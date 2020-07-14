【セレクトセール当歳速報】叔母に宝塚記念Ｖクロノジェネシス　父サトノダイヤモンドの牝馬は７８００万円

競走馬の国内最大のセリ、セレクトセール２０２０（主催 一般社団法人日本競走馬協会）の当歳馬セールが７月１４日、北海道苫小牧市のノーザンホースパークで行われた。上場番号３９１～４００の落札価格は次の通り。（上場番号、上場馬名、性、毛色、生月日、父、母、母の父、販売者、飼養者、落札価格、落札者の順）

３９１

レインオンザデューンの２０２０ 牡 鹿 ３／１５ ハービンジャー レインオンザデューン Ｆｒａｎｋｅｌ （有）飛野牧場 （有）飛野牧場 主取り（１５００万円）

３９２

オープンウォーターの２０２０ 牡 鹿 ２／２５ ブラックタイド オープンウォーター Ｉｎｃｌｕｄｅ （有）ノーザンレーシング ノーザンファーム ９０００万円 落合 幸弘氏

３９３

グリサージュの２０２０ 牡 芦 １／２４ ミッキーアイル グリサージュ クロフネ 社台ファーム 社台ファーム ３９００万円 （株）キーファーズ

３９４

ブライトアバンダンスの２０２０ 牡 鹿 ２／１０ マインドユアビスケッツ ブライトアバンダンス Ｑｕｉｅｔ Ａｍｅｒｉｃａｎ （株）オリオンファーム （株）オリオンファーム 主取り（１０００万円）

３９５

ウィーミスフランキーの２０２０ 牡 鹿 ２／８ ロードカナロア ウィーミスフランキー Ｓｕｎｒｉｖｅｒ （有）ノーザンレーシング ノーザンファーム ５２００万円 ホシノレーシング

３９６

レベッカの２０２０ 牡 鹿 ２／１０ ドゥラメンテ レベッカ Ｅｖｅｎｔ ｏｆ ｔｈｅ Ｙｅａｒ （有）辻牧場 （有）辻牧場 １６００万円 石川 達絵氏

３９７

ノットナウキャロラインの２０２０ めす 栗 ４／１６ Ｊｕｓｔｉｆｙ ノットナウキャロライン Ｔａｐｉｔ （有）下河辺牧場 （有）下河辺牧場 ８０００万円 竹下 浩一氏

３９８

ウォークロニクルの２０２０ めす 鹿 ３／１２ サトノダイヤモンド ウォークロニクル ウォーエンブレム （有）ノーザンレーシング ノーザンファーム ７８００万円 寺田 千代乃氏

３９９

レディオブフィフティの２０２０ 牡 芦 ２／２６ ハーツクライ レディオブフィフティ Ａｆｔｅｒ Ｍａｒｋｅｔ 社台ファーム 社台ファーム ３６００万円 加藤 裕司氏

４００

ヴァンゴーゴーの２０２０ めす 鹿 ２／１９ ジャスタウェイ ヴァンゴーゴー Ｄｕｔｃｈ Ａｒｔ （有）谷川牧場 （有）谷川牧場 １８００万円 森中 蕃氏