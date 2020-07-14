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【セレクトセール当歳速報】皐月賞馬エポカドーロの半弟、ハーツクライ産駒は７２００万円

スポーツ報知
# 競馬

　競走馬の国内最大のセリ、セレクトセール２０２０（主催　一般社団法人日本競走馬協会）の当歳馬セールが７月１４日、北海道苫小牧市のノーザンホースパークで行われた。上場番号３７１～３８０の落札価格は次の通り。（上場番号、上場馬名、性、毛色、生月日、父、母、母の父、販売者、飼養者、落札価格、落札者の順）

３７１　

　ポジティブマインドの２０２０　牡　青鹿　１／１９　ドゥラメンテ　ポジティブマインド　Ｅｑｕａｌ　Ｓｔｒｉｐｅｓ　ノーザンファーム　ノーザンファーム　７８００万円　野田　みづき氏

３７２　

　レニーズゴットジップの２０２０　牡　鹿　３／７　イスラボニータ　レニーズゴットジップ　Ｃｉｔｙ　Ｚｉｐ　社台ファーム　社台ファーム　５２００万円　（株）ダノックス

３７３　

　キングスミールの２０２０　牡　鹿　２／１４　ロードカナロア　キングスミール　Ｔｈｅａｔｒｉｃａｌ　（株）チャンピオンズファーム　（株）チャンピオンズファーム　３６００万円　新谷　幸義氏

３７４　

　ザキアの２０２０　めす　黒鹿　１／２２　キズナ　ザキア　Ｎｅｗ　Ａｐｐｒｏａｃｈ　（有）ノーザンレーシング　ノーザンファーム　３９００万円　久米田　正明氏

３７５　

　キティウェルズの２０２０　牡　鹿　２／５　Ｇｏｌｄｅｎ　Ｈｏｒｎ　キティウェルズ　Ｓａｄｌｅｒ’ｓ　Ｗｅｌｌｓ　（株）アスラン　（株）アスラン　１５００万円　１５００万円　（株）キャピタル・システム

３７６　

　ストールンハートの２０２０　めす　鹿　１／１４　サトノアラジン　ストールンハート　Ｓｔｕｋａ　（有）稲葉牧場　（有）稲葉牧場　１０００万円　蓑島　竜一氏

３７７　

　マイスウィートベイビーの２０２０　牡　鹿　２／２７　サトノダイヤモンド　マイスウィートベイビー　Ｍｉｎａｒｄｉ　ノーザンファーム　ノーザンファーム　２６００万円　Ｍａｒｅｎｇｏ　Ｒａｃｉｎｇ

３７８　

　アオゾラペダルの２０２０　牡　鹿　３／１７　キズナ　アオゾラペダル　ホワイトマズル　社台ファーム　社台ファーム　４０００万円　鬼塚　義臣氏

３７９　

　ダイワパッションの２０２０　牡　黒鹿　３／７　ハーツクライ　ダイワパッション　フォーティナイナー　田上　徹　田上　徹　７２００万円　麻布商事

３８０　

　ガールオンファイアの２０２０　めす　鹿　２／２４　エピファネイア　ガールオンファイア　アグネスタキオン　（有）ノーザンレーシング　ノーザンファーム　６８００万円　（有）ビッグレッドファーム

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