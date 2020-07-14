【セレクトセール当歳速報】皐月賞馬エポカドーロの半弟、ハーツクライ産駒は７２００万円

競走馬の国内最大のセリ、セレクトセール２０２０（主催 一般社団法人日本競走馬協会）の当歳馬セールが７月１４日、北海道苫小牧市のノーザンホースパークで行われた。上場番号３７１～３８０の落札価格は次の通り。（上場番号、上場馬名、性、毛色、生月日、父、母、母の父、販売者、飼養者、落札価格、落札者の順）

３７１

ポジティブマインドの２０２０ 牡 青鹿 １／１９ ドゥラメンテ ポジティブマインド Ｅｑｕａｌ Ｓｔｒｉｐｅｓ ノーザンファーム ノーザンファーム ７８００万円 野田 みづき氏

３７２

レニーズゴットジップの２０２０ 牡 鹿 ３／７ イスラボニータ レニーズゴットジップ Ｃｉｔｙ Ｚｉｐ 社台ファーム 社台ファーム ５２００万円 （株）ダノックス

３７３

キングスミールの２０２０ 牡 鹿 ２／１４ ロードカナロア キングスミール Ｔｈｅａｔｒｉｃａｌ （株）チャンピオンズファーム （株）チャンピオンズファーム ３６００万円 新谷 幸義氏

３７４

ザキアの２０２０ めす 黒鹿 １／２２ キズナ ザキア Ｎｅｗ Ａｐｐｒｏａｃｈ （有）ノーザンレーシング ノーザンファーム ３９００万円 久米田 正明氏

３７５

キティウェルズの２０２０ 牡 鹿 ２／５ Ｇｏｌｄｅｎ Ｈｏｒｎ キティウェルズ Ｓａｄｌｅｒ’ｓ Ｗｅｌｌｓ （株）アスラン （株）アスラン １５００万円 １５００万円 （株）キャピタル・システム

３７６

ストールンハートの２０２０ めす 鹿 １／１４ サトノアラジン ストールンハート Ｓｔｕｋａ （有）稲葉牧場 （有）稲葉牧場 １０００万円 蓑島 竜一氏

３７７

マイスウィートベイビーの２０２０ 牡 鹿 ２／２７ サトノダイヤモンド マイスウィートベイビー Ｍｉｎａｒｄｉ ノーザンファーム ノーザンファーム ２６００万円 Ｍａｒｅｎｇｏ Ｒａｃｉｎｇ

３７８

アオゾラペダルの２０２０ 牡 鹿 ３／１７ キズナ アオゾラペダル ホワイトマズル 社台ファーム 社台ファーム ４０００万円 鬼塚 義臣氏

３７９

ダイワパッションの２０２０ 牡 黒鹿 ３／７ ハーツクライ ダイワパッション フォーティナイナー 田上 徹 田上 徹 ７２００万円 麻布商事

３８０

ガールオンファイアの２０２０ めす 鹿 ２／２４ エピファネイア ガールオンファイア アグネスタキオン （有）ノーザンレーシング ノーザンファーム ６８００万円 （有）ビッグレッドファーム