高橋 正雄氏

３９１（再上場）

レインオンザデューンの２０２０ 牡 鹿 ３／１５ ハービンジャー レインオンザデューン Ｆｒａｎｋｅｌ （有）飛野牧場 （有）飛野牧場 １５００万円 鈴木 隆司氏

４６７

チリーシルバーの２０２０ めす 栗 １／２３ ドゥラメンテ チリーシルバー Ｍａｌｉｂｕ Ｍｏｏｎ （有）ノーザンレーシング ノーザンファーム ３７００万円 二木 英徳氏

４６８

エアベルヘザーの２０２０ 牡 鹿 ３／１ リアルスティール エアベルヘザー エンパイアメーカー （有）稲原牧場 （有）稲原牧場 ４２００万円 寺田 千代乃氏

４６９

プラージュの２０２０ めす 鹿 ２／２９ ルーラーシップ プラージュ スペシャルウィーク （株）ハシモトファーム （株）ハシモトファーム １５００万円 （有）ノルマンディーファーム

４７０

エセンテペの２０２０ 牡 鹿 ２／２９ キズナ エセンテペ Ｏｒａｔｏｒｉｏ ノーザンファーム ノーザンファーム ８４００万円 国本 哲秀氏