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【セレクトセール当歳速報】伯父は天皇賞・秋Ｖのトーセンジョーダン　リアルスティール産駒の牡馬は４０００万円

スポーツ報知
# 競馬

　競走馬の国内最大のセリ、セレクトセール２０２０（主催　一般社団法人日本競走馬協会）の当歳馬セールが７月１４日、北海道苫小牧市のノーザンホースパークで行われた。上場番号４３１～４４０の落札価格は次の通り。（上場番号、上場馬名、性、毛色、生月日、父、母、母の父、販売者、飼養者、落札価格、落札者の順）

４３１　

　フルボイスの２０２０　牡　鹿　２／１０　リアルスティール　フルボイス　ルーラーシップ　（株）ハクレイファーム　（株）ハクレイファーム　４０００万円　大塚　亮一氏

４３２　

　トゥールエッフェルの２０２０　牡　鹿　２／７　マインドユアビスケッツ　トゥールエッフェル　フレンチデピュティ　社台ファーム　社台ファーム　３２００万円　村田　能光氏

４３３　

　セレスタの２０２０　めす　黒鹿　１／１８　ハーツクライ　セレスタ　Ｊｕｍｐ　Ｓｔａｒｔ　（有）ノーザンレーシング　ノーザンファーム　８６００万円　エフレーシング

４３４　

　ジョワユーズの２０２０　牡　鹿　１／３１　ヘニーヒューズ　ジョワユーズ　エンパイアメーカー　（有）村田牧場　（有）村田牧場　１５００万円　石瀬　浩三氏

４３５　

　ストロベリーズの２０２０　牡　鹿　３／１２　モーリス　ストロベリーズ　コマンズ　（有）平野牧場　（有）平野牧場　主取り（１５００万円）

４３６　

　クイーンビー２の２０２０　牡　黒鹿　１／２９　ドゥラメンテ　クイーンビー２　Ｌｅ　Ｈａｖｒｅ　（有）ノーザンレーシング　ノーザンファーム　１億４５００万円　（株）ダノックス

４３７　

　ビーコンターンの２０２０　牡　鹿　４／６　スクリーンヒーロー　ビーコンターン　Ｓｈａｍａｒｄａｌ　岡田スタッド　岡田スタッド　主取り（１８００万円）

４３８　

　ジュリエットシアトルの２０２０　牡　鹿　２／８　ハーツクライ　ジュリエットシアトル　Ｓｅａｔｔｌｅ　Ｆｉｔｚ　社台ファーム　社台ファーム　５５００万円　坂本　浩一氏

４３９　

　サザンスピードの２０２０　牡　鹿　２／１４　レッドファルクス　サザンスピード　Ｓｏｕｔｈｅｒｎ　Ｉｍａｇｅ　ノーザンファーム　ノーザンファーム　３５００万円　小川　眞査雄氏

４４０　

　シルヴァースプーンの２０２０　めす　栗　３／２　エピファネイア　シルヴァースプーン　アグネスタキオン　（株）門別山際牧場　（株）門別山際牧場　１２００万円　（株）ＹＧＧオーナーズクラブ

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