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【セレクトセール当歳速報】近親に菊花賞馬ワールドプレミア　父サトノダイヤモンドの牡馬が６２００万円

スポーツ報知
# 競馬

　競走馬の国内最大のセリ、セレクトセール２０２０（主催　一般社団法人日本競走馬協会）の当歳馬セールが７月１４日、北海道苫小牧市のノーザンホースパークで行われた。上場番号４１１～４２０の落札価格は次の通り。（上場番号、上場馬名、性、毛色、生月日、父、母、母の父、販売者、飼養者、落札価格、落札者の順）

４１１　

　ベストロケーションの２０２０　牡　芦　２／１４　イスラボニータ　ベストロケーション　クロフネ　社台ファーム　社台ファーム　３１００万円　中西　純穂氏

４１２　

　フサイチジェットの２０２０　牡　鹿　２／１１　キズナ　フサイチジェット　Ｇｉｌｄｅｄ　Ｔｉｍｅ　岡田スタッド　岡田スタッド　２０００万円　小笹　芳央氏

４１３　

　ガルデルスリールの２０２０　めす　鹿　３／２　エピファネイア　ガルデルスリール　ダイワメジャー　（有）ノーザンレーシング　ノーザンファーム　３０００万円　高橋　文男氏

４１４　

　パッショナルダンスの２０２０　牡　鹿　４／９　ハービンジャー　パッショナルダンス　サンデーサイレンス　（有）丸幸小林牧場　（有）丸幸小林牧場　１６００万円　寺田　千代乃氏

４１５　

　ウィズアミッションの２０２０　牡　鹿　２／２２　ドゥラメンテ　ウィズアミッション　Ｄａｎｅｈｉｌｌ　Ｄａｎｃｅｒ　追分ファーム　追分ファーム　３９００万円　寺田　千代乃氏

４１６　

　マンドゥラの２０２０　牡　鹿　２／２２　サトノダイヤモンド　マンドゥラ　Ｄａｎｅｈｉｌｌ　Ｄａｎｃｅｒ　ノーザンファーム　ノーザンファーム　６２００万円　池谷　誠一氏

４１７　

　フェザーレイの２０２０　牡　鹿　３／１２　デクラレーションオブウォー　フェザーレイ　エルコンドルパサー　（有）高昭牧場　（有）高昭牧場　主取り（１０００万円）

４１８　

　クレマチスクィーンの２０２０　牡　鹿　３／１９　エピファネイア　クレマチスクィーン　ダンスインザダーク　（有）千葉飯田牧場　（有）千葉飯田牧場　主取り（１４００万円）

４１９　

　ノーブルリーズンの２０２０　牡　鹿　３／１２　ドレフォン　ノーブルリーズン　ネオユニヴァース　（有）ノーザンレーシング　ノーザンファーム　２７００万円　（株）サトミホースカンパニー

４２０　

　インラグジュアリーの２０２０　めす　鹿　２／１８　リアルインパクト　インラグジュアリー　Ｆｒａｎｋｅｌ　社台ファーム　社台ファーム　４６００万円　（株）キャピタル・システム

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