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【セレクトセール当歳速報】叔母に宝塚記念Ｖクロノジェネシス　父サトノダイヤモンドの牝馬は７８００万円

スポーツ報知
# 競馬

　競走馬の国内最大のセリ、セレクトセール２０２０（主催　一般社団法人日本競走馬協会）の当歳馬セールが７月１４日、北海道苫小牧市のノーザンホースパークで行われた。上場番号３９１～４００の落札価格は次の通り。（上場番号、上場馬名、性、毛色、生月日、父、母、母の父、販売者、飼養者、落札価格、落札者の順）

３９１　

　レインオンザデューンの２０２０　牡　鹿　３／１５　ハービンジャー　レインオンザデューン　Ｆｒａｎｋｅｌ　（有）飛野牧場　（有）飛野牧場　主取り（１５００万円）

３９２　

　オープンウォーターの２０２０　牡　鹿　２／２５　ブラックタイド　オープンウォーター　Ｉｎｃｌｕｄｅ　（有）ノーザンレーシング　ノーザンファーム　９０００万円　落合　幸弘氏

３９３　

　グリサージュの２０２０　牡　芦　１／２４　ミッキーアイル　グリサージュ　クロフネ　社台ファーム　社台ファーム　３９００万円　（株）キーファーズ

３９４　

　ブライトアバンダンスの２０２０　牡　鹿　２／１０　マインドユアビスケッツ　ブライトアバンダンス　Ｑｕｉｅｔ　Ａｍｅｒｉｃａｎ　（株）オリオンファーム　（株）オリオンファーム　主取り（１０００万円）

３９５　

　ウィーミスフランキーの２０２０　牡　鹿　２／８　ロードカナロア　ウィーミスフランキー　Ｓｕｎｒｉｖｅｒ　（有）ノーザンレーシング　ノーザンファーム　５２００万円　ホシノレーシング

３９６　

　レベッカの２０２０　牡　鹿　２／１０　ドゥラメンテ　レベッカ　Ｅｖｅｎｔ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｙｅａｒ　（有）辻牧場　（有）辻牧場　１６００万円　石川　達絵氏

３９７　

　ノットナウキャロラインの２０２０　めす　栗　４／１６　Ｊｕｓｔｉｆｙ　ノットナウキャロライン　Ｔａｐｉｔ　（有）下河辺牧場　（有）下河辺牧場　８０００万円　竹下　浩一氏

３９８　

　ウォークロニクルの２０２０　めす　鹿　３／１２　サトノダイヤモンド　ウォークロニクル　ウォーエンブレム　（有）ノーザンレーシング　ノーザンファーム　７８００万円　寺田　千代乃氏

３９９　

　レディオブフィフティの２０２０　牡　芦　２／２６　ハーツクライ　レディオブフィフティ　Ａｆｔｅｒ　Ｍａｒｋｅｔ　社台ファーム　社台ファーム　３６００万円　加藤　裕司氏

４００　

　ヴァンゴーゴーの２０２０　めす　鹿　２／１９　ジャスタウェイ　ヴァンゴーゴー　Ｄｕｔｃｈ　Ａｒｔ　（有）谷川牧場　（有）谷川牧場　１８００万円　森中　蕃氏

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