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【セレクトセール当歳速報】リアルスティール産駒の牡馬に４２００万円　近親に東海Ｓ覇者エアアルマス

スポーツ報知
# 競馬

　競走馬の国内最大のセリ、セレクトセール２０２０（主催　一般社団法人日本競走馬協会）の当歳馬セールが７月１４日、北海道苫小牧市のノーザンホースパークで行われた。上場番号４６１～４７０の落札価格は次の通り。（上場番号、上場馬名、性、毛色、生月日、父、母、母の父、販売者、飼養者、落札価格、落札者の順）

４６１　

　エルーセラの２０２０　めす　鹿　３／２２　キズナ　エルーセラ　Ｓｐｉｒｉｔ　Ｏｎｅ　社台ファーム　社台ファーム　２９００万円　小笹　芳央氏

４６２　

　ネオイリュージョンの２０２０　牡　鹿　２／１４　ビーチパトロール　ネオイリュージョン　ネオユニヴァース　（有）秋田牧場　（有）秋田牧場　主取り（１０００万円）

４６３　

　パンデイアの２０２０　牡　栗　１／３１　モーリス　パンデイア　ディープインパクト　ノーザンファーム　ノーザンファーム　１８００万円　（有）シルク・ホースクラブ

４６４　欠場

４６５　欠場

４６６　

　フェイブルネージュの２０２０　めす　鹿　１／２３　ハービンジャー　フェイブルネージュ　ディープインパクト　社台ファーム　社台ファーム　１２００万円　高橋　正雄氏

３９１（再上場）　

　レインオンザデューンの２０２０　牡　鹿　３／１５　ハービンジャー　レインオンザデューン　Ｆｒａｎｋｅｌ　（有）飛野牧場　（有）飛野牧場　１５００万円　鈴木　隆司氏

４６７　

　チリーシルバーの２０２０　めす　栗　１／２３　ドゥラメンテ　チリーシルバー　Ｍａｌｉｂｕ　Ｍｏｏｎ　（有）ノーザンレーシング　ノーザンファーム　３７００万円　二木　英徳氏

４６８　

　エアベルヘザーの２０２０　牡　鹿　３／１　リアルスティール　エアベルヘザー　エンパイアメーカー　（有）稲原牧場　（有）稲原牧場　４２００万円　寺田　千代乃氏

４６９　

　プラージュの２０２０　めす　鹿　２／２９　ルーラーシップ　プラージュ　スペシャルウィーク　（株）ハシモトファーム　（株）ハシモトファーム　１５００万円　（有）ノルマンディーファーム

４７０　

　エセンテペの２０２０　牡　鹿　２／２９　キズナ　エセンテペ　Ｏｒａｔｏｒｉｏ　ノーザンファーム　ノーザンファーム　８４００万円　国本　哲秀氏

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