【セレクトセール当歳速報】伯父は天皇賞・秋Ｖのトーセンジョーダン　リアルスティール産駒の牡馬は４０００万円

競走馬の国内最大のセリ、セレクトセール２０２０（主催 一般社団法人日本競走馬協会）の当歳馬セールが７月１４日、北海道苫小牧市のノーザンホースパークで行われた。上場番号４３１～４４０の落札価格は次の通り。（上場番号、上場馬名、性、毛色、生月日、父、母、母の父、販売者、飼養者、落札価格、落札者の順）

４３１

フルボイスの２０２０ 牡 鹿 ２／１０ リアルスティール フルボイス ルーラーシップ （株）ハクレイファーム （株）ハクレイファーム ４０００万円 大塚 亮一氏

４３２

トゥールエッフェルの２０２０ 牡 鹿 ２／７ マインドユアビスケッツ トゥールエッフェル フレンチデピュティ 社台ファーム 社台ファーム ３２００万円 村田 能光氏

４３３

セレスタの２０２０ めす 黒鹿 １／１８ ハーツクライ セレスタ Ｊｕｍｐ Ｓｔａｒｔ （有）ノーザンレーシング ノーザンファーム ８６００万円 エフレーシング

４３４

ジョワユーズの２０２０ 牡 鹿 １／３１ ヘニーヒューズ ジョワユーズ エンパイアメーカー （有）村田牧場 （有）村田牧場 １５００万円 石瀬 浩三氏

４３５

ストロベリーズの２０２０ 牡 鹿 ３／１２ モーリス ストロベリーズ コマンズ （有）平野牧場 （有）平野牧場 主取り（１５００万円）

４３６

クイーンビー２の２０２０ 牡 黒鹿 １／２９ ドゥラメンテ クイーンビー２ Ｌｅ Ｈａｖｒｅ （有）ノーザンレーシング ノーザンファーム １億４５００万円 （株）ダノックス

４３７

ビーコンターンの２０２０ 牡 鹿 ４／６ スクリーンヒーロー ビーコンターン Ｓｈａｍａｒｄａｌ 岡田スタッド 岡田スタッド 主取り（１８００万円）

４３８

ジュリエットシアトルの２０２０ 牡 鹿 ２／８ ハーツクライ ジュリエットシアトル Ｓｅａｔｔｌｅ Ｆｉｔｚ 社台ファーム 社台ファーム ５５００万円 坂本 浩一氏

４３９

サザンスピードの２０２０ 牡 鹿 ２／１４ レッドファルクス サザンスピード Ｓｏｕｔｈｅｒｎ Ｉｍａｇｅ ノーザンファーム ノーザンファーム ３５００万円 小川 眞査雄氏

４４０

シルヴァースプーンの２０２０ めす 栗 ３／２ エピファネイア シルヴァースプーン アグネスタキオン （株）門別山際牧場 （株）門別山際牧場 １２００万円 （株）ＹＧＧオーナーズクラブ