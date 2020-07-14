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【セレクトセール当歳速報】全兄に米Ｇ１・２勝のヨシダ　ハーツクライ産駒の牡馬に３億８０００万円

スポーツ報知
# 競馬
３憶８０００万円で落札されたヒルダズパッションの２０２０（Ｃ）Ｊａｐａｎ　Ｒａｃｉｎｇ　Ｈｏｒｓｅ　Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ
３憶８０００万円で落札されたヒルダズパッションの２０２０（Ｃ）Ｊａｐａｎ　Ｒａｃｉｎｇ　Ｈｏｒｓｅ　Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ

　競走馬の国内最大のセリ、セレクトセール２０２０（主催　一般社団法人日本競走馬協会）の当歳馬セールが７月１４日、北海道苫小牧市のノーザンホースパークで行われた。上場番号３６１～３７０の落札価格は次の通り。（上場番号、上場馬名、性、毛色、生月日、父、母、母の父、販売者、飼養者、落札価格、落札者の順）

３６１　

　マルハチラブームの２０２０　牡　鹿　４／２　ハービンジャー　マルハチラブーム　キングカメハメハ　鮫川啓一牧場　鮫川啓一牧場　１２００万円　河崎　五市氏

３６２　

　オメガエンブレムの２０２０　牡　青鹿　３／２１　スクリーンヒーロー　オメガエンブレム　ウォーエンブレム　社台ファーム　社台ファーム　３３００万円　廣崎利洋ＨＤ（株）

３６３　

　フィールザレースの２０２０　めす　鹿　１／１３　ブラックタイド　フィールザレース　Ｏｒｐｅｎ　（有）ノーザンレーシング　ノーザンファーム　２２００万円　マロンレーシング

３６４　

　バロネスサッチャーの２０２０　めす　鹿　３／９　サトノダイヤモンド　バロネスサッチャー　ヨハネスブルグ　（有）前野牧場　（有）前野牧場　２９００万円　寺田　千代乃氏

３６５　

　ヒルダズパッションの２０２０　牡　栗　３／１　ハーツクライ　ヒルダズパッション　Ｃａｎａｄｉａｎ　Ｆｒｏｎｔｉｅｒ　ノーザンファーム　ノーザンファーム　３億８０００万円　小笹　芳央氏

３６６　

　ウイングザムーンの２０２０　牡　鹿　２／１３　ロードカナロア　ウイングザムーン　アドマイヤムーン　（有）高昭牧場　（有）高昭牧場　３４００万円　（株）ユニオンオーナーズクラブ

３６７　

　ビーチパラソルの２０２０　牡　栗　３／３　ドレフォン　ビーチパラソル　ダイワメジャー　社台ファーム　社台ファーム　３１００万円　山本　雅道氏

３６８　

　ルールブリタニアの２０２０　めす　栗　１／２１　モーリス　ルールブリタニア　ディープインパクト　ノーザンファーム　ノーザンファーム　１９００万円　マロンレーシング

３６９　

　ブライスキャニオンの２０２０　牡　黒鹿　３／２　キズナ　ブライスキャニオン　Ｇａｌｉｌｅｏ　（有）千代田牧場　（有）千代田牧場　３０００万円　廣崎利洋ＨＤ（株）

３７０　

　スウィートアンドセイヴォリーの２０２０　牡　栗　２／１９　ハーツクライ　スウィートアンドセイヴォリー　Ｓｔｏｒｍ　Ｃａｔ　（有）日高大洋牧場　（有）日高大洋牧場　３０００万円　（株）吉澤ステーブル

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