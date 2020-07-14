【セレクトセール当歳速報】近親に菊花賞馬ワールドプレミア　父サトノダイヤモンドの牡馬が６２００万円

競走馬の国内最大のセリ、セレクトセール２０２０（主催 一般社団法人日本競走馬協会）の当歳馬セールが７月１４日、北海道苫小牧市のノーザンホースパークで行われた。上場番号４１１～４２０の落札価格は次の通り。（上場番号、上場馬名、性、毛色、生月日、父、母、母の父、販売者、飼養者、落札価格、落札者の順）

４１１

ベストロケーションの２０２０ 牡 芦 ２／１４ イスラボニータ ベストロケーション クロフネ 社台ファーム 社台ファーム ３１００万円 中西 純穂氏

４１２

フサイチジェットの２０２０ 牡 鹿 ２／１１ キズナ フサイチジェット Ｇｉｌｄｅｄ Ｔｉｍｅ 岡田スタッド 岡田スタッド ２０００万円 小笹 芳央氏

４１３

ガルデルスリールの２０２０ めす 鹿 ３／２ エピファネイア ガルデルスリール ダイワメジャー （有）ノーザンレーシング ノーザンファーム ３０００万円 高橋 文男氏

４１４

パッショナルダンスの２０２０ 牡 鹿 ４／９ ハービンジャー パッショナルダンス サンデーサイレンス （有）丸幸小林牧場 （有）丸幸小林牧場 １６００万円 寺田 千代乃氏

４１５

ウィズアミッションの２０２０ 牡 鹿 ２／２２ ドゥラメンテ ウィズアミッション Ｄａｎｅｈｉｌｌ Ｄａｎｃｅｒ 追分ファーム 追分ファーム ３９００万円 寺田 千代乃氏

４１６

マンドゥラの２０２０ 牡 鹿 ２／２２ サトノダイヤモンド マンドゥラ Ｄａｎｅｈｉｌｌ Ｄａｎｃｅｒ ノーザンファーム ノーザンファーム ６２００万円 池谷 誠一氏

４１７

フェザーレイの２０２０ 牡 鹿 ３／１２ デクラレーションオブウォー フェザーレイ エルコンドルパサー （有）高昭牧場 （有）高昭牧場 主取り（１０００万円）

４１８

クレマチスクィーンの２０２０ 牡 鹿 ３／１９ エピファネイア クレマチスクィーン ダンスインザダーク （有）千葉飯田牧場 （有）千葉飯田牧場 主取り（１４００万円）

４１９

ノーブルリーズンの２０２０ 牡 鹿 ３／１２ ドレフォン ノーブルリーズン ネオユニヴァース （有）ノーザンレーシング ノーザンファーム ２７００万円 （株）サトミホースカンパニー

４２０

インラグジュアリーの２０２０ めす 鹿 ２／１８ リアルインパクト インラグジュアリー Ｆｒａｎｋｅｌ 社台ファーム 社台ファーム ４６００万円 （株）キャピタル・システム