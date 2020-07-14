注 目
新型コロナ関連ニュース 報知SNS
お知らせ
InstagramTwitterfacebook
ホーム 巨人 野球 芸能 競馬 サッカー ゴルフ スポーツ 東京五輪 格闘技 社会 ギャンブル ライフ 動画 写真特集
  
馬トク会員募集中！

馬トク指数・外厩入り馬トク出馬表・成績

注目レース：  中京記念・Ｇ３ 函館記念・Ｇ３ 函館２歳Ｓ・Ｇ３
全レース出馬表・データ・成績を提供中  福島 阪神 函館

【セレクトセール当歳速報】レッドファルクスの初年度産駒を薗部博之氏が１３００万円で落札

スポーツ報知
# 競馬

　競走馬の国内最大のセリ、セレクトセール２０２０（主催　一般社団法人日本競走馬協会）の当歳馬セールが７月１４日、北海道苫小牧市のノーザンホースパークで行われた。上場番号４０１～４１０の落札価格は次の通り。（上場番号、上場馬名、性、毛色、生月日、父、母、母の父、販売者、飼養者、落札価格、落札者の順）

４０１　

　エルフィンコーブの２０２０　牡　鹿　３／１　ミッキーアイル　エルフィンコーブ　Ａｄｉｏｓ　Ｃｈａｒｌｉｅ　ノーザンファーム　ノーザンファーム　６８００万円　廣崎利洋ＨＤ（株）

４０２　

　イザベルドスメーンの２０２０　牡　栗　２／８　ハービンジャー　イザベルドスメーン　スペシャルウィーク　（有）米田牧場　（有）米田牧場　１９００万円　幅田　昌伸氏

４０３　

　アクトアウトの２０２０　牡　栗　３／１７　ハーツクライ　アクトアウト　Ｓｔｏｒｍ　Ｃａｔ　（株）栄進堂　栄進牧場　主取り（１８００万円）

４０４　

　フォンターナリーリの２０２０　めす　鹿　３／１１　ドゥラメンテ　フォンターナリーリ　クロフネ　（有）ノーザンレーシング　ノーザンファーム　５２００万円　Ｋ　Ｓ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ

４０５　

　ピリカクルの２０２０　牡　芦　２／７　レッドファルクス　ピリカクル　オルフェーヴル　社台ファーム　社台ファーム　１３００万円　薗部　博之氏

４０６　

　フライアゲインの２０２０　牡　鹿　４／７　ダイワメジャー　フライアゲイン　Ｆｕｓａｉｃｈｉ　Ｐｅｇａｓｕｓ　（有）新冠橋本牧場　（有）新冠橋本牧場　２９００万円　（有）ビッグレッドファーム

４０７　

　シーズアタイガーの２０２０　牡　鹿　２／３　ハーツクライ　シーズアタイガー　Ｔａｌｅ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｃａｔ　（有）ノーザンレーシング　ノーザンファーム　２億７０００万円　（株）ダノックス

４０８　

　　リベラルタイプの２０２０　めす　黒鹿　４／２３　マインドユアビスケッツ　リベラルタイプ　ノヴェリスト　（有）松田牧場　（有）松田牧場　主取り（７００万円）

４０９　

　ベネフィットの２０２０　牡　鹿　４／８　サトノクラウン　ベネフィット　マンハッタンカフェ　（有）ナカノファーム　（有）ナカノファーム　２０００万円　（株）サトミホースカンパニー

４１０　

　オールザウェイベイビーの２０２０　めす　鹿　３／６　リアルスティール　オールザウェイベイビー　Ｇｒａｎｄ　Ｓｌａｍ　（有）ノーザンレーシング　ノーザンファーム　２３００万円　マロンレーシング

競馬

YOMIURI ONLINE GIANTS

コラムでＨｏ！

一覧へ

注目トピック

  • JRA
    サマーキャンペーン！
    簡単なクイズに答えるだけ！豪華賞品が当たるチャンス！

    • 報知ブログ（最新更新分）

    一覧へ
    NEWS読売・報知 モバイルGIANTS ショップ報知 マガジン報知 バックナンバー申し込み 個人向け写真販売 ボーイズリーグ写真販売 法人向け紙面・写真使用申請