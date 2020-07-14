【セレクトセール当歳速報】全兄に米Ｇ１・２勝のヨシダ　ハーツクライ産駒の牡馬に３億８０００万円

競走馬の国内最大のセリ、セレクトセール２０２０（主催 一般社団法人日本競走馬協会）の当歳馬セールが７月１４日、北海道苫小牧市のノーザンホースパークで行われた。上場番号３６１～３７０の落札価格は次の通り。（上場番号、上場馬名、性、毛色、生月日、父、母、母の父、販売者、飼養者、落札価格、落札者の順）
３６１
マルハチラブームの２０２０ 牡 鹿 ４／２ ハービンジャー マルハチラブーム キングカメハメハ 鮫川啓一牧場 鮫川啓一牧場 １２００万円 河崎 五市氏
３６２
オメガエンブレムの２０２０ 牡 青鹿 ３／２１ スクリーンヒーロー オメガエンブレム ウォーエンブレム 社台ファーム 社台ファーム ３３００万円 廣崎利洋ＨＤ（株）
３６３
フィールザレースの２０２０ めす 鹿 １／１３ ブラックタイド フィールザレース Ｏｒｐｅｎ （有）ノーザンレーシング ノーザンファーム ２２００万円 マロンレーシング
３６４
バロネスサッチャーの２０２０ めす 鹿 ３／９ サトノダイヤモンド バロネスサッチャー ヨハネスブルグ （有）前野牧場 （有）前野牧場 ２９００万円 寺田 千代乃氏
３６５
ヒルダズパッションの２０２０ 牡 栗 ３／１ ハーツクライ ヒルダズパッション Ｃａｎａｄｉａｎ Ｆｒｏｎｔｉｅｒ ノーザンファーム ノーザンファーム ３億８０００万円 小笹 芳央氏
３６６
ウイングザムーンの２０２０ 牡 鹿 ２／１３ ロードカナロア ウイングザムーン アドマイヤムーン （有）高昭牧場 （有）高昭牧場 ３４００万円 （株）ユニオンオーナーズクラブ
３６７
ビーチパラソルの２０２０ 牡 栗 ３／３ ドレフォン ビーチパラソル ダイワメジャー 社台ファーム 社台ファーム ３１００万円 山本 雅道氏
３６８
ルールブリタニアの２０２０ めす 栗 １／２１ モーリス ルールブリタニア ディープインパクト ノーザンファーム ノーザンファーム １９００万円 マロンレーシング
３６９
ブライスキャニオンの２０２０ 牡 黒鹿 ３／２ キズナ ブライスキャニオン Ｇａｌｉｌｅｏ （有）千代田牧場 （有）千代田牧場 ３０００万円 廣崎利洋ＨＤ（株）
３７０
スウィートアンドセイヴォリーの２０２０ 牡 栗 ２／１９ ハーツクライ スウィートアンドセイヴォリー Ｓｔｏｒｍ Ｃａｔ （有）日高大洋牧場 （有）日高大洋牧場 ３０００万円 （株）吉澤ステーブル