【セレクトセール当歳速報】レッドファルクスの初年度産駒を薗部博之氏が１３００万円で落札

競走馬の国内最大のセリ、セレクトセール２０２０（主催 一般社団法人日本競走馬協会）の当歳馬セールが７月１４日、北海道苫小牧市のノーザンホースパークで行われた。上場番号４０１～４１０の落札価格は次の通り。（上場番号、上場馬名、性、毛色、生月日、父、母、母の父、販売者、飼養者、落札価格、落札者の順）

４０１

エルフィンコーブの２０２０ 牡 鹿 ３／１ ミッキーアイル エルフィンコーブ Ａｄｉｏｓ Ｃｈａｒｌｉｅ ノーザンファーム ノーザンファーム ６８００万円 廣崎利洋ＨＤ（株）

４０２

イザベルドスメーンの２０２０ 牡 栗 ２／８ ハービンジャー イザベルドスメーン スペシャルウィーク （有）米田牧場 （有）米田牧場 １９００万円 幅田 昌伸氏

４０３

アクトアウトの２０２０ 牡 栗 ３／１７ ハーツクライ アクトアウト Ｓｔｏｒｍ Ｃａｔ （株）栄進堂 栄進牧場 主取り（１８００万円）

４０４

フォンターナリーリの２０２０ めす 鹿 ３／１１ ドゥラメンテ フォンターナリーリ クロフネ （有）ノーザンレーシング ノーザンファーム ５２００万円 Ｋ Ｓ Ｒｅｓｅａｒｃｈ

４０５

ピリカクルの２０２０ 牡 芦 ２／７ レッドファルクス ピリカクル オルフェーヴル 社台ファーム 社台ファーム １３００万円 薗部 博之氏

４０６

フライアゲインの２０２０ 牡 鹿 ４／７ ダイワメジャー フライアゲイン Ｆｕｓａｉｃｈｉ Ｐｅｇａｓｕｓ （有）新冠橋本牧場 （有）新冠橋本牧場 ２９００万円 （有）ビッグレッドファーム

４０７

シーズアタイガーの２０２０ 牡 鹿 ２／３ ハーツクライ シーズアタイガー Ｔａｌｅ ｏｆ ｔｈｅ Ｃａｔ （有）ノーザンレーシング ノーザンファーム ２億７０００万円 （株）ダノックス

４０８

リベラルタイプの２０２０ めす 黒鹿 ４／２３ マインドユアビスケッツ リベラルタイプ ノヴェリスト （有）松田牧場 （有）松田牧場 主取り（７００万円）

４０９

ベネフィットの２０２０ 牡 鹿 ４／８ サトノクラウン ベネフィット マンハッタンカフェ （有）ナカノファーム （有）ナカノファーム ２０００万円 （株）サトミホースカンパニー

４１０

オールザウェイベイビーの２０２０ めす 鹿 ３／６ リアルスティール オールザウェイベイビー Ｇｒａｎｄ Ｓｌａｍ （有）ノーザンレーシング ノーザンファーム ２３００万円 マロンレーシング